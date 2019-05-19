شوارزنيغر يعفو عن المعتدي عليه

Loading the player...

أعلن نجم الأكشن الأميركي وحاكم ولاية كاليفورنيا سابقاً أرنولد شوارزنيغر أنه لن يتخذ أي إجراء قانوني ضد شخص اعتدى عليه خلال فعالية رياضية في جنوب أفريقيا، السبت الماضي.

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية، عن شوارزنيغر ما قاله، في رسالة تعاطف، نشرها عبر موقع «تويتر»، بأنه لن يضغط من أجل اتهام المعتدي عليه، وتمنى له أن يجد طريقه الصحيح في الحياة.

وكان النجم العالمي تعرض للهجوم من قبل شخص قام بضربه في ظهره، في واقعة سجلتها مقاطع فيديو خلال الحدث الرياضي، قبل إلقاء القبض على المعتدي.

وذكر بعدها شوارزنيغر أنه لم يكن يعلم أنه تعرض للضرب، وأوضح عبر تغريدة أنه اعتقد أنه تعرض للتدافع بسبب الحشود الحاضرة، ولكنه أدرك الحقيقة عندما شاهد مقاطع الفيديو التي سجلت الاعتداء.