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بالفيديو: هروب فاشل "عبر السقف" من قاعة محكمة
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حاول مراهق عمره 18 عاما الهرب من قاعة محكمة، أثناء محاكمته بعد أن قتل شقيقته، وكاد ينجح في محاولته.
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