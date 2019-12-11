فيديو للأفعى ذات الرأسين.. "الزاحف الأسطورة" يصبح واقعا

Loading the player...

في واقعة نادرة وطريفة، أثارت أفعى سامة لها رأسان دهشة السكان بعد أن تم العثور عليها قرب مدينة ميدنابور شرقي الهند.

وقالت وكالة "رويترز"، الأربعاء، إن الأفعى، وهي من نوع الكوبرا، نالت اهتماما كبيرا، حيث سارع السكان إلى تقديم الطعام لها، ورفضوا تسليمها إلى مسؤولي الغابات، حيث ترتبط الزواحف ذات الرأسين بالأساطير في التراث الهندي.

ويعتقد الخبراء أن هذه الحالة ربما تحدث نتيجة الانقسام غير المكتمل في الأجنة، أو بسبب عوامل بيئية غير طبيعية أدت إلى حدوث طفرات.

ويبلغ طول الكوبرا التي وجدها السكان 36 سنتيمترا، ويعيش فصيلها في جنوبي وجنوب شرقي آسيا، وعادة ما توجد في حقول الأزر والمستنقعات والأراضي العشبية والغابات.