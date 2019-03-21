علماء يكتشفون خطرا قاتلا للشاي الساخن

اكتشف فريق بحث دولي أن شرب الشاي الساخن يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان المريء، وفقا EurekAlert!.

وبحسب الموقع، أجرى العلماء دراسة شملت أكثر من 50 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و 75 عامًا. كان متوسط ​​فترة المراقبة عشر سنوات. خلال هذا الوقت، اكتشف عند المتطوعين 317 حالة من سرطان المريء.

اتضح أن الاستهلاك المنتظم لأكثر من 700 ملليلتر من الشاي يوميًا، والتي تصل درجة حرارتها إلى 60 درجة مئوية أو أعلى، يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء بنسبة 90 بالمائة.

يقول أستاذ الدراسة فرهاد إسلامي من جمعية السرطان الأمريكية: "كثير من الناس يفضلون شرب الشاي والقهوة أو غيرها من المشروبات الساخنة. ومع ذلك، ووفقًا لعملنا، فإن شرب الشاي الساخن جدًا قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء. لذلك، يُنصح بالانتظار حتى تبرد المشروبات الساخنة قبل شربها".