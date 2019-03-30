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شاهد لحظة ثوران أحد أخطر البراكين على وجه الأرض

آخر تحديث: منذ 27 من الدقائق
المصدر: RT
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 41
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تداولت مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر لحظة الثوران الأخير لبركان "بوبوكاتبتبيل" المكسيكي، الذي يصنف كواحد من أخطر البراكين على وجه الأرض.

 

ويظهر أحد الفيديوهات لحظة الانفجار، وخروج سحابة عملاقة من الرماد والدخان من فوهة البركان، ارتفعت لأكثر من كيلومترين في الجو في غضون لحظات.

 

وتلت هذا الثوران بضع انفجارات أخرى تسببت بقذف الحمم والصخور لمسافات بعيدة من محيط البركان، ما اضطر السلطات المكسيكية، يوم الخميس 28 مارس الجاري، لإصدار بيان رسمي، رفعت فيه مستوى التحذير إلى "الأصفر"، والذي يسبق عادة عمليات إجلاء المدنيين بشكل كامل في حالات الكوارث الطبيعية.

 

ويعد بركان "بوبوكاتبتبيل"، الذي يبعد نحو 70 كيلومترا فقط عن العاصمة المكسيكية، مكسيكو، واحدا من أخطر البراكين في العالم اليوم، وبقي خاملا لنحو ألف عام تقريبا، إلى أن عاود نشاطه مجددا عام 2017، لكن هذا النشاط بدأ يأخذ منحى خطرا في الأيام الماضية.

المصدر: RT

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