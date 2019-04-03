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ولاية أمريكية جديدة تجرم ممارسة الجنس مع الحيوانات

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: RT
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 143
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ولاية أمريكية جديدة تجرم ممارسة الجنس مع الحيوانات

أصدرت ولاية كنتاكي الأمريكية قانونا يحظر ممارسة الجنس بين الإنسان والحيوان، في حين تبقى 4 ولايات أمريكية فقط بدون تشريع كهذا.

 

ووقع حاكم ولاية كنتاكي، مات بيفن، شخصيا على القانون التشريعي الذي يحظر أي "تواصل جنسي" بين الإنسان والحيوان، في حين تم تعريف "التواصل الجنسي" بأنه "أي فعل يرتكب بين إنسان وحيوان بغرض الإشباع الجنسي، الإثارة الجنسية، سوء معاملة الحيوان، أو بهدف مادي".

 

وفي إطار ما سبق، تحدثت مصادر محلية أنه لم يتبق سوى 4 ولايات أمريكية بدون التشريع السابق، هي: هاواي، ويست فيرجينيا، وايومنغ، نيومكسيكو، في حين أثمرت المحاولات المتكررة في ولاية كنتاكي بفرض القانون التشريعي في نهاية المطاف.

 

وسبب الخبر مفاجأة حقيقية لمتابعي شبكات التواصل الاجتماعي، حيث استهجن البعض من شرعية ممارسة الجنس مع الحيوان في الولايات الأربع السابقة، بينما تعجب آخرون من ضرورة لجوء السلطات لفرض قانون كهذا.

المصدر: RT

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