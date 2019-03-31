فيديو صادم لتاجر يطير بعد تشبُّثه بعصا شمسيته خلال إعصار عاصف

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فيديو صادم لتاجر يطير بعد تشبُّثه بعصا شمسيته خلال إعصار عاصف
حلَّق تاجر وهو في حالة هلع مُقلداً ما كانت تفعله ماري بوبينز بشمسيتها، لكن الرجل كان مضطراً للتشبُّث بعصا شمسية عملاقة خلال أحد الأعاصير، نقلاً عن صحيفة The Sun البريطانية.
وطار صادق كوكادالي في الهواء أربعة أمتار مع مرور إعصار لمدة عشر دقائق من مدينة قادرلي التركية.
وأظهرت كاميرات المراقبة صادق، الذي يملك أحد الأكشاك في السوق، بينما يقف على قاعدة الشمسية الثقيلة لمنعها من الطيران خلال الرياح العاصفة.
إذ كان يحاول مع رجلين آخرين الإمساك بها، قبل أن تجعلها عاصفة هائلة تحلِّق في السماء، مصطحبة معها صادق في هذه الرحلة.
وأخبر صادق وكالة الأخبار التركية DHA قائلاً: «حاولت إنقاذ الشمسية عن طريق الوقوف على (قاعدتها). وعندما وقفت عليها، ارتفعت. ذهبت إلى أعلى لثلاثة أو أربعة أمتار، فقفزت. أنا على ما يرام لحسن الحظ. اصطدمت الشمسية بعمود وسقطت».
وانتشرت لقطة الرجل الطائر منذ نشرها على الإنترنت، ليصل عدد مشاهداتها لـ 1.6 مليون مشاهدة.
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