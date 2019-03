سر تجريد ملكة جمال موسكو من لقبها

View this post on Instagram

❗❗❗ ЛИШЕНИЕ ТИТУЛА "МИСС МОСКВА-2018"❗❗❗ ????️АЛЕСЯ СЕМЕРЕНКО - победительница главного столичного конкурса красоты "Мисс Москва-2018" - ❗ЛИШАЕТСЯ❗ главного титула и короны за полное несоблюдение условий договора. ????️Лишение титула происходит впервые за 23 года существования конкурса "Мисс Москва". ????️Согласно правилам конкурса главный титул "Мисс Москва-2018" и корона победительницы переходят "Первой Вице-Мисс Москва" - Ксении Паленовой.

