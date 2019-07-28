بالفيديو: امرأة "تؤدب" زوجها لأنه ينظر إلى النساء

أجلت رحلة الخطوط الجوية الأميركية بين ميامي ولوس أنجلوس بعدما ضربت سيدة غاضبة زوجها بالحاسوب لأنه نظر إلى نساء أخريات.

ووثق الركاب هذه المشاجرة القاسية بين المرأة وزوجها وكيف كانت تصرخ عليه وتضربه.

ووقع الحادث يوم 21 يوليو على متن طائرة كانت تتجه من ميامي إلى لوس أنجلوس.

وتظهر في مقطع الفيديو، أميركية تدعى تيفاني ماكليمور وهي تصرخ وتشتم زوجها: أتريد النظر إلى النساء الأخريات، اذهب إلى الجحيم.

hot girl summer has been postponed until further notice pic.twitter.com/FpxR61NA7G — Julia Scorupco (@juliascorupco) July 22, 2019

ورد عليها زوجها: لقد فقدت عقلك، وفي هذه الفترة حاول طاقم الطائرة تهدئة الوضع وتغيير مكان جلوس الزوج، وبعدها عندما حاول الزوج القيام مشت خلفه الزوجة وضربته بالحاسوب.

وفي نهاية المطاف تم إخراج الزوجين من الطائرة، ولهذا السبب تأخرت الطائرة عن الإقلاع.

ووفقا لوكالة "سبونتيك"، روى أحد شهود العيان: لقد قالت المرأة الكثير من التعليقات الوقحة والعنصرية ولم يتم تسجيل معظمها.