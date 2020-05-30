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زوجة الشرطي المتهم بقتل فلويد تطلب الطلاق بعد القبض عليه

آخر تحديث: منذ 18 من الدقائق
المصدر: سكاي نيوز
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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زوجة الشرطي المتهم بقتل فلويد تطلب الطلاق بعد القبض عليه
ضابط شرطة مينيابوليس ديريك تشوفين

تقدمت كيلي تشوفين، زوجة ديريك تشوفين، ضابط شرطة مينيابوليس المتهم بقتل الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد، بطلب الطلاق، وقدمت التعازي لأسرة القتيل.

 

ووفقا لبيان أصدره مكتب سيكولا للمحاماة في مينيابوليس، قال المحامون إن كيلي تشوفين شعرت بصدمة كبيرة جراء وفاة جورج فلويد، وهي تعرب عن تعاطفها مع عائلته وأولئك الذين صدموا بفاجعة موته المأساوية، بحسب وسائل إعلام أميركية مختلفة.

 

وكتب محامو كيلي شوفين: "لقد تقدمت بطلب فسخ زواجها من ديريك تشوفين.. في حين أن السيدة شوفين ليس لديها أطفال من زواجها الحالي، فإنها تطلب بكل احترام أن يتم منح أطفالها ووالديها الأكبر سنا وعائلتها الأمان والخصوصية خلال هذه الفترة العصيبة"، وفقا لما ذكرته قناة "أي بي سي" الإخبارية.

 

وكانت السلطات في مينيابوليس قد اعتقلت ديريك شوفين، يوم الجمعة، بعد أيام من بث لقطات فيديو تصوره وهو جاثم فوق رقبة فلويد الذي كان يصرخ لأنه غير قادر على التنفس قبل أن يلفظ أنفاسه بعد فترة وجيزة في المستشفى.

 

جورج فلويد.. العملاق اللطيف

 

وأثار الفيديو احتجاجات في مينيابوليس، امتدت إلى العديد من المدن، ولم يخلو بعضها من أعمال عنف وتخريب.

 

ووجهت لشوفين تهمة القتل من الدرجة الثالثة والقتل الخطأ من الدرجة الثانية في وفاة فلويد.

 

وكانت كيلي، وهي ملكة جمال سابقة في مينيسوتا، تعمل مؤخرا كأخصائية أشعة، وقد تعرفت إلى ديريك أثناء إحضاره مشتبها به إلى المستشفى الذي كانت تعمل فيه.

المصدر: سكاي نيوز

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