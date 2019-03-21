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بالفيديو: لحظات غرق عبارة الموصل وانقلابها فوق الركاب

آخر تحديث: منذ 3 من الساعات و 38 من الدقائق
المصدر: العربية نت
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 721
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تداول ناشطون عراقيون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يوضح اللحظات الأولى لغرق العبارة في محافظة نينوى العراقية.

 

كما انتشرت صور وفيديوهات ترصد لحظات المأساة التي تناقلتها وسائل الإعلام العراقية والعالمية لعشرات الأطفال والنساء الذين غرقوا في عبارة الموت في مدينة الموصل العراقية.

 

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت عن ارتفاع عدد الوفيات في انقلاب عبارة في نهر دجلة في الموصل إلى نحو 100 شخص.

 

وقال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، خلال زيارة عاجلة قام بها مساء أمس الخميس إلى الموصل إثر غرق عبارة في مياه نهر دجلة بالمدينة، إن حصيلة ضحايا الحادث بالعشرات.

 

وقال عبد المهدي لقد تمكنت الأجهزة من إنقاذ 55 شخصا وجئت لمتابعة حادث العبارة. ونحن هنا بعد ساعات قليلة من وقوع الحادث لمتابعة سير التحقيقات".

 

كما أعلن عبد المهدي، أثناء زيارته إلى الموصل، الحداد العام في جميع أنحاء العراق في السفارات والممثليات العراقية في الخارج لمدة 3 أيام اعتبارا من الخميس، معربا عن التعازي لذوي الضحايا باسم جميع العراقيين.

المصدر: العربية نت

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