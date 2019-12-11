منوعات

الأبراج هذا اليوم في التاريخ كاريكاتير طبق اليوم

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

اخترنا لكم

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | منوعات | اكتشاف سفينة تعود لحقبة "المسيح" وعلى متنها شحنة غريبة
المصنفة ايضاً في: تقارير بالفيديو, منوعات

اكتشاف سفينة تعود لحقبة "المسيح" وعلى متنها شحنة غريبة

آخر تحديث: منذ 2 من الساعات و 9 من الدقائق
المصدر: sputniknews
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 154
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
اكتشاف سفينة تعود لحقبة &quot;المسيح&quot; وعلى متنها شحنة غريبة

عثر العلماء على اكتشاف أثري مذهل، حيث اكتشفوا سفينة محملة بشحنة وصفوها بـ "المثيرة"، تعود إلى حقبة "المسيح".

 

السفينة التي يعتقد العلماء بنسبة كبيرة أنها رومانية أو إغريقية، وجدت محملة بما يقارب 6000 من الجرار المعبئة بالزيت والحبوب والنبيذ.

 

يعتقد الخبراء أن السفينة التجارية يبلغ طولها 34 مترا وعرضها 13 مترا.

 

وقال عالم الآثار الدكتور جورج فيرينتينوس: "لقد دُفن نصف السفينة في قاع البحر، لذلك لدينا توقعات كبيرة بأنه إذا ذهبنا إلى التنقيب في المستقبل فسوف نجد جزءا أو الهيكل الخشبي بالكامل"، وفقا لموقع صحيفة "ذا صن" البريطانية.

 

 

وأضاف، "أنه يأمل أن يتم رفع الحطام بالكامل من قاع البحر المتوسط، لكن القرار النهائي بشأن إنقاذها لم يتخذ بعد".

 

وتابع، "أنه يعتقد أن السفينة كانت تعمل بين القرن الأول قبل الميلاد والقرن الأول الميلادي، حيث تم تحليل الجرار من قبل الخبراء الذين قرروا أنها كانت تستخدم من قبل الإغريق والرومان".

المصدر: sputniknews

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)