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سر تجريد ملكة جمال موسكو من لقبها
جُردت ملكة جمال العاصمة الروسية موسكو، أمس الخميس، من لقبها، وسط مزاعم بأنها أتلفت تاجها، وعدم التزامها مطلقا بشروط العقد الذي يوقع عادة مع الفائزة.
تم تجريد أليسيا سيمرينكو (24 عاما) من اللقب، بعدما ادعت أنها لا تستطيع المشاركة في الأحداث، بسبب مرضها الشديد، ولكن تم اكتشاف صور لها على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي تتلقى حمام شمس في جزر المالديف، وفقا للصفحة الرسمية لمسابقة ملكة جمال العاصمة الروسية على "إنستغرام".
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❗❗❗ ЛИШЕНИЕ ТИТУЛА "МИСС МОСКВА-2018"❗❗❗ ????️АЛЕСЯ СЕМЕРЕНКО - победительница главного столичного конкурса красоты "Мисс Москва-2018" - ❗ЛИШАЕТСЯ❗ главного титула и короны за полное несоблюдение условий договора. ????️Лишение титула происходит впервые за 23 года существования конкурса "Мисс Москва". ????️Согласно правилам конкурса главный титул "Мисс Москва-2018" и корона победительницы переходят "Первой Вице-Мисс Москва" - Ксении Паленовой.
كما وجه اتهام لأليسيا سيمرينكو، بأنها ظلت مختفية مع تاجها المرصع بالألماس والفضة، وأنها ألحقت أضرارا به عندما أعادته لمنظمي الحفل، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ويقول المنظمون إن سيمرينكو التي تدرس الاقتصاد، إنها خالفت القواعد بإبقاء تاجها في المنزل، وعندما أعادته، "كان الماس المرصع يتساقط".
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Мальдивы ???????? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Как много в этом слове. ???? Мальдивы - это рай на земле, спокойный и безгранично умиротворённый отдых. Приезжая на остров, первое, что ты видишь пока идёшь по пирсу - это кристально чистую воду Индийского океана и рыбок, плавающих рядом с пирсом. ???????? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Здесь нет шумных баров, суматохи и пыли. Ещё с самого детства, смотря рекламу Баунти, я мечтала здесь очутиться. Прикоснуться к кусочку рая. И я ни разу не пожалела! Здесь непередаваемо хорошо! И я все больше задумываюсь о том, чтобы переехать жить ближе к морю. Здесь я чувствую себя как-будто на своём месте ???????????? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ???? 5 интересных фактов о Мальдивах: ????⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1. Столица Мальдив – город Мале – самая миниатюрная столица в мире. Площадь острова всего 5,8 км². ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2. Здесь разрешено иметь до 4-х жён одновременно, а измена считается непростительной и даже аморальной. ???? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3. На Мальдивах нет собак, змей и высоток ???????? (Нельзя строить здания выше, чем самая высокая пальма ????) ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4. Жители Мальдив считаются самыми образованными в мире. Этот показатель в стране составляет 98% (Специалисты считают, что на такую грамотность влияет маленькая территория, где ученикам просто негде прогуливать занятия. ????) ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 5. В водах Мальдивских островов обитает более 2000 видов рыб, среди них 7 видов, которые не встречаются больше нигде на планете. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Теперь хочется слетать на Бали. Кто был? ????????♀️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Какое место вам запомнилось и понравилось больше всего? ☀️
من جانبها، أنكرت أليسيا سيمرينكو الاتهامات الموجهة إليها، وتزعم أنها ضحية ثأر وحملة من "الأكاذيب" ضدها، لأنها تسببت في ازعاج بعدما فازت باللقب في مسابقة ملكة الجمال الروسية المرموقة قبل 3 أشهر.
وقال مصدر من المسابقة إن أليسيا "يجب أن تشعر بالأسى، بسبب اضطرارها إلى التخلي عن تاجها إلى أقرب منافسة لها — الوصيفة كسينيا بالينوفا — ولكن هذا ما يحدث الآن".
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⠀ Я решила пойти на курсы телеведущих ???????? Пчелка Алеся всегда трудится и несет мед. ???? ???? А если серьезно - я считаю, что скоро Инстаграм начнет переходить в видео-формат, как и все остальное. Очень интересно смотреть, как сейчас люди все больше погружаются в интернет, сходят с ума по виртуальному миру. В такой ситуации нельзя быть отсталым, как носорог ???????? И да - я уверена, что в будущем блогеры станут гораздо больше общаться по-настоящему, войдут в популярность видеоформаты, прямые трансляции, а фото - кроме профессиональных - начнут отмирать ⚡???? Нельзя останавливаться. Проблема многих моделей в том, что они считают, что их красивая внешность для фото будет всегда неистощимым ресурсом. Нужно развиваться и идти дальше. ⠀ Сразу как я начала спрашивать знакомых, мне тут же стали предлагать быть ведущей на нескольких проектах и даже возглавить целый Ютуб-канал. Как думаете, получится ли из меня крутая ведущая? На какую тему вы хотите увидеть мои ролики? ????????
وادعى المصدر أنه كان من المستحيل الاتصال بأليسيا للقيام بالتعهدات المطلوبة منها بعد الفوز باللقب، بسبب مرضها المزعوم.
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Жизнь после победы ???????? ⠀ Когда-нибудь я покажу моим детям этот пост... пожалуй, сейчас я переживаю свое лучшее время. Хотя, конечно, так говорить нельзя, ведь впереди у меня должны быть новые свершения. Но то, что со мной происходит - определенно круто!!! ???? ⠀ Началось все с того, что я - на волне победной эйфории, окончательно потерялась.. и случайно удалила половину моих сообщений в директе, который сейчас просто завален предложениями. Друзья, простите меня. Если у вас есть терпение ко мне, засранке, напишите, пожалуйста снова ???? Это просто случайность... ⠀ Сложно описать адреналин, если человек его не переживал. Вчера я была на "Москва 24". Журналисты прямо разрывают. Пишут разные глянцевые издания. Предлагают сниматься в шоу. Паблики атакуют. Сливы и разоблачения обо мне гуляют по всему интернету ???????? Словом, чувствую себя почти как Николай II, вступивший в 1914 году в войну ???? Жить становится интереснее и круче! ⠀ Жаль только, что вся эта потрясающая движуха совпала с моим любимым праздником - Новым Годом. ????Ведь в Новый Год хочется отдыхать и наслаждаться. Вряд ли каникулы мои продлятся долго - объем работы такой, что в ближайшее время я намерена быть спартанцем ???????? ⠀ Скоро расскажу вам про мою авторскую кофейню, которую я готовлю к открытию. Отличный шанс пропиарить бизнес. ???? ⠀ Как давно вы меня знаете? ???? #миссмосква2018 #missmoscow2018
وشكت منتجة المسابقة، سفيتلانا ياجوفيتسكايا، من أن اليسيا ظلت مريضة طوال الوقت، ولكنها اكتشفت أنها كانت تعيش حياة اجتماعية مكثفة عبر حسابها على "إنستغرام".
وأضافت أنه "عندما ذهب المديرون لزيارتها في المنزل، وجدوا أن التاج كان مكسورا ومثنيا في عدة أماكن.
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Be like a pineapple ???? Stand tall, wear a crown and be sweet inside.
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