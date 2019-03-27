براتب "خيالي" وشرط "غريب".. زوجان يبحثان عن مربية لابنتيهما التوأم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاجأ إعلان غريب العديد من الأشخاص، إذ نشر زوجان عبر موقع "childcare.co.uk" عن حاجتهما لتوظيف مربية، بدوام جُزئي، حتى تُجالس ابنتيهما التوأم براتب "خيالي" وشرط "غريب".. ما هو؟

ومثل بقية الأطفال بسن الـ 5 سنوات، أوضح الوالدان أن ابنتيهما تشعران بالهوس بأفلام ديزني. وبذلك يرغب الثنائي في توظيف مربية تنتحل شخصية أميرة من أميرات ديزني كل شهر، مثل الأميرة آنا، وموانا، ورابونزل.

وهذه ستكون أفضل طريقة لإيصال بعض القيم الهامة لطفلتيهما، التي تتعدّد بين العزم، والرحمة، وعدم الخوف، والطموح.

ولكن، تمهل قليلاً، إذ أن الزوجين لا يبحثان عن أي مربية، بل عن شخص قادر على خلق أجواء ممتعة في المنزل. ليس ذلك فحسب، إذ يجب أيضاَ على المربية أن تتمكن من مشاركة حب شخصيات ديزني مع التوأم.

وتقتضي مهمة المربية على إحضار الطفلتين من المدرسة 4 أيام أسبوعياً، وتنسيق مجموعة من الأنشطة المتنوعة التي لها علاقة بديزني، سواء من ناحية الفنون، أو الحرف اليدوية، أو الغناء. بالإضافة إلى تحضير طعام العشاء ووضع الشقيقتين في السرير، في حال تأخر الوالدين بالعمل.

وفي حال سؤالك عن الراتب مقابل جميع هذه الخدمات، فتبلغ قيمته سنوياً حوالي 40 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل حوالي 52 ألف دولار.

وبدورهما، سيحرص الوالدان على تغطية جميع تكاليف أزياء أميرات ديزني. كما ستحظى المربية بإجازة لمدة 25 يوماً، إضافة إلى العطل الرسمية، والإجازات المرضية.

ويُشار إلى أن متطلبات الوظيفة تشمل رخصة قيادة بسجل نظيف، وتدريب على الإسعافات الأولية، فضلاً عن خبرة لا تقل عن سنتين في تربية الأطفال أو أي دور مشابه.