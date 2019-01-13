- دراسة ألمانية تكشف ما يفعله الصيام في الجسم من أعاجيب
- "البَشْعة" طريقة بدو مصريين لكشف الكذابين
- خطف الأطفال في أميركا.. الأرقام تنافي ما يظهره الإعلام
- كأس آسيا 2019: العراق يرافق إيران إلى دور الـ16
- كأس آسيا 2019: السعودية إلى دور الـ16 بفوز مقنع على لبنان
- قصف إسرائيلي على موقعين لحماس ردا على إطلاق صاروخ من غزة باتجاه إسرائيل
- توقعات الأبراج ليوم January 13, 2019
- لبنان المأزوم «يقاوِم الجاذبية» معانِداً... السقوط
- زيادة كبيرة في وتيرة إلغاء تأشيرات السودانيين بأستراليا عام 2018
- اختلف الخطاب ولم تختلف السياسة
- الجامعة العربية: قمة بيروت في موعدها.. ولن تناقش قضايا سياسية
- قراءة في تعقيدات الوضع الحكومي في لبنان
- لِماذا نتَوقَّع نتائِج عكسيّة للغارات الصاروخيّة الإسرائيليّة على سورية؟ وما عُلاقَة هذا القَصف بجَولةِ بومبيو العَربيّة الخليجيّة؟ وكيفَ نَشعُر بالأسَف لفَرح بَعض العَرب بهَذهِ الغارات؟ وهَل ستَنْجَح “مَنظومَة بولندا” الجَديدة فيما فَشِلَت فيه منظومة “أصدقاء سورية” الأكبَر والأضْخَم.. إليْكُم الإجابَة
- مكتسبات «حزب الله» من حرب سوريا تُعادل خسائره
- "السترات الصفراء" تشعل شوارع فرنسا والشرطة تعتقل مئة متظاهر
- شاهد على العصر جوني عبده ج18
- العالم يرخي لحيته لنتائج الميدان السوري وعارية الشمال السوري تمارس البغاء السياسي والمنطقة نحو نظام حكم مركب ومعقّد قاعدة روسية على شاطىء البحر الأحمر
- شاهد على العصر-جوني عبده ج17
- عاصفة بري- الأسد ورياح الجنوب تضربان قمة بيروت
- نصرالله ليس سعيداً
- انفجار قوي وسط باريس
- القمة في موعدها وتصويب "التفلت المالي"!
- الجامعة تحسم: القمة في موعدها.. واستنفــار حدودي يسبق هيل... وغارات ليلية على دمشق
- ديفيد هيل في بيروت غداً: ما له وما عليه؟
- هل تتخطّى الأقطاب خلافاتها وينجح الراعي في «المهمّة المستحيلة»؟
- عامٌ من عمر العهد في ظلّ حكومة مستقيلة!
- النظام في خطر!
- بكركي: المسيحيون أوّل مَن سيدفع الثمن
- شاهد على العصر - جوني عبده ج 16
- صحيفة تركية: ماذا تريد أميركا مقابل تخليها عن الوحدات الكردية بسوريا؟
- "جسد للبيع".. هكذا حوّلت الدعاية الفتاة إلى دمية استهلاكية!
- برج أوبال يفضح عيوب المباني السكنية في أستراليا
- توتّر بين بعبدا وعين التينة | برّي: ما حدا يمزح معنا!
- غيوم سياسيِّة وماليّة تُسابِق قمّة العرب الإقتصادية
- وزير المال «يعدّل» خطوات التصحيح: إعادة جدولة الدين بالتعاون مع مصرف لبنان والمصارف
- سجال قضية القذافي مستمر: ما حكاية الوثيقة المسرّبة؟
- كوخافي يخلف ايزنكوت... ويرث تحدّياته
- أي قاعدة إجتماعية تفرض التغيير؟
- هل وقع غصن في فخ «نيسان» ؟
- الصراع على الزعامة السنّيّة في لبنان (5)
- شاهد على العصر - جوني عبده يروي شهادته على الاجتياح الإسرائيلي للبنان ح15
- شاهد على العصر - جوني عبده يكشف تفاصيل زيارة بشير الجميل لأميركا ج14
- توقعات الأبراج ليوم January 12, 2019
- حدث في مثل هذا اليوم January 12, 2019
- غارات "إسرائيلية" على العاصمة السورية دمشق
- تايلاند: السعودية "رهف" تغادر البلاد متوجهة إلى كندا
- سوريا كشرط مسبق في البيان الوزاري
- ميقاتي استقبل وفد المكتب العمالي لتيار العزم: الاسمر مدافع شرس عن القضايا المحقة ولا يهاب التحديات
- من السبت حتى الأربعاء..أستراليا تتصبب عرقا
- بري يسترضي سوريا وبومبيو يخاطب إيران: تدويل الأزمة اللبنانية
اخترنا لكم
-
مكتسبات «حزب الله» من حرب سوريا تُعادل ...الكاتب:
-
"جسد للبيع".. هكذا حوّلت الدعاية الفتاة إلى ...الكاتب:
-
في مصر، هل أطاحت المخابرات المركزية بالملك ...الكاتب:
-
يرفض العالم استقبالهم.. أين يذهب لاجئو سوريا؟ ...الكاتب:
-
صحيفة إسبانية: مسيحيو العراق يحنون لعهد صدام ...الكاتب:
-
لماذا تحظى النساء بجنس أفضل في ظل ...الكاتب:
-
حين تشعر “ديرشبيغل” بالعار ...الكاتب:
-
بعد ذبح السائحتين.. جريمة بشعة أخرى تقسم ...الكاتب:
-
لعنة باريس.. كيف زرعت فرنسا جذور الطائفية ...الكاتب:
-
فضيحة جديدة.. إطلالات إباحية وصور عارية لقريبة ...الكاتب:
-
فضيحة "حشيش في الزفاف".. بطلتها ميغان ماركل ...الكاتب:
-
صور فضائية لأهداف "إيرانية" في دمشق بعد ...الكاتب:
-
بابا فانجا: ترامب سيصاب بالصمم وبوتين سيتعرّض ...الكاتب:
-
من المنتصر في سوريا بعد تنفيذ الانسحاب ...الكاتب:
-
الضربة الإسرائيلية قرب دمشق.. سر "الطائرتين المشبوهتين" ...الكاتب:
-
هتلر فر من برلين إلى الأرجنتين ...الكاتب:
-
إسرائيل تستهدف مواقع للحرس الثوري وحزب الله ...الكاتب:
-
واشنطن بوست: فظائع صيدنايا.. حين يفرغ النظام ...الكاتب:
-
الاستراليون يتمتعون بشمس عيد الميلاد على شواطئ ...الكاتب:
-
ارتفاع عدد ضحايا التسونامي في إندونيسيا إلى ...الكاتب:
"البَشْعة" طريقة بدو مصريين لكشف الكذابين
هل تخيلت يوما أن تلعق بلسانك قضيبا من الحديد خرج لتوه من النار وتحول لونه إلى الحمرة بفعل السخونة الهائلة؟ هذا ما قد تضطر لفعله إذا كنت من سكان بعض المناطق البدوية في مصر وحامت حولك الشبهات أو حاصرتك الاتهامات!
الأمر يجمع خليطا من الإثارة وحتى الرعب، وفيما يلي بعض التفاصيل.
داخل منزل بدوي في قرية "سرابيوم" بمحافظة الإسماعيلية شرقي القاهرة، يجلس محمود (38 عاما) برفقة خمسة آخرين بانتظار أن تكتوي ألسنتهم "بالحديد والنار"، ليُحكم بينهم في سرقة سيارة، وهو ما يُعرف بالحكم العرفي أو "البَشعة".
صدق أو لا تصدق، ورغم أننا في القرن الحادي والعشرين فإن البعض ما زال يؤمن بطرق بدائية لتحديد المتهم في أي جريمة، فلا حاجة إلى أدلة مادية أو لشهود عيان، كل ما يحتاجه الأمر هو "الحديد والنار" لكشف المتهم، أو الفصل بين المتنازعين والمتخاصمين في جرائم كالسرقة والاحتيال والجنايات، وذلك في جلسة واحدة دون استئناف أو نقض، وهي الطريقة المنتشرة بين بدو مصر في عدة محافظات بينها الإسماعيلية والشرقية.
وتتضح ثقة البدو بهذه الطريقة في بعض الأمثال التي تجري على ألسنتهم في هذا الشأن، ومنها "ما بعد النار من معيار".
محمود ورفاقه قرروا الذهاب إلى "البَشعة" للفصل في اتهامهم بسرقة سيارته داخل سوق مدينة المنصورة شمالي القاهرة، رغم ابتعاد المنصورة أكثر من مئتي كيلومتر والسفر نحو ثلاث ساعات، وذلك بعدما أقنعهم صاحب السيارة المسروقة بعدالة التحكيم العرفي المعروف بممارسته من بدو "سرابيوم"، ولعدم ثقته بالقضاء العادي الذي يستغرق وقتا طويلا ويستنزف أموالا طائلة، على حد قوله.
آلية المحاكمة العرفية
بدأت المحاكمة الخاصة بمحمود وباقي المتهمين الخمسة بعد موافقتهم على الشروط المتمثلة في تسجيل أقوالهم بخصوص القضية، ومن ثم قراءة وترتيل بعض الأدعية خلف القاضي، وفي مقدمتها الدعاء الأشهر في هذه الحالة وهو "اللهم إن كان بريئا فبرّيه (فبرّئه)".
بعدها مباشرة يتم استخراج مقبض ملتهب من الحديد بعد تسخينه بنيران الفحم، ويضع شخص يُطلق عليه "الشيخ المُبشِّع" المقبض الناري على لسان المتهمين، ليتبين في النهاية إدانة محمود واثنين آخرين، وبراءة المتهمين الآخرين، وهو ما تم تسجيله في محضر المحاكمة العرفية.
وهنا يقول أحمد السعدي "المُبشِّع" والقاضي العرفي، إنه توارث مهنة "البشعة" عبر الزمان جدّا عن جد، فهي عادة قديمة يعود تاريخها لمئات الأعوام، لافتا إلى أنه يعمل كقاض "مبشّع" على مواجهة القضايا المختلفة مثل السرقة والزنا، وهي أغلب القضايا التي تأتي إليه، وتكون القضية بمقابل مادي يتراوح بين 300 و2000 جنيه (الدولار نحو 18 جنيها) حسب طبيعة القضية، حيث تكون قضايا الدم والسرقات الكبيرة هي الأعلى سعرا.
وفي حديثه للجزيرة نت، يضيف السعدي "على المتهم قبل أن يُبشّع بوضع مقبض الحديد الملتهب على لسانه، أن يمدّ لسانه للحاضرين كي يريهم أنه لا يوجد بلسانه جرح أو عطب، وليتمكنوا من التمييز بين الحالتين قبل البشعة، وبعدها يقول للمتهم: أبشع، ومن ثم يوضع المقبض على لسان المتهم ثلاث مرات، وبعد ذلك يتمضمض المتهم بالماء على ألا يحك لسانه في أسنانه ثم يخرج لسانه".
ويوضح أن المتهم إذا كان بريئا فإن مقبض الحديد الملتهب لن يصيب لسانه بمكروه، وإذا كان مجرما فإن المقبض سيصيب لسانه بالحروق، مضيفا "وهنا عليه أن ينصاع للحكم الصادر الذي يتفاوت بتفاوت الاتهام، حيث إن على السارق أن يعيد ما سرقه، ويكون الحكم في العادة بغرامة مالية يقدمها المتهم إلى المدعي، بعيدا عن الحبس أو العقوبات المتعارف عليها".
حول القضاء العرفي
وللقضاء العرفي قوانين خاصة تختلف عن قوانين الدولة، فهو يعتمد في أحكامه على العرف والعادات والتقاليد، ويلجأ إليه بعض المصريين -مثل البدو والجماعات التي لا تصل إليها قوانين الدولة- لسرعته في إصدار الأحكام، بعكس القضاء الرسمي، و"رغم رجعيته وأخطائه التي لا يختلف عليها عاقلان"، بحسب تصريحات للخبير بالتراث والشأن البدوي المستشار سليم البلوي.
ويضيف البلوي أن "البشعة" محكمة عرفية ما زالت موجودة عند بعض القبائل في مصر، وأبرزها قبيلة "العيايدة" التي تتخذها وسيلة للفصل بين قبائل العشيرة، بعيدا عن القضاء الشرعي الإسلامي المعترف به الذي يقوم على البينة ورأي الشهود في تحديد الجريمة.
ووصف أحكام "البشعة" بأنها نصب علني و"سبوبة" (تعبير مصري دارج يعني وسيلة للكسب غير الشريف غالبا)، مضيفا أن "ألسنة المتهمين -سواء منهم المجرم أو البريء- لن تسلم من الضرر رغم تفاوته".
وبين من يثقون بهذه الطريقة البدوية في كشف الكذب ومن يرفضونها، فهناك من يحاول تفسير الأمر بزاوية يفهمها العقل أو يؤيدها العلم الحديث، حيث يعتقد أن الأمر يتعلق بالحالة النفسية للشخص، فالصادق يكون واثقا من نفسه ومن ثم لا يجف لعابه، ولذلك لا يتأثر بسخونة القضيب الحديدي، بينما يكون الكاذب مضطربا فيجف لعابه ومن ثم يحترق لسانه.
وحسب أحد قضاة "البشعة" فإنها في حالات كثيرة وسيلة لتخويف وترهيب المجرمين، مشيرا إلى أن الكثير من المتورطين يفضلون الاعتراف قبل لحظات من خضوعهم لاختبار البشعة نظرا لإدراكهم بأن الأمر سينتهي بإضافة ألم حرق اللسان إلى فضيحة الإدانة.
تابعونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 30
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- دراسة ألمانية تكشف ما يفعله الصيام في الجسم من أعاجيب
- "البَشْعة" طريقة بدو مصريين لكشف الكذابين
- خطف الأطفال في أميركا.. الأرقام تنافي ما يظهره الإعلام
- كأس آسيا 2019: العراق يرافق إيران إلى دور الـ16
- كأس آسيا 2019: السعودية إلى دور الـ16 بفوز مقنع على لبنان
- توقعات الأبراج ليوم January 13, 2019
- "جسد للبيع".. هكذا حوّلت الدعاية الفتاة إلى دمية استهلاكية!
- حدث في مثل هذا اليوم January 12, 2019
- توقعات الأبراج ليوم January 12, 2019
- "تعري المشاهير".. هل تخضع المرأة لتصورات الرجال حين تتبرج أم تتحرر من المجتمع؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)