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مئات الركاب بلا سراويل في مترو الأنفاق

آخر تحديث: منذ 48 من الدقائق
المصدر: RT
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 88
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احتفل ركاب المترو حول العالم بفعالية تحمل اسم "في النفق بلا سراويل"، وهو احتفال سنوي يجري في العديد من عواصم العالم.

 

ويعود تاريخ الاحتفال إلى تقليد ابتدعه ركاب مترو نيويورك عام 2002، بفعالية تحمل اسم "رحلة في مترو الأنفاق بلا سراويل"، لتصبح تقليدا يمارسه ركاب مترو الأنفاق في أماكن مختلفة حول العالم، من بينها نيويورك وشيكاغو ولندن وبرلين وأمستردام وبراغ.

 

وتكمن طرافة الحدث في أن يقوم الركاب برحلاتهم الطبيعية اليومية، وكأن شيئا لم يكن، ويقومون بالنشاطات نفسها التي يمارسونها بينما يذهبون للعمل يوميا. والهدف من الفعالية هو رسم ابتسامة على وجوه ركاب المترو.

 

ومع كل عام، يزداد انتشار هذه الفعالية وعدد المشاركين فيها. وقد التقطت عدسات مصوري وكالة رويترز حول العالم عددا من المشاهد الطريفة لفعالية هذا اليوم.

المصدر: RT

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