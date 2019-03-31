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مراسلة تقاضي ملاكما بعد أن تحرش جنسيا بها على الهواء في هذه اللقطات

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: sputniknews
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 205
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قررت مراسلة صحفية أمريكية، أن ترفع دعوى قضائية ضد ملاكم أمريكي، بعدما تحرش جنسيا بها، خلال مقابلة أجرتها معه.

 

وستقاضي، جينيفر رافالو، من قناة "فيغاس سبورتس دايلي"، ملاكم الوزن الثقيل البلغاري الجنسية، كوبرات بوليف، بعد أن قبلها من شفتيها بالقوة، في نهاية مقابلتها معه، وفقا لشبكة "سكاي نيوز".

 

كما ادعت رافالو في مؤتمر صحفي عقدته، أن الملاكم أمسك بأردافها، و"ضغط بكلتا يديه"، خلال المقابلة التي أجريت على الهواء في 23 مارس/ آذار الجاري.

 

وأجرت جينيفر رافالو مقابلتها مع كوبرات بوليف، عقب هزيمته لنظيره الروماني، بوجدان دينو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

 

وأكدت رافالو، أن الملاكم البلغاري "ليس له الحق" في تقبيلها في نهاية مقابلة ما بعد المباراة على الهواء مباشرة.

 

وأشارت إلى أن بوليف، طلب منها في حفل أقيم بعد المباراة، أن "تتصرف كما لم يحدث شيء"، وطلب منها أن تحذف القبلة من المقابلة، ولكنها رفضت وقامت بنشرها، لرغبتها في إخبار الناس ما تم فعله بها.

 

وتعرض بوليف، البالغ من العمر 37 عاما، لانتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب القبلة، إذ قالت جينيفر رافالو إنها وجدت أن الحادث "محرج" و"غريب".

 

من جانبه، أكد بوليف في تغريدة له على "تويتر"، أنه وجينيفر رافالو أصدقاء، وضحكا على القبلة، ولكن فوجئ بمزاعمها تجاهه.

 

 

وعينت رافالو، المحامية غلوريا ألريد، التي شاركت في سلسلة من القضايا البارزة.

 

وقالت: "إن تقبيل امرأة على الشفاه دون موافقتها هو أمر غير مقبول، ما فعله بي كان مثير للاشمئزاز، لقد شعرت بالإهانة، إذ لا ينبغي معاملة أي امرأة بهذه الطريقة".

 

المصدر: sputniknews

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