تسجيل أعلى مستويات "للجوع الجنسي" منذ 30 عاما

كشفت تقارير صحفية، عن تسجيل أعلى مستوى من "الجوع الجنسي" بين الجنسين في الولايات المتحدة، منذ ثلاثة عقود.

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، فقد أظهرت نتائج مسح اجتماعي، أن معدل الرجال البالغين الذين لم يمارسوا الجنس في 2018 وصل إلى 23% مقارنة مع 19% في 1989.

وأشارت النتائج إلى أن 28% من الرجال، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما، لم يمارسوا الجنس في 2018، في حين بلغت هذه النسبة 18% بين النساء من الفئة العمرية ذاتها.

وأوضح المسح أن 9% من الرجال في سن الأربعين لم يمارسوا الجنس في 2018، و13% ممن هم في الخمسين من العمر، و50% ممن تجاوزا الستين.

ويؤكد الخبراء أن تغير نمط الحياة في ظل انتشار التكنولوجيا أثر على فرص الجماع، خصوصا مع إدمان الشباب على الألعاب الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر المسح على سبيل المثال، أن 54% من الأمريكيين العاطلين عن العمل ليس لهم شريك دائم، مقارنة مع 32% بين العاملين، فضلا عن ميل الشباب في الآونة الأخيرة للعيش مع والديهم أكثر من أي وقت مضى.