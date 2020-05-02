بالفيديو: كلاب لرصد كورونا.. وباحثون: الفيروس له رائحة يمكن شمها

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باستخدام أنوفها تستطيع كلاب البحث في مركز Penn Vet للطب البيطري اكتشاف المرض، والآن سيدخل الكلبان، ميس إم وبنشو الحرب ضد كوفيد-19، في مشروع بحث فريد لتحديد ما إذا كان بإمكان الكلاب اكتشاف الفيروس عن طريق شمه.