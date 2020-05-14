- أستراليا: توقعات بعدم عودة السفر الدولي إلى طبيعته قبل 2023
- أستراليا.. موريسون: معدلات البطالة "تفطر القلب" بعد فقدان 600 ألف وظيفة في شهر واحد
- صاروخ فضائي صيني كاد يسبب كارثة في نيويورك
- مصائب الفقراء عند الأغنياء فوائد.. كيف ضاعف كورونا ثروات المليارديرات؟
- واشنطن وطهران اتفقتا في العراق على الكاظمي.. صفقة سرية شملت الإفراج عن أموال إيرانية وتهدئة في الخليج
- مسؤول إيراني: على الجميع أن يصابوا بكورونا
- نزاع دولي على "لقاح كورونا" لم يُنتج بعد
- مضاعفات "لم تكن في الحسبان" لكورونا.. وهذه المرة في الكُلى
- اختبار كورونا الذي روّج له ترامب "يثبت فشله"
- كورونا.. نحو 300 ألف وفاة ومنظمة الصحة تحذر: الفيروس قد لا يختفي أبدا
- عراقيل استيراد المستلزمات الطبية..الأمن الصحي في خطر!
- نصرالله يكرّس نفسه الآمرالناهي!
- العلاقة مقطوعة قياديا لكن تفاهم معراب صامد
- بعد الكلام الرئاسي...هل تعود المحاصصة إلى التعيينات؟
- انجازات السلطة في الأمن: بادر وماينهوف وقاتل حسين العطّار
- 8 اصابات جديدة بكورونا في لبنان
- الصين تهدد وتبتز استراليا: البرازيل يمكنها توريد كميات كبيرة من خام الحديد أو الفحم أو الغاز الطبيعي المسيل إلى الصين
- ضبط الحدود أم تعويم العلاقات مع النظام السوري؟
- لبنان مغلق.. وتقييم «إيجابي» لمفاوضات الصنــدوق.. ونسف التعيينات
- "قانون إثراء غير مشروع" صدر عام 1953... طبّقوه
- أسرار وخفايا لبنانية
- صرخة القضاء
- حكمٌ غيابيٌّ بحقِّ... حاضِر
- «حزب الله»: لم نسمع شيئاً
- بضائع مزوّرة... من البقاع الى كل لبنان
- «التوافق المفقود» يعوق الطريق الى صندوق النقد
- «حزب الله» يستخدم سياسة «القضم»
- هذا ما فعله قرار إعادة الإقفال بالمواطنين
- كورونا يخترق عالم "السومو" ويخطف أول مصارع
- أستراليا: إغلاق مدرسة في غرب سيدني بعد تأكيد إصابة أحد المدرسين
- نصر الله لحكومة دياب: تفاوضوا مع "صندوق النقد السوري"!
- ضغوطات دولية على لبنان.. وبداية مشجعة للمفاوضات مع الصندوق
- نصرالله يطرح التطبيع مع سوريا
- نصرالله: تفعيل العلاقة مع سوريا أولوية اقتصادية
- المفاوضات مع صندوق النقد تنطلق: سلامة يغيب... والعمال يُغيَّبون
- ما يختزل مأساة لبنان!
- بهاء الحريري ضارباً رأسه بحائط الضريح
- روسيا تنأى بنفسها عن الصراع الرئاسي
- "فيول" مغشوش... فنيش: قنابل دخانية لتغطية ارتكاب ما
- مجلس النواب سينقضّ على الخطة... من باب "الودائع"
- خطّة الحكومة: خارج هموم الناس
- بدء استرداد «الأملاك البحرية»؟
- هل يحمي القاضي إبراهيم رياض سلامة؟
- حل جزئي لأزمة الطوابع... بعقد رضائي
- ترك «موقوفَي فرنسبنك»: قضاة يتحدّون سلطة المصارف
- اعتصام «رامكو»: «أوّل مواجهة» مع العمال الأجانب
- الفيروس عاد الى الانتشار بسرعة: هل يُحجر العائدون في «معسكرات» الدولة؟
- التمدد الصيني يفوق الخطر الإيراني
- الكاظمي... هل ينقذ العراق؟
- الضفّة الغربيّة تستقبل بومبيو بالشّهداء وقتل أوّل إسرائيلي بالحِجارة في عصر الكورونا والتّطبيع.. لماذا نعتقد أنّ هديّة ترامب “المسمومة” لنِتنياهو وتابِعه غانتس بضَم المُستوطنات والأغوار ستُعطِي نتائج عكسيّة؟ ولماذا لا نَستغرِب مُقاطعة “حماس” و”الجهاد” لدعوة عبّاس لحُضور اجتماع السبت القِيادي؟
اخترنا لكم
-
حسان دياب.. بطل في مسلسل مكسيكي ...الكاتب:
-
واشنطن: ما تأخّر تنفيذه من القرار 1559 ...الكاتب:
-
مشروع موازنة 2020: لا تأملوا خيراً.. ضرائب ...الكاتب:
-
هل يمكن أن يصل الإشعاع من انفجار ...الكاتب:
-
ريهانا تتألق في عشاءٍ رومانسي مع حبيبها ...الكاتب:
-
واشنطن تتقاطع مع «حزب الله» ولكن... ...الكاتب:
-
هَيَا … آخر الهاربات من قصور الخليج ...الكاتب:
-
سقوط "جدار برلين" السعودي بوقف الولاية على ...الكاتب:
-
سيناريو الغزو العراقي للكويت... الحلول الدبلوماسية تقتل ...الكاتب:
-
مفاجآت جورجينا رزق: كانت زوجة "علي" الثانية.. ...الكاتب:
-
فورين بوليسي: الأسد لم ينتصر أبدا… نجا ...الكاتب:
-
حكاية الدولة الاسلامية من الداخل ...الكاتب:
-
البِيض يرتكبون معظم جرائم القتل المتطرف لكنهم ...الكاتب:
-
ملكة بريطانيا بين نارين.. محمد بن راشد ...الكاتب:
-
بالفيديو.. نفق بين إسرائيل ولبنان يصل عمقه ...الكاتب:
-
لماذا يمنع الأسد عودة اللاجئين إلى بلادهم؟ ...الكاتب:
-
كايلي جينر تخطف الأنظار بفستان مثير... وبثمنٍ ...الكاتب:
-
إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها ...الكاتب:
-
هل ستبدأ عملية إعمار سوريا في ظل ...الكاتب:
-
فرنسا تحاكم رفعت الأسد… من يعيد ثروته ...الكاتب:
مصائب الفقراء عند الأغنياء فوائد.. كيف ضاعف كورونا ثروات المليارديرات؟
تسببت جائحة كورونا في فقدان ملايين الناس حول العالم لوظائفهم، وهو ما حسم الجدل، وبدأت الدول في رفع إجراءات الإغلاق الاقتصادي، رغم عدم وجود علاج أو لقاح للفيروس القاتل الذي يواصل حصد الأرواح حول العالم، لكن هل تأثر أصحاب الأعمال فعلاً جراء الجائحة؟
مصائب للفقراء فقط
منذ منتصف مارس/آذار الماضي فقد أكثر من 50 مليون أمريكي أعمالهم، وارتفعت نسبة البطالة في الولايات المتحدة إلى 14.7%، وهي نسبة غير مسبوقة منذ الكساد الاقتصادي الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي، وهو ما جعل الرئيس دونالد ترامب مصمماً على إعادة فتح النشاط الاقتصادي في البلاد، وهو أمر منطقي، فما فائدة محافظة الشخص على حياته إن كان لا يملك قوت يومه؟
وقد اتخذت الإدارة الأمريكية إجراءات غير مسبوقة أيضاً لمحاولة التخفيف من تداعيات جائحة كورونا، وأقر الكونغرس حزمة تحفيز اقتصادية قياسية بلغت 2.3 مليار دولار، ومن المهم هنا التوقف عند نصيب الفقراء ومحدودي الدخل ومن فقدوا وظائفهم من هذا المبلغ، حيث إن هؤلاء حصل كل منهم على 1200 دولار في صورة إعفاءات ضريبية.
وما يحدث في الولايات المتحدة يحدث في كل دول العالم تقريباً، حيث ترصد الحكومات – كل دولة على حسب ظروفها – أموالاً لمساعدة المتضررين من الجائحة، وهنا كما يقال "الشيطان يكمن في التفاصيل"، ولنتوقف عند تقرير أصدره معهد دراسات السياسة، وهو أحد المعاهد البحثية ذات المصداقية العالية في واشنطن، بعنوان "بونانزا المليارديرات 2020: مكاسب الثروة ورفع الضرائب والمتربحين من الوباء"، ذكر بالأرقام كيف استفاد أصحاب الثروات من جائحة كورونا بينما ازداد المواطنون فقراً.
الأغنياء يجنون مزيداً من الثروات
الأرقام لغة جافة لا تعرف المشاعر أو الانحيازات، وهي هنا كاشفة لحقيقة التأثير الاقتصادي للجائحة، ومن هم المتضررون منها ومن المستفيدون، فقد ذكر موقع تيليبوليس الألماني مؤخراً أن ثروات المليارديرات الأمريكيين قد زادت 282 مليار دولار في الفترة من منتصف مارس/آذار وحتى آخر أبريل/نيسان، وهي الفترة نفسها التي فقد فيها أكثر من 50 مليون أمريكي أعمالهم.
وبينما حصل بعض الأمريكيين المحتاجين للمعونة على 1200 دولار في صورة إعفاء ضريبي، حصل 43 ألفاً من أثرياء أمريكا (ومن بينهم ترامب وأفراد عائلته) على تعويضات وإعفاءات ضريبية بلغت 70 مليار دولار.
التقارير المختصة بترتيب الأثرياء وثرواتهم حول العالم تظهر أن عدد أصحاب المليارات قد شهد زيادة ملحوظة في الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، رغم أن التأثير الاقتصادي للجائحة يوصف بأنه كارثي وغير مسبوق في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتشمل القائمة الطويلة من المستفيدين من كارثة الوباء أسماء معروفة مثل جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون والملياردير إيلون موسك مؤسس والمدير التنفيذي لشركة تيسلا للسيارات الكهربائية والمدير التنفيذي السابق في مايكروسوفت ستيف بالمر ومؤسس زوم إريك يوان، بالإضافة إلى روكو كوميسو المؤسس والرئيس والمدير التنفيذي لشركة ميدياكوم للاتصالات.
ففي الفترة من 1 يناير/كانون الثاني وحتى 1 أبريل/نيسان هذا العام، ارتفعت ثروات 43 مليارديراً أمريكياً بعشرات الملايين من الدولارات، وزادت ثروات 8 منهم بأكثر من مليار دولار، لكن بيزوس كان الرابح الأكبر حيث أضيف لثروته 35 مليار دولار منذ بداية العام وحتى منتصف أبريل/نيسان، وهي زيادة غير مسبوقة في الثروة في تلك الفترة الزمنية على الإطلاق.
وفي الفترة من 18 مارس/آذار وحتى 10 أبريل/نيسان، فقد أكثر من 22 مليون أمريكي وظائفهم، بينما زادت ثروات أصحاب المليارات في الولايات المتحدة في نفس الفترة، وهي ثلاثة أسابيع فقط بمقدار 282 مليار دولار، أي زادت ثرواتهم بنسبة أكثر من 10% مقابل وصول البطالة لمستوى قرب 15%.
القصة ليست جديدة
قصة تضخم ثروات الأغنياء مقابل ازدياد الفقراء فقراً بصفة خاصة أثناء الأزمات ليست حصرية ولا جديدة في زمن وباء كورونا، فالأمر يتكرر مع كل أزمة حرباً كانت أو أزمة مالية أو وباء، وما حدث في الأزمة المالية قبل 12 عاماً مثال آخر واضح.
ففي عام 2008، عندما ضربت الأزمة المالية العالم، فقد ملايين العاملين وظائفهم وازدادت نسبة الفقراء حول العالم، وكان التأثير الأبرز للأزمة أيضاً في الولايات المتحدة الأمريكية، فماذا حدث للأثرياء هناك؟ تظهر تقارير رصد الثروات أنه في الفترة من 2010 – أي بعد الأزمة بعامين – وحتى هذا العام، تضخمت ثروات مليارديرات أمريكا بنسبة 80.6%، وفي الفترة من 1990 وحتى 2020، زادت ثروات نفس الأشخاص بنسبة 1130% مقابل 5.37% فقط زيادة في متوسط دخل المواطن الأمريكي العادي.
رقم آخر كاشف في هذه المقارنات هو أن نسبة الإعفاءات الضريبية التي حصل عليها أصحاب المليارديرات في الولايات المتحدة منذ 1980 وحتى 2018 بلغت 79%، وهو ما يمثل أحد أسباب تضخم تلك الثروات.
ملياردير مصري هدد بالانتحار
القصة في العالم العربي لا تختلف كثيراً في عنوانها الكبير وإن اختلفت في تفاصيلها باختلاف الظروف ومستوى المعيشة بشكل عام، لكن المؤكد أن الوصول للأرقام بدقة يظل أمراً أقرب للمستحيل، فالوصول بِحُرية للمعلومات بشأن ثروات أصحاب المليارات العرب يواجه صعوبات شأنه في ذلك شأن كل شيء آخر.
فالتقرير الدوري الذي تنشره مجلة فوربس حول الأغنياء العرب وثرواتهم وترتيبهم عالمياً لا يحتوي على أصحاب المليارات السعوديين لأسباب غير معلنة، وذلك للعام الثالث على التوالي، وهو التقرير الذي أظهرت نسخنه الأخيرة أن رجل الأعمال المصري محمد منصور قد زادت ثروته هذا العام 2020 بنسبة 43.4% عن العام الماضي 2019، حيث زادت ثروته بقيمة مليار دولار لتصبح 3.3 مليار دولار بعد أن كانت 2.3 مليار دولار العام الماضي.
ملياردير مصري آخر هو المهندس نجيب ساويرس بلغت ثروته 3 مليارات دولار يحتل بها المركز السادس عربياً في قائمة الأغنياء العرب هذا العام، بينما أظهر موقع متابعة ثروة نجيب ساويرس على فوربس اليوم الخميس 14 مايو/أيار أن ثروته انخفضت مليون دولار، وربما هذا ما يفسر شكاوى المهندس نجيب الرافضة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة الوباء، مثل تعليق الدراسة وفرض حظر جزئي، ووصل الأمر به إلى التهديد بالانتحار على الهواء آخر مارس/آذار الماضي إذا أقدمت الحكومة على تجديد حظر التجول الجزئي.
تهديد ساويرس بالانتحار أصبح تريند على تويتر وقتها، مما اضطره لتوضيح وجهة نظره بأنه يقصد أنه "سينتحر بسبب الحبس والخنقة والبعد عن أهلي وأصحابي"، نافياً أن يكون يقصد بسبب "خسائر" وقف العمل، رغم أن الحظر في مصر جزئي ولا يمنع رجل الأعمال أو غيره من ممارسة حياتهم بشكل عادي، وبعد أن احتدم الجدل أصبح نجيب ساويرس أكثر وضوحاً مطالباً بإعادة "الناس إلى أعمالها فوراً"، وأعلن أنه خفض رواتب العاملين لديه بنسبة 50% كخطوة أولى، موضحاً فيما بعد أن ذلك في أعماله في قطاع السياحة.
اللافت أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية أخذت في الاعتبار التأثيرات الاقتصادية للوباء، وخفضت الضرائب على الشركات ورجال الأعمال، ووجهت بتأجيل سداد مستحقات البنوك، إلى جانب إجراءات أخرى تصب في صالح رجال الأعمال والشركات الكبرى، ورغم ذلك فإن رجال الأعمال هم الأكثر شكوى من إجراءات مكافحة الفيروس، ووصل الأمر بأحدهم وهو حسين صبور أن طالب مطلع أبريل/نيسان الماضي "بإعادة الناس للشغل فوراً.. لما شوية يموتوا أحسن ما البلد تفلس" (عامية مصرية تعني: أن يموت البعض أفضل من أن تفلس البلاد).
تابعونا
- الصين تهدد وتبتز استراليا: البرازيل يمكنها توريد كميات كبيرة من خام الحديد أو الفحم أو الغاز الطبيعي المسيل إلى الصين
- أستراليا: إغلاق مدرسة في غرب سيدني بعد تأكيد إصابة أحد المدرسين
- ضبط الحدود أم تعويم العلاقات مع النظام السوري؟
- لبنان مغلق.. وتقييم «إيجابي» لمفاوضات الصنــدوق.. ونسف التعيينات
- "قانون إثراء غير مشروع" صدر عام 1953... طبّقوه
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- صاروخ فضائي صيني كاد يسبب كارثة في نيويورك
- مصائب الفقراء عند الأغنياء فوائد.. كيف ضاعف كورونا ثروات المليارديرات؟
- مضاعفات "لم تكن في الحسبان" لكورونا.. وهذه المرة في الكُلى
- اختبار كورونا الذي روّج له ترامب "يثبت فشله"
- كورونا يخترق عالم "السومو" ويخطف أول مصارع
- توقعات الأبراج ليوم May 14, 2020
- أستراليا.. تغريم كنيسة محلية لترويجها "المحلول المعدني المعجزة" كدواء ضد كورونا
- توقعات الأبراج ليوم May 13, 2020
- الصحة العالمية: كورونا فيروسات "محيرة" يصعب إنتاج لقاحات لها
- عالم إيطالي مخضرم: كورونا يتراجع.. ونواجه "مرضا مختلفا"
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)