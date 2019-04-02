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حفيدة موسوليني تهاجم جيم كاري بعد "صورة الإعدام"

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: سكاي نيوز
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حفيدة موسوليني تهاجم جيم كاري بعد &quot;صورة الإعدام&quot;
أليساندرا (يمين) وجدها موسوليني يقف بجانب حليفه أدولف هتلر

هاجمت حفيدة الزعيم الإيطالي الفاشي بينيتو موسوليني، الممثل الكندي الشهير جيم كاري، بعد أن نشر صورة يسخر فيها من جدها على حسابه بموقع "تويتر".

 

ونشر الممثل الكوميدي الشهير، الذي يحمل الجنسيتين الكندية والأميركية، صورة كاريكاتورية لموسوليني وعشيقته وهما معلقان رأسا على عقب بعد شنقهما، وكتب عليها: "إذا كنت تتساءل عما تؤدي إليه الفاشية، فقط اسأل بينيتو موسوليني وعشيقته كلاريتا".

 

وأعدم موسوليني وعشيقته وعدد من مرافقيه في أبريل 1945، بعد سقوط الفاشية في إيطاليا عند نهاية الحرب العالمية الثانية، واشتهرت لقطة لجثته وهي معلقة في ساحة وسط مدينة ميلانو.

 

وهاجمت أليساندرا موسوليني، العضوة في البرلمان الأوروبي الممثل جيم كاري، ونعتته بالـ"وغد"، في رد على موقع "تويتر"، قبل أن تدخل في جدال مع أحد الصحفيين الذين دافعوا عن الممثل.

 

ونشرت حفيدة موسوليني صورة لقنبلة هيروشيما، التي ألقاها الجيش الأميركي على اليابان خلال الحرب العالمية الثانية، وكتبت "لماذا لا ترسم هذه يا جيم كاري؟" في إشارة لتجاهل الممثل لفضائع جيوش التحالف خلال الحرب العالمية الثانية.

 

ولم يرد الممثل الذي اشتهر بأدواره الكوميدية على صور أليساندرا حتى الآن.

المصدر: سكاي نيوز

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