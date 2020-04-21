- أسرار نشوء الكورونا القديم ١٩٤٤، بين هملر وبيريا!!
- مسؤول أمريكي: حالة زعيم كوريا الشمالية في "خطر شديد" بعد إجرائه عملية جراحية
- أستراليا.. دراسة طبية: التباعد الإجتماعي قد يستمر للعام 2022 لعدة اسباب
- أستراليا: نيو ساوث ويلز تكشف عن الموعد "الأكيد" لعودة الطلاب إلى الفصول الدراسية
- الحكومة ترفض إنقاذ فيرجين أستراليا وتترك مصيرها في يد المستثمرين
- كورونا تحرم أميركا نفطها... الخام تحت الصفر للمرة الأولى
- إنهيار شركة الطيران "فيرجين أستراليا" تحت ضغط الديون
- «جلسة الاونيسكو»: إحتياطات وتباينات.. دياب: ساعدونا .. وبري لوقف الإشتباكات
- أسرار وخفايا لبنانية
- الطبقة السياسية شرّ البليّة
- رزمة ضريبية جديدة: هل يتحمّلها القطاع الخاص؟
- مفاجآت مصرفية من العيار الثقيل
- من هم الـ2 % من المودعين الذين سيدفعون ثمن سوء إدارة الدولة؟
- كيف استرد بري أوراق قوّته؟
- شون بيكر... كائنات هائمة على أنقاض الحلم الأميركي
- هل يكون الشفاء في البلازما؟ بارقة أمل لإيجاد حل لكارثة كورونا
- كباش التشريع والتجويع: ثلاثة أيام صعبة تحدّد مصير التعبئة العامة
- "العفو" على "خشبة" الأونيسكو... و"الدخان الأبيض" يتصاعد من "الحشيشة"!
- مجلس النواب: انفصال عن الواقع
- استباقاً لثورة الغضب.. عون يرمي فشل العهد على المعارضة
- أصوات إستغاثة اللبنانيين تتصاعد... روسيا "ستالينغراد كورونا"؟
- "حزب الله" - "القوات"... خطان متوازيان لا يلتقيان!
- الحريري ـ جنبلاط ـ جعجع: لا جبهة معارضة
- من «إيرفد» إلى خطة الإنقاذ: مشكلة أرقام
- فيدرالية المرجعيّات السياسية
- الصيادلة يرفضون إنهاء معاناة المضمونـين!
- الخلاف يستعر بين وزيرة العدل ومجلس القضاء: هل تطيح «التجزئة» التشكيلات القضائـية؟
- الحريري تحرم مدينتها افتتاح المستشفى التركي: هل تربح صيدا المليارات السبعة؟
- تشريع اللاضرورة
- طرق أبواب المستوطنات: اختبار الجاهزية بين الهجوم والدفاع
- كارتيل الأفران يفرض تسعيرة جديدة للتوزيع: حرب على الفقراء
- خطة الطوارئ الزراعية: الأمن الغذائي لسنة واحدة!
- مصادر: المعارضة «المستجدة» لا تخطط لإسقاط الحكومة بل لمواجهة إجراءاتها و«التعيينات»
- السفيرة الأميركية في مواجهة حزب الله: صراع على مستقبل لبنان
- الأفران تستمر بالخداع.. وبلدية الغبيري تكسر شوكتها
- سيرة عائلة وحاكم (2/2): قصر سلامة الأصفر
- حكومة لبنان تائهة بين خياري بيع أملاك الدولة والهيركات
- بيروت: «نجوم» جلسات البرلمان العفو ورفْع الحصانة والحشيشة
- ما سبب مقاومة العرب لفيروس كورونا؟
- توقعات الأبراج ليوم April 21, 2020
- سيرة عائلة وحاكم (2/1): من الأقدام الحافية إلى الثروة
- أوساط دياب: أمر عمليات خارجي للإطاحة بالحكومة
- سوريا تتصدى لـ"عدوان إسرائيلي" في سماء تدمر
- أسعار النفط الأميركي دون الصفر للمرة الأولى في التاريخ
- ألمانيا تطالب بكين بـ160 مليار دولار تعويضات بسبب كورونا.. انضمت لنادي الدول المنتقدة للصين
- معركة الرئاسة السورية التي بدأت
- 4 اصابات جديدة بكورونا في لبنان
- أستراليا: المحكمة تستمع الى ان الشركة المالكة لروبي برينسيس كانت على علم بتفشي فيروس كورونا على متن السفينة
- أستراليا ستجبر "فيسبوك" و"غوغل" على الدفع لوسائل الإعلام مقابل المحتوى الإخباري
- أستراليا.. غرامة 26 ألف دولار في فيكتوريا للحاضرين في حفل عيد ميلاد
اخترنا لكم
-
واشنطن: ما تأخّر تنفيذه من القرار 1559 ...الكاتب:
-
مشروع موازنة 2020: لا تأملوا خيراً.. ضرائب ...الكاتب:
-
هل يمكن أن يصل الإشعاع من انفجار ...الكاتب:
-
ريهانا تتألق في عشاءٍ رومانسي مع حبيبها ...الكاتب:
-
واشنطن تتقاطع مع «حزب الله» ولكن... ...الكاتب:
-
هَيَا … آخر الهاربات من قصور الخليج ...الكاتب:
-
سقوط "جدار برلين" السعودي بوقف الولاية على ...الكاتب:
-
سيناريو الغزو العراقي للكويت... الحلول الدبلوماسية تقتل ...الكاتب:
-
مفاجآت جورجينا رزق: كانت زوجة "علي" الثانية.. ...الكاتب:
-
فورين بوليسي: الأسد لم ينتصر أبدا… نجا ...الكاتب:
-
حكاية الدولة الاسلامية من الداخل ...الكاتب:
-
البِيض يرتكبون معظم جرائم القتل المتطرف لكنهم ...الكاتب:
-
ملكة بريطانيا بين نارين.. محمد بن راشد ...الكاتب:
-
بالفيديو.. نفق بين إسرائيل ولبنان يصل عمقه ...الكاتب:
-
لماذا يمنع الأسد عودة اللاجئين إلى بلادهم؟ ...الكاتب:
-
كايلي جينر تخطف الأنظار بفستان مثير... وبثمنٍ ...الكاتب:
-
إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها ...الكاتب:
-
هل ستبدأ عملية إعمار سوريا في ظل ...الكاتب:
-
فرنسا تحاكم رفعت الأسد… من يعيد ثروته ...الكاتب:
-
رغم الإخفاقات السابقة... قناة عبرية: إسرائيل تستعد ...الكاتب:
أسرار نشوء الكورونا القديم ١٩٤٤، بين هملر وبيريا!!
إذا كانت الإنفلونزا الإسبانية انطلقت في الأشهر الأخيرة للحرب العالمية الأولى، وسببت الكثير من الخسائر البشرية، وإذا كان فيروس الكورونا القديم الذي انتقل إلى الإنسان من الفئران بفعل خطأ بشري عرف في الأشهر الأخيرة للحرب العالمية الثانية، وساهم في حصد مزيد من الضحايا والموتى، فلعل فيروس الكورونا الجديد المستجد الذي انتقل إلى الإنسان من الوطاويط نتيجة خطأ بشري أيضاً، ساهم في تفادي اندلاع الحرب العالمية الثالثة النووية التي تقضي على كل الإنسانية إن لم نقل على كوكب الأرض وتاريخه. وإذا كانت الإنفلونزا الإسبانية وفيروس الكورونا الجديد معروفين، مع كثير من الغموض في آلية انتشارهما، يبقى فيروس الكورونا القديم مجهولاً بنسبة كبيرة!! ولكن ما بال العلماء حالياً، يستعينون في القضاء على فيروس الكورونا الجديد بدراسات وعلاجات استعملت في نهاية الحرب العالمية الثانية؟!
لقد تناول روخوس ميش تحديداً انتشار فيروس غامض في برلين وجوارها في الأشهر الأخيرة للحرب العالمية الثانية، وإصابة الفوهرر أدولف هتلر به، وآلية علاجه بعد تغيير الفريق الطبي المختص، والتزامه الحجر الكامل لمدة ١٥ يوماً، كما أشار مهندس النازية الأول ألبرت شبير وسكرتيرات الفوهرر في مذكراتهم إلى امتلاك هتلر لسلاح الدمار الجرثومي البيولوجي الشامل، الذي لم يستعمله قط بعد تدخل حبيبته إيفا براون، وخلفها الفاتيكان الذي سعى إلى تسوية شاملة بين هتلر والأميركيين، تفادياً لفناء الإنسانية، أدت فيما أدت إلى الهروب الكبير لأدولف وإيفا وجزء من القيادة النازية العليا إلى أميركا الجنوبية، وانتقال جزء هام من الأدمغة العلمية والاستخبارية والطبية النازية للعمل لمصلحة الأميركيين!! ولكن مهلاً، إذا كانت الأشهر الأخيرة للحرب العالمية الثانية شهدت صراعاً عنيفاً على السلطة بين الفوهرر أدولف هتلر، والرايخ فوهرر أس أس هاينرايش هملر، فمن المحتمل أن هملر وراء الخطأ البشري الكبير الذي أدى إلى إصابة هتلر بالكورونا القديم في محاولة لاغتياله تندرج في سلسلة محاولات متبادلة ذكرتها في كتابيّ: أدولف هتلر وإيفا براون من برلين الى الأرجنتين حب أقوى من الحرب ٢٠١٩، والدولة النازية في أميركا الجنوبية مفاجأت هائلة في الأشهر الأخيرة للحرب العالمية الثانية ٢٠٢٠، عن دار سائر المشرق.
وبينما اهتم الأميركيون والحلفاء الغربيون بالتعقيم الجوي المكثف أثناء قصفهم المستمر لبرلين والمنطقة المجاورة لها، تصدى السوفيات للهجوم على برلين منفردين مع وجود القوات الرئيسية الألمانية المحاربة في النروج وبراغ والنمسا وجزء من البلقان، بما يثير الدهشة والعجب!! وقد توقف الهجوم السوفياتي لمدة زمنية محددة بسبب انتشار فيروس غريب، هو حكماً فيروس الكورونا القديم، وهذا ما يفسر الخسائر البشرية السوفياتية الكثيفة. وتشير المصادر الاستخبارية السوفياتية، أن الزعيم السوفياتي جوزف ستالين سأل مراراً عن الموضوع، فأخفى عنه رئيس الأجهزة الاستخبارية السوفياتية لافرينتي بيريا بعض الحقائق حول فيروس الكورونا القديم، بيريا الذي سيتورط لاحقاً في محاولة اغتيال غامضة لستالين أدت إلى وفاته قبل أن يتم التخلص من بيريا نفسه!!
ويبقى البحث عن مزيد من الوثائق ضرورياً لتأكيد الحقائق!! وضمناً مذكرات مارتن بورمان أمين سر هتلر، في برلين ولاحقاً في الأرجنتين، ومذكرات جوزف مينغل طبيب النازية الأول ورائد علم الفيروسات، والذي توفي في البرازيل سنة ١٩٧٩، وامتلك حكماً أسرار سلاح الدمار البيولوجي الجرثومي النازي الشامل. هل مذكرات مينغل هي خلف الخلاف الديبلوماسي الأميركي - البرازيلي المستجد؟ أليس في إدراك أسرار فيروس الكورونا القديم ما يساهم في إيجاد علاج لفيروس الكورونا الجديد؟؟ للحديث تتمة....
تابعونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- أسرار نشوء الكورونا القديم ١٩٤٤، بين هملر وبيريا!!
- شون بيكر... كائنات هائمة على أنقاض الحلم الأميركي
- هل يكون الشفاء في البلازما؟ بارقة أمل لإيجاد حل لكارثة كورونا
- ما سبب مقاومة العرب لفيروس كورونا؟
- توقعات الأبراج ليوم April 21, 2020
- أسعار النفط الأميركي دون الصفر للمرة الأولى في التاريخ
- باريس هيلتون عارية الصدر خلال جلسة تصوير مثيرة
- ألمانيا.. مفارقة نقص الكمامات في البلد الصناعي الضخم
- إسرائيل تستعين بإليسا.. لنشر "الوعي" حول كورونا
- توقعات الأبراج ليوم April 20, 2020
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)