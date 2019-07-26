منوعات

الأبراج هذا اليوم في التاريخ كاريكاتير طبق اليوم

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

اخترنا لكم

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | منوعات | بالفيديو: رحلة مخيفة لطفل على "حزام الأمتعة" في مطار
المصنفة ايضاً في: تقارير بالفيديو, منوعات

بالفيديو: رحلة مخيفة لطفل على "حزام الأمتعة" في مطار

آخر تحديث: منذ 7 من الساعات و 45 من الدقائق
المصدر: سكاي نيوز
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 188
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
Loading the player...

وثقت كاميرات المراقبة في أحد المطارات الأميركية، رحلة مخيفة حظي بها طفل في الثانية من عمره، عندما تسلل إلى الحزام الذي تُنقل عليه حقائب المسافرين، ليتم سحبه معها دون أن يتمكن أحد من الإمساك به.

 

وتسلل الطفل لورنزو إلى الحزام الذي تنقل عليه الحقائب، خلف مكتب شركة طيران "سبيريت" في مطار هارتسفيلد جاكسون الدولي في أتلانتا، بينما كانت والدته تنهي إجراءات الصعود إلى الطائرة.

 

وأظهرت مقاطع الفيديو الخاصة بكاميرات المراقبة في المطار، لورنزو وهو يصعد على الحزام ويتم سحبه مع الحقائب، قبل أن ينتبه العاملون في المكان إلى الواقعة ويحاولون إخراجه.

 

وفي مقاطع فيديو أخرى، ظهر لورنزو وهو يحاول العودة إلى قاعة المطار دون جدوى، إذ تعرض لضربات متتالية من حقائب الركاب الكبيرة.

 

ومع وصول الطفل إلى منطقة خاصة بـإدارة أمن النقل التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأميركية، انتبه العاملون لوجوده وهرعوا لإنقاذه وإعادته إلى والدته.

 

وأدت الرحلة المخيفة، التي استغرقت نحو 5 دقائق، إلى إصابة لونزو بكسر في يده اليمنى، حسب ما ذكر موقع "سي بي إس".

 

من جانبها، تمنت خطوط "سبيريت" الجوية للطفل الشفاء العاجل، وقالت في بيان، إنها تعمل مع إدارة أمن النقل ومسؤولي المطار لضمان اتباع البروتوكول المناسب، كجزء من التحقيق في الحادث.

المصدر: سكاي نيوز

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)