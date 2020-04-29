- بعد إصابتها مرتين بكورونا.. انتحار طبيبة شاركت في مواجهة الفيروس بأحد مستشفيات نيويورك
- 46 قتيلاً على الأقلّ في انفجار صهريج مفخّخ في شمال سوريا
- جلطات لدى مرضى كورونا.. والأطباء في حيرة من "التطور الخطير"
- الصين تصف أستراليا أنها "مثل العلكة العالقة في أسفل حذاء الصين"
- الإنتفاضة ثورة جياع... تحرق المصارف أولاً
- باريس لدياب: سنجمع مجموعة «سيدر»... وواشنطن للتعاون مع «الصندوق»
- أسرار وخفايا لبنانية
- في استهداف الحاكم… لرئيس الحكومة حساباته ماذا لدى الحكومة لوقف الانهيار النقدي؟
- فوضى… تقود إلى انقلاب؟
- الاستقطاب الطائفيّ ينقضّ على اللبنانيّين وثورتهم
- صدمتان ملحّتان.. والّا «حريق روما»!
- رواية الخلاف على إقالة سلامة
- النظام الإقتصادي الحر غير موجود في لبنان
- العنف ضد المصارف مُريب ولا يخدم الفقير
- حكايات رمضانية
- أستراليا: العدوى المجتمعية تقترب من الصفر
- أستراليا: موريسون يلمح إلى إمكانية رفع القيود أسرع مما كان متوقعا
- أستراليا: كيف ستسدد الحكومة ديون كورونا بعد انتهاء الأزمة؟
- "ثورة الجياع" اندلعت... والسلطة تشهر سلاح "المندسين"!
- المشهد القاتم: الشارع يقتحم الخط الأحمر.. والحكومة تخترق التشريع!
- هندسات سلامة لم تقتصر على المصارف: المال العام في خدمة محظيين
- سركيس حليس يتوارى عن الأنظار | الفيول المغشوش: موظّفون يقرّون برشى بمئات آلاف الدولارات
- صدامات طرابلس... مـحرقة لقائد الجيش؟
- الصراع على الثلاثين سنة المقبلة لا على المنقضية
- رصاصة عسكرية وإهمال طبي مريب... اللحظات الأخير لـ"شهيد الغدر" فواز السمّان
- فقراء طرابلس في مواجهة حكومة الرصاص الحي
- تفاصيل جديدة عن أسباب الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان
- هل يلاقي سلامة التراجع في الهجمة عليه بخطاب تقني؟
- طرابلس غاضبة... ثورة جياع لن ترحم
- قلب أميركا على المصارف
- ضوء أخضر لاستغلال الانهيار لمواجهة حزب الله
- طرابلس تشيّع شهيدها: الغضب على المصارف
- لازمة التسعينات في 2020: مَن لا يُستغنى عنهم!
- «الموجة الأولى» من الأضرار: ثلث العمّال فقدوا وظائفهم
- جنبلاط يستجدي الطمأنينة ولا يريد «الحرب»!
- أستراليا: باحثون في جامعة كوينزلاند يبشرون بلقاح واعد لفيروس كورونا المميت
- أستراليا: الحكومة تعرض دفعات نقدية تتجاوز 3 مليارات دولار لفتح المدارس الخاصة
- بالفيديو.. أستراليا: إعادة فتح شاطئ "بوندي بيتش" الشهير
- موجة برد "شديدة" وامطار غزيرة تضرب أستراليا الخميس
- "لعبة القطّة والفأر" بين الصرّافين والأمنيين... سعر "شبه رسمي" بـ3200 ليرة
- حملة دار الفتوى فرصة للحوار (1): من يمنع جمع الصفّ السني؟
- طُفّار 17 تشرين قلقون تائهون في خلاء وسط بيروت
- من وراء ملاحقة المصارف بالقنابل.. والأحكام القضائية؟
- توقعات الأبراج ليوم April 29, 2020
- بالفيديو: باسيليوم للغاز
- طرابلس تضرم شرارة انفجار شعبي يعم لبنان
- لبنان من الانتفاضة إلى الثورة.. ومخاوف من سيناريوهات خطيرة
- لبنان في مرمى الإنذار المبكّر مع «ألسنة النار» في طرابس
- "الشرعية" في اليمن… جزء من المشكلة
- روسيا “تريد حلاً سريعاً” للملف السوري.. بلومبيرغ: بوتين يعاني من صداع بسببه والكرملين يلوم الأسد
اخترنا لكم
-
حسان دياب.. بطل في مسلسل مكسيكي ...الكاتب:
-
واشنطن: ما تأخّر تنفيذه من القرار 1559 ...الكاتب:
-
مشروع موازنة 2020: لا تأملوا خيراً.. ضرائب ...الكاتب:
-
هل يمكن أن يصل الإشعاع من انفجار ...الكاتب:
-
ريهانا تتألق في عشاءٍ رومانسي مع حبيبها ...الكاتب:
-
واشنطن تتقاطع مع «حزب الله» ولكن... ...الكاتب:
-
هَيَا … آخر الهاربات من قصور الخليج ...الكاتب:
-
سقوط "جدار برلين" السعودي بوقف الولاية على ...الكاتب:
-
سيناريو الغزو العراقي للكويت... الحلول الدبلوماسية تقتل ...الكاتب:
-
مفاجآت جورجينا رزق: كانت زوجة "علي" الثانية.. ...الكاتب:
-
فورين بوليسي: الأسد لم ينتصر أبدا… نجا ...الكاتب:
-
حكاية الدولة الاسلامية من الداخل ...الكاتب:
-
البِيض يرتكبون معظم جرائم القتل المتطرف لكنهم ...الكاتب:
-
ملكة بريطانيا بين نارين.. محمد بن راشد ...الكاتب:
-
بالفيديو.. نفق بين إسرائيل ولبنان يصل عمقه ...الكاتب:
-
لماذا يمنع الأسد عودة اللاجئين إلى بلادهم؟ ...الكاتب:
-
كايلي جينر تخطف الأنظار بفستان مثير... وبثمنٍ ...الكاتب:
-
إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها ...الكاتب:
-
هل ستبدأ عملية إعمار سوريا في ظل ...الكاتب:
-
فرنسا تحاكم رفعت الأسد… من يعيد ثروته ...الكاتب:
بعد إصابتها مرتين بكورونا.. انتحار طبيبة شاركت في مواجهة الفيروس بأحد مستشفيات نيويورك
في واقعة مأساوية، تُوفيت الدكتورة لورنا برين، البالغة من العمر 49 عاماً وتشغل منصب المدير الطبي لقسم الطوارئ بإحدى مستشفيات منهاتن، في مدينة نيويورك الأمريكية وتشارك في مواجهة فيروس كورونا، بعد إقدامها على الانتحار يوم الأحد 26 أبريل/نيسان 2020.
تقرير لموقع صحيفة The Independent البريطانية نقل عن والدها الطبيب فيليب برين، قوله: “لقد حاولت القيام بعملها، وقد قتلها ذلك”. وأشار إلى أن ابنته أخبرته عن الأثر الفظيع للفيروس على المرضى، وعن الحالات التي تُوفيت أثناء نقلها بعربات الإسعاف إلى المستشفى.
بطلة جديدة: وأكمل الوالد للصحيفة كلامه بالقول: “أوصيكم بالثناء عليها كبطلة، لأنها كانت فعلاً كذلك. وهي في الوقت نفسه ضحيةٌ لهذا الفيروس مثلها مثل أي شخص آخر مات بسببه”.
بحسب كلام الدكتور برين، فإن ابنته كانت قد أُصيبت بالفيروس، وعادت إلى العمل بعد تعافيها منه لأكثر من أسبوع، لكنها أُعيدت إلى المنزل. ثم أحضرتها عائلتها بعد ذلك للإقامة معهم في شارلوتسفيبل، بولاية فرجينيا.
فيما صرّحت الشرطة بأن الطبيبة نُقلت إلى المستشفى يوم الأحد، حيث “خضعت للفحص جراء إصابات ذاتية”.
الوباء الحالي: في حين قالت رئيسة قسم شرطة شارلوتسفيل، راشال براكني، إن “المتخصصين في مجال الرعاية الصحية الذين يقومون بعملهم من الخطوط الأمامية ويتعرضون للحالات الأولى ليسوا محصنين من الآثار العقلية أو الجسدية لما يشهدونه خلال الوباء الحالي”.
براكني قالت: “يعمل هؤلاء المحترفون بالفعل يومياً في ظل أكثر الظروف إنهاكاً، وقد جاء فيروس كورونا ليضيف المزيد إلى الضغوط الواقعة عليهم”.
أضافت براكني: “معدات الوقاية الشخصية يمكن أن تقلل من احتمالية الإصابة، لكنها لا يمكنها حماية الأبطال مثل الدكتورة لورنا برين، أو العاملين بالخط الأول لمواجهة الفيروس من الدمار العاطفي والعقلي الناجم عن رؤية آثار هذا المرض”.
معاناة شديدة: من جانبه يقول الدكتور ويليام جاكيز، رئيس الكلية الأمريكية لأطباء الطوارئ: “إن المعاناة البالغة لذلك العدد الكبير من الحالات في مستشفياتنا يترك آثاراً عميقة في الأطباء”، ووصف الدكتورة برين بأنها “بطلة ظلت تفكر في مرضاها وفريقها وتناست إصابتها هي شخصياً بالفيروس”.
كانت الدكتورة برين المديرة الطبية لقسم الطوارئ بمستشفى نيويورك بريسبيتريان ألين.
آلاف المصابين: هذا وقد نقل أكثر من 57100 شخص مصاب بفيروس “كوفيد 19” إلى مستشفيات ولاية نيويورك، حتى يوم الثلاثاء 28 أبريل/نيسان، وهو أكبر رقم على مستوى الولايات الأمريكية، وفقاً لبيانات جامعة “جونز هوبكنز”.
كما تُوفي أكثر من 17500 شخص في مدينة نيويورك وحدها حتى الآن.
في حين نقلت BBC عن بيانٍ أصدرته مستشفى نيويورك بريسبيتاريان ألين، التي عملت بها الطبيبة، ما نصه: “إن الدكتورة برين بطلةٌ جلبت معها أسمى المثل العليا لمهنة الطب خلال عملها بالخطوط الأمامية لقسم الطوارئ وما يمتلئ به من تحديات”.
تابعونا
- أستراليا: كيف ستسدد الحكومة ديون كورونا بعد انتهاء الأزمة؟
- "ثورة الجياع" اندلعت... والسلطة تشهر سلاح "المندسين"!
- أستراليا: موريسون يلمح إلى إمكانية رفع القيود أسرع مما كان متوقعا
- سركيس حليس يتوارى عن الأنظار | الفيول المغشوش: موظّفون يقرّون برشى بمئات آلاف الدولارات
- أستراليا: باحثون في جامعة كوينزلاند يبشرون بلقاح واعد لفيروس كورونا المميت
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- بعد إصابتها مرتين بكورونا.. انتحار طبيبة شاركت في مواجهة الفيروس بأحد مستشفيات نيويورك
- جلطات لدى مرضى كورونا.. والأطباء في حيرة من "التطور الخطير"
- أستراليا: باحثون في جامعة كوينزلاند يبشرون بلقاح واعد لفيروس كورونا المميت
- توقعات الأبراج ليوم April 29, 2020
- داخل كهف الخفافيش.. علماء اقتحموا الوكر والنتيجة "مخيفة"
- الصين مجدداً.. بريطانيا دفعت 20 مليون دولار لشراء أجهزة معطوبة لكشف كورونا
- توقعات الأبراج ليوم April 28, 2020
- بيلا حديد نصف عارية!
- تركيا ترسل طائرة إسعاف لجلب مواطن رفضت السويد معالجته
- كندا تحذر من استخدام علاج ترامب “السحري”
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)