- أستراليا.. بالفيديو: إلقاء القبض على امرأة بصحبة طفلها يثير الجدل في سيدني
- شواطىء كورونا: الحجز المسبق ضروري هذا الصيف
- أستراليا: نيو ساوث ويلز تسجل حالة واحدة مع عودة الطلاب إلى الفصول الدراسية
- كورونا... "فلت الملق"!
- تراجع «دفاعات الكورونا» يُعيد خيار الطوارئ إلى الواجهة!
- لماذا دورة التراخيص الثانية للتنقيب عن النفط؟
- سيطرة “حزب” وغياب القرار الواحد و”خطة دونكيشوتية”!
- مشاهد من كباش "مشاريع" الرؤساء: متى ينقلب باسيل على الحكومة؟
- الكهرباء: العرض الصيني يتجدّد.. «سيمنز» تصرف النظر عن الاستثمار في لبنان؟
- فلتكُن انتخابات مبكرة... حمايةً للاستقرار
- ماذا لو صعّب صندوق النقد شروطه على لبنان؟
- توسّع التحقيق في التلاعب بسعر الليرة: ميشال مكتّف في دائرة الشبهة
- سوريا تمتص الرغيف والسيولة من لبنان
- بهاء الحريري: رجل أعمال... «يتيم سياسياً»؟
- "ديكتاتورية" عيتاني... تجرّ بلدية بيروت من فشل إلى آخر
- هل يتدخّل مصرف لبنان بمليار دولار؟
- «كورونا»: هل بدأت الموجة الثانية؟
- على خطى المصارف وبغطاء من وزير التربية.. «كارتيل» المدارس الخاصة يحتجز التلاميذ
- المجذوب خضع للمدارس رغم تحذيرات الخبراء الصحيين!
- سياسة الابتزاز: الصين تلوح بفرض جمارك تصل إلى 80 في المائة على الشعير الأسترالي
- استراتيجية أميركية جديدة في المنطقة: إسرائيل آمنة وإيران منضبطة
- تقرير جديد: الاقتصاد الاسترالي لن يتعافى من كورونا قبل 2024 والبطالة لن تنخفض
- ارتفاع قياسي في إصابات عكّار وتقصير على كل المستويات
- الجنائية ترفض طلبا أستراليا بعدم التحقيق بجرائم حرب بفلسطين
- تضرب براً وجواً وبحراً.. كل ما تريد معرفته عن المدمِّرة الصينية “تايب 055”
- قصة قابيل وهابيل في الصراع بين سعد الحريري وشقيقه بهاء!
- لبنان: الخطة الإنقاذية في مرمى الهجمات..و«كورونا» يعود إلى الواجهة
- قيود على الدولار.. وعلى عبوات الحليب أيضاً!
- تلويح بـ «قفل لبنان» 48 ساعة لتعطيل صاعق «انفجارٍ كوروني»
- الكاظمي وتراجع إيران… والانقلاب
- بواخر الطاقة والفيول المغشوش: تورُّط العونيين وحزب الله
- الصحة: 36 اصابة جديدة بكورونا
- رامي مخلوف: تفكيك اللغز
- أستراليا تناكف بكين ثانية.. "فلنحقق في الأسواق الرطبة"
- كيف ستبدو رحلات السفر في أستراليا ما بعد الوباء؟
- 4 ملايين مصاب بكورونا.. حالات محلية جديدة بالصين ونكبة أميركا تتفاقم وأوروبا تتجاوز الأيام العصيبة
- كورونا لبنان: نتائج إيجابية ومؤشرات سلبية والآتي أسوأ
- اللاساميّة واللافلسطينيّة...
- أستراليا: نيو ساوث ويلز تعلن تخفيف بعض قيود كورونا بدءا من يوم الجمعة المقبل
- لبنانيون يستغلون أسطح مبانيهم لإبراز هواياتهم
- سوريا من خلال ثلاثة كتب
- لبنان يفاوض «النقد الدولي» وتطورات تخلط الأوراق محلياً وإقليمياً
- لبنان إلى مفاوضات شاقة مع صندوق النقد وسط «تهشيمٍ» لخطة الإنقاذ
- الفيول المغشوش: التياّر الوطني الحرّ يقبض على نفسه ..
- سعد الحريري دون أهله.. و"السنّية السياسية" كسيحة
- مصادر "عونية" عن معركة TL: آليات التعيين "نتعة" مستجدة
- الرئيس "الشاعر" ميشال عون
- هجمة كورونية مرتدّة: لماذا تسرّع لبنان بتخفيض التعبئة؟ وبتخفيض الفحوصات العشوائية؟
- الخبير المالي والاقتصادي إيلي يشوعي: لا أمل في الخروج من النفق ما دام «الإخوة السبعة» يزينون الحياة السياسية
- نائب سوري يحذّر الروس: ماذا لو غضب الأسد من بوتين؟
اخترنا لكم
-
حسان دياب.. بطل في مسلسل مكسيكي ...الكاتب:
-
واشنطن: ما تأخّر تنفيذه من القرار 1559 ...الكاتب:
-
مشروع موازنة 2020: لا تأملوا خيراً.. ضرائب ...الكاتب:
-
هل يمكن أن يصل الإشعاع من انفجار ...الكاتب:
-
ريهانا تتألق في عشاءٍ رومانسي مع حبيبها ...الكاتب:
-
واشنطن تتقاطع مع «حزب الله» ولكن... ...الكاتب:
-
هَيَا … آخر الهاربات من قصور الخليج ...الكاتب:
-
سقوط "جدار برلين" السعودي بوقف الولاية على ...الكاتب:
-
سيناريو الغزو العراقي للكويت... الحلول الدبلوماسية تقتل ...الكاتب:
-
مفاجآت جورجينا رزق: كانت زوجة "علي" الثانية.. ...الكاتب:
-
فورين بوليسي: الأسد لم ينتصر أبدا… نجا ...الكاتب:
-
حكاية الدولة الاسلامية من الداخل ...الكاتب:
-
البِيض يرتكبون معظم جرائم القتل المتطرف لكنهم ...الكاتب:
-
ملكة بريطانيا بين نارين.. محمد بن راشد ...الكاتب:
-
بالفيديو.. نفق بين إسرائيل ولبنان يصل عمقه ...الكاتب:
-
لماذا يمنع الأسد عودة اللاجئين إلى بلادهم؟ ...الكاتب:
-
كايلي جينر تخطف الأنظار بفستان مثير... وبثمنٍ ...الكاتب:
-
إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها ...الكاتب:
-
هل ستبدأ عملية إعمار سوريا في ظل ...الكاتب:
-
فرنسا تحاكم رفعت الأسد… من يعيد ثروته ...الكاتب:
شواطىء كورونا: الحجز المسبق ضروري هذا الصيف
اعتاد روّاد المطاعم على حجز أماكن مسبقاً، لكن الجديد أنّه من الآن فصاعداً سيكون على مرتادي الشواطئ من أجل الاستحمام والتمتع بأشعة الشمس أن يحجزوا أماكنهم مسبقاً، بسبب جائحة كورونا. هذا بالضبط ما سيفعله روّاد الشواطئ في إسبانيا هذا الصيف.
ففي كاني دون بيرينغيه, المدينة المتوسطية الواقعة شمال فالنسيا بإسبانيا، لن يُسمح إلا لخمسة آلاف زائر يومياً في شاطئها، وهو نصف العدد المعتاد، من أجل الحفاظ على التباعد الاجتماعي. وهذه المساحات يجب أن تُحجز مسبقاً من خلال تطبيق خاص في الهاتف.
"سيكون هذا الصيف مختلفاً جداً"، كما يقول لقناة CNN عمدة المدينة بيري جون أنتوني تشوردا Pere) Joan Antoni Chordá). ستكون مسافة معيّنة بينك وبين جارك، وكأنه شاطئ "درجة رجال أعمال". ستستخدم البلدية الشباك لتقسيم الشاطئ إلى مربّعات، كل مربع يبتعد مترين عن الآخر. وهذه الأقسام ستحدّد على الرمال، وكأن كلّ واحد مرمى لكرة القدم، بهدف استيعاب أكبر عدد ممكن من المستحمّين على الشاطئ، بحيث سيكون متاحاً لهم حجز نوبة محدّدة إما في الصباح أو بعد الظهر، وليس طوال النهار!
وبحسب محافظ المدينة، يمكن للزوّار حجز أي مكان فارغ، تماماً كما يختار روّاد السينما مقاعدهم من خلال الإنترنت، كما يحدّدون مواعيد الوصول لتجنّب الازدحام. وستقلّص مداخل الشاطئ، عندما يصل الزائر ويؤكد حجزه لدى الموظفين، يتولّون إرشاده إلى المكان المحجوز. ويعتبر أنتوني أنّ الحجز المسبق وتجنّب تداخل مواعيد الوصول من الإجراءات الأساسية. ويشرح قائلاً: "لا يمكن لي أن أتحكّم بتدفق الناس من دون هذه الإجراءات الجديدة. سيكونون معاً عند ذلك، وسيتناقلون العدوى فيما بينهم".
ليست هذه المدينة الإسبانية الوحيدة التي فرضت قيوداً على ارتياد الشواطئ هذا الصيف. سانكسينكسو (Sanxenxo) على المحيط الأطلسي، من ضمن بلدية غاليسيا (Galicia) تسمح للزوّار بدخول الشاطئ على قاعدة "من يصل أولاً يحجز مكانه". ومع هذا، فإنّ عمدة هذه المدينة تيلمو مارتين (Telmo Martin) ليس قلقاً من التزاحم على مداخل الشاطئ كما يقول. ويضيف لقناة CNN: "تشكّل السياحة 80% من اقتصادنا". "علينا إيجاد الحلول حتى يشعر الناس بالأمان، من وجهة نظر صحية. وهي مسؤولية الجميع".
تقع سانكسينكسو على بعد ساعة من الحدود البرتغالية، وتهدف إلى استيعاب 75% كحدّ أقصى من مرتادي شاطئها في العادة. وهذه المدينة من أفضل المقاصد السياحية في شمال إسبانيا، وستفرض مساحات بين المستحمّين في شاطئها الرئيسي، في الأقل متر ونصف المتر بين الواحد والآخر (خمسة أقدام).
بدأت الحكومة الإسبانية برفع تدريجي لإجراءات العزل المنزلي، لكن أيّ تغييرات أخرى تتنظر مستويات منخفضة من الإصابة بالوباء في الأماكن المعيّنة. ويدعو المسؤولون لتجهيز المستشفيات اتّقاءً لموجة ثانية من الكورونا
إضافة إلى ذلك، ستستخدم أوتاد خشبية وشرائط تربط بينها لتحديد المربّعات الصغيرة المخصّصة لبضعة زوّار فقط، أو مربّعات أكبر لمجموعات أكبر، وفق مارتين. وسيقوم عمّال المدينة بمراقبة الدخول إلى الشاطئ، ومرافقة الزائرين إلى كلّ قسم. ومع ذلك، لن يكون بمستطاع المستحمّين إشغال المكان طوال النهار بترك مناشفهم فيها. فإن غادروا البقعة من أجل تناول الغداء، فسيخسرون مكانهم لآخرين، كما يقول مارتين.
كلتا المدينتين تخطّطان لتنظيف الشواطئ أكثر مما فعلتا في المواسم السابقة، وتجهيز المعدّات لاستقبال الزبائن. وتأمل هاتان المدينتان بافتتاح شواطئهما في حزيران المقبل. وأيّ تأكيد لمواعيد الافتتاح يخضع لخفض حالة الطوارئ السائدة في إسبانيا منذ 14 آذار الماضي.
وبدأت الحكومة الإسبانية برفع تدريجي لإجراءات العزل المنزلي، لكن أيّ تغييرات أخرى تتنظر مستويات منخفضة من الإصابة بالوباء في الأماكن المعيّنة. ويدعو المسؤولون لتجهيز المستشفيات اتّقاءً لموجة ثانية من الكورونا. ويقول مارتين، وهو عضو في الحزب الشعبي المحافظ، ومحافظ سانكسينكسو على مدى ثماني سنوات: "هذا أمر جديد للجميع". ويقول محافظ مدينة كاني، أنتوني تشوردا: "يطلب مني الناس مساحات إضافية على الشاطئ" وهو عضو في الحزب الاشتراكي، وانتخب محافظاً للمدينة منذ ثماني سنوات.
وقد خصّصت مدينة كاني ميزانية وقدرها نصف مليون دولار لخطّتها الخاصة بالشواطئ هذا الصيف (ما يعادل 542 ألف يورو)، في حين أنّ مدينة سانكسينكسو خصّصت 3.5 مليون يورو (3.8 مليون دولار) من أجل أنشطة الصيف، بحسب المحافظين.
وسواء أكان ارتياد الشواطئ بحجز مسبق أم لا، فالمدينتان ستكونان اختباراً فيما إذا كان روّاد الشواطئ سيلتزمون بالساحات المحدّدة لهم أم لا، كما أكد المسؤولون فيهما.
تابعونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- أستراليا.. بالفيديو: إلقاء القبض على امرأة بصحبة طفلها يثير الجدل في سيدني
- شواطىء كورونا: الحجز المسبق ضروري هذا الصيف
- تضرب براً وجواً وبحراً.. كل ما تريد معرفته عن المدمِّرة الصينية “تايب 055”
- توقعات الأبراج ليوم May 10, 2020
- قارة وحيدة لم يصلها كورونا.. تعرف إلى أكثر بقاع الأرض أمانا
- توقعات الأبراج ليوم May 9, 2020
- كيم كارداشيان بالبكيني بماليبو"مثيرة وجامحة"!
- توقعات الأبراج ليوم May 8, 2020
- كيم كارداشيان والجسم الحار في ملابس السباحة!
- بالفيديو: دفن والدته المشلولة حية .. والشرطة تكتشف مفاجأة مدوية عند فتح القبر
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)