بالفيديو.. شقيق القتيل يحتضن القاتلة: سامحتكِ

في مشهد مؤثر وغير معتاد داخل ساحات المحاكم، قال شقيق رجل قتل على يد جارته إنه "سامح القاتلة"، بعد أن صدر بحقها حكم بالسجن 10 سنوات.

وتعود القضية إلى سبتمبر من العام الماضي، عندما أخطأت الشرطية آمبر غايغر بيتها، ودخلت شقة جارها الساكن في الطابق الأعلى بدلا من شقتها، في ولاية تكساس.

Ex-Dallas police officer Amber Guyger was sentenced to 10 years for murdering Botham Jean. In a personal impact statement after the sentencing, Botham’s younger brother told Guyger he forgave her and embraced her in a long hug https://t.co/ukRHThS1r3 pic.twitter.com/g98xKx8Fs8