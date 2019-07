بالفيديو: امرأة "تؤدب" زوجها لأنه ينظر إلى النساء

أجلت رحلة الخطوط الجوية الأميركية بين ميامي ولوس أنجلوس بعدما ضربت سيدة غاضبة زوجها بالحاسوب لأنه نظر إلى نساء أخريات.

ووثق الركاب هذه المشاجرة القاسية بين المرأة وزوجها وكيف كانت تصرخ عليه وتضربه.

ووقع الحادث يوم 21 يوليو على متن طائرة كانت تتجه من ميامي إلى لوس أنجلوس.

وتظهر في مقطع الفيديو، أميركية تدعى تيفاني ماكليمور وهي تصرخ وتشتم زوجها: أتريد النظر إلى النساء الأخريات، اذهب إلى الجحيم.

