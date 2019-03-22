منوعات

الأبراج هذا اليوم في التاريخ كاريكاتير طبق اليوم

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

اخترنا لكم

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | منوعات | صورة تفطر القلوب.. أطفال عبارة دجلة جثث هامدة
المصنفة ايضاً في: منوعات

صورة تفطر القلوب.. أطفال عبارة دجلة جثث هامدة

آخر تحديث: منذ 3 من الساعات و 35 من الدقائق
المصدر: العربية نت
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 218
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
صورة تفطر القلوب.. أطفال عبارة دجلة جثث هامدة

التقطت صورة لأطفال عراقيين قضوا غرقا بعبارة نهر دجلة التي كانت مكتظة بمحتفلين بالعام الفارسي الجديد "عيد النوروز" بالقرب من مدينة الموصل، الخميس.

 

وتظهر الصورة أطفالا ممدّدين على الأرض جثثا هامدة، وفوق كل جثة هناك ورقة كتبت عليها بيانات كل واحد منهم.

 

وكانت الداخلية العراقية أعلنت ارتفاع عدد الوفيات في انقلاب عبارة نهر دجلة في الموصل إلى نحو 100 شخص.

 

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي خلال زيارة عاجلة قام بها مساء الخميس إلى الموصل إثر غرق عبارة في مياه نهر دجلة بالمدينة، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إنقاذ 55 شخصا.

 

وعلى خلفية الحادثة، أمر رئيس الوزراء العراقي بفتح تحقيق فوري في الحادث ورفع نتائجه إلى الحكومة في غضون 24 ساعة لتحديد المسؤولين عما حصل.

 

المصدر: العربية نت

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)