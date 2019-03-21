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بالفيديو... موجة عاتية تطيح بفتاة أثناء التقاطها لصورة على الشاطئ

آخر تحديث: منذ 6 من الساعات و 24 من الدقائق
المصدر: sputniknews
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 458
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تشهد جزيرة بالي الأندونيسية توافد الآلاف من السياح من أجل التمتع بجمال طبيعتها الساحرة ومناظرها البحرية الخلابة.

 

تعتبر الجزيرة الأندونيسية مقصدا هاما ومحببا لمحبي وعشاق التقاط الصور.

 

حيث يشتهر عدد من الجروف الصخرية الواقعة على الشاطئ بأنها مقصد هام لإلتقاط الصور الجميلة التي تبقى لفترة طويلة لتخلد زيارة هذه الأماكن.

 

إلى أن فتاة صينية لم تكن بأفضل أيامها عندما حاولت التقاط صورة لها وهي على الجرف الذي امتلأ بتواجد السياح، لتتعرض فجأة لضربة موجة عاتية أطاحت بها أرضا.

المصدر: sputniknews

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