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بعد وقوع ضحايا.. "يوتيوب" يتحرك ضد مقاطع "العلاج المسموم"
اضطر موقع "يوتيوب"، مؤخرا، إلى التحرك بحزم ضد مقاطع فيديو تحث الناس على شرب "سائل تنظيف خطير"، بهدف علاج أمراض مستعصية.
وبحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست"، فإن بعض مقاطع الفيديو، تنصح بشرب سائل التنظيف "الكلور"، ويجري وصف هذه المادة بـ"العلاج المعجزة".
ويقدم مروج هذه النصائح الغريبة نفسه بمثابة رجل دين، وظهر في مقطع فيديو وهو يمزج عدة سوائل ثم أطلق عليها اسم "معجزة الحل المعدني".
ونبه الخبراء إلى خطورة هذه النصائح العبثية، وقالوا إن استهلاك كمية من الكلور من شأنه أن يؤدي إلى حالة من الغثيان والجفاف ومضاعفات خطيرة أخرى قد تصل إلى الوفاة.
وبعد إبلاغ "يوتيوب" بشأن المحتوى الخطير، قام الموقع بإزالة مقاطع فيديو، لكن صاحب الوصفة ما زال يدافع عن "علاج الكلور" على الرغم من وقوع ضحايا.
وبحسب تقارير طبية، فإن الوصفة التي شاهدها الملايين على الإنترنت، وروجها، جيم هامبل، أدت إلى حالتي وفاة، وهو ما جعل كثيرين يدعون إلى التحرك ضد "النصيحة المسمومة".
وفي 2010، قالت إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة إنها تلقت عدة تقارير عن أشخاص يعانون اضطرابات صحية تهدد حياتهم بسبب تناول "السائل الخطير".
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