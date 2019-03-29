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منظمات سويدية: مهاجرون قاصرون يُستخدمون كـ "دمى جنس"

آخر تحديث: منذ 47 من الدقائق
المصدر: RT
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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منظمات سويدية: مهاجرون قاصرون يُستخدمون كـ &quot;دمى جنس&quot;

حذرت منظمات سويدية عدة من استخدام مهاجرين قاصرين كـ "دمى جنسية" من قبل وكلائهم، وذلك مقابل تقديم الطعام والمأوى لهم.

 

وأكدت منظمة "Agape" أنها عثرت على 20 حالة، كحد أدنى، جرى فيها استغلال المهاجرين القاصرين جنسيا، ممن قدموا إلى السويد بدون مرافقين كبار.

 

وأضافت المنظمة السويدية أنه في بعض الحالات، يتم توفير الطعام والمأوى لأولئك المهاجرين مقابل "خدمات جنسية"، أو مقابل عملهم دون أجر.

 

كما أشارت "Agape" إلى أن عدد الحالات التي لم يبلغ عنها يفوق بشكل هائل تلك التي علمت بها، ذلك لأنه يصعب على القاصرين الكشف عما يتعرضون له، على حد تعبير خبراء المنظمة.

 

وفي بعض حالات الاستغلال الجنسي، استخدمت نساء في السويد مهاجرين قاصرين بهدف الحمل وإنجاب أطفال، في حين أكدت منظمة "The Salvation Army" حدوث الانتهاكات السابقة أيضا.

 

وفي سياق متصل، حاولت الطبيبة والكاتبة السويدية الشهيرة، آن هيبرلين، تسليط الضوء على الفضائح السابقة في عام 2017، إلا أنها اتهمت بـ "العنصرية" و"الإساءة للنساء الملتزمات".

 

ولكن الوضع قد تغير خلال العام الماضي، إذ كشف ناشطون حقوقيون وموظفون يعملون في المنازل عن العديد من حالات الاستغلال الجنسي للمهاجرين القاصرين، حدثت في مناطق متفرقة من السويد.

المصدر: RT

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