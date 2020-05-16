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مصر.. إمبراطور العالم السفلي "نخنوخ" يتحدى كورونا ويعلن عن زواجه من سيدة أعمال لبنانية
نشرت وسائل الإعلام المصرية صورا وفيديوهات لحفل زفاف صبري نخنوخ الملقب بـ"إمبراطور العالم السفلي"، من سيدة أعمال لبنانية.
وأشارت وسائل الإعلام المصرية أن صبري نخنوخ لم يسبق له الزواج من قبل، حيث تخطى عمره الخمسين عاما، وقرر الزواج من سيدة أعمال لبنانية تعمل في مجال السياحة.
وكشفت مصادر مقربة من نخنوخ وفقا لجريدة "الوطن" المصرية أنه دعا عددا محدودا من أصدقائه، بالإضافة إلى أفراد أسرته.
وأكدت المصادر أن رجل الأعمال عريان فهيم، كان من أبرز الحضور وهو صديق مقرب من نخنوخ، مشيرة إلى أن مهر العروس كان من الألماس.
وكانت أجهزة الأمن المصرية قد ألقت القبض على "البلطجى، البرنس، المعلم، وأبو الأشبال" صبري حلمي الشهير بنخنوخ، عام 2012 وهو أحد أخطر البلطجية فى مصر والذي اعتقل داخل فيلته المحصنة بمنطقة كينج مريوط.
وعثر رجال الشرطة على مخدرات وأسلحة نارية بالإضافة إلى 5 أسود.
وتم الإفراج عن نخنوخ عام 2018 في أولى ليالي شهر رمضان.
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- مصر.. إمبراطور العالم السفلي "نخنوخ" يتحدى كورونا ويعلن عن زواجه من سيدة أعمال لبنانية
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