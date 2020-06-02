- أستراليا: عودة إلتزامات مكاتب العمل لمستفيدي إعانات السنترلنك
- "اعتقال عنصري" جديد لأميركي .. وفيديو يكشف "مفاجأة"
- 3 قوانين دولية تهدّد بتفجير الوضع.. والمعالجات رفع عتب!
- الحكومة... تعديل أم تبديل؟
- نقص المازوت يهدد بانقطاع الخلوي
- "قانون قيصر": لبنان دولة خصم ولا عطف على المسيحيين
- هكذا ضغط بشار الأسد لتوزير جبران باسيل
- حرب المعابر بين قائد الجيش والتيار الوطني الحر
- المجتمع المدني يراسل "صندوق النقد" لمحاصرة الفساد... أبو سليمان: خطة الكهرباء يقررها الممولون!!
- "مؤتمر الفيدرالية" يردّ.. و"أساس" يردّ على"التعاون مع دول أجنبية بهدف التقسيم"
- الحكومة وصرامة "القيصر"... "مجبر دياب لا بطل"
- ناشطون: الانتخابات المبكرة مطلب خطر والأولوية لإسقاط الحكومة
- "الجرّة انكسرت" بين نجم ومجلس القضاء الأعلى؟
- غجر: هذه اللجنة هي التي ستفاوض شركات الطاقة
- تراخٍ أمني وفلتان في الشمال: "سلّملي على هيبة الدولة"
- العودة إلى الشارع السبت: سباق بين «الكتائب» والمجموعات
- برّي: العفو العام لم يؤجَّل كي يسقط
- خطة الأمن الغذائي: التسوّل أولاً وأخيراً
- مسلسل علي إبراهيم... حلقة جديدة
- معركة الإنسان ضد العنصرية
- «لبنان ينتفض».. و«الثوار الأحرار» يتوعدون: مستمرون حتى نُسقط الباطل
- «قيصر» يدْهم الحكومة اللبنانية في طريقها لاستيلادٍ «قيصري» لإنقاذ مالي
- فريد بستاني: تغيير النظام في لبنان سيتحول إلى كابوس لكل من يطالب به
- تحالف التيار الحر وحزب الله على وشك الانفجار
- توقعات الأبراج ليوم June 2, 2020
- عصابة الفيول وتجنيس الفاسدين!
- إما رسمُ حدود لسيطرة حزب الله على القرار اللبناني..أو لا مساعدات!
- تفاهم مار مخايل: هل يسقط على عتبة قصر بعبدا؟
- أستراليا.. تخفيف القيود: ما هو المسموح في كل ولاية ومقاطعة؟
- الانتفاضة 2 تنطلق... مُتعثّرة
- إجراءات الحكومة «كورونيّة» لا إصلاحية.. وورشــة ملفات أمام القضاء.. والنمسا تحظّر «الحزب»
- أسرار وخفايا لبنانية
- تغييرات وجودية واهتماماتنا شخصية
- خمس رخص مصرفية جـــــوائز ترضية للسياسيين؟
- تحرّك قصر العدل يوقظ الحنين... «سلاح «حزب الله» سيُسلَّم في النهاية»
- الجمهورية الثالثة هي الحلّ
- ماذا قال بري عن المتظاهرين أمام عين التينة؟
- هل يمكن دفع القروض والعقود بالليرة؟ نزاعات مفتوحة... وقانون غير حاسم
- 8 آذار... "الإخوة الأعداء"!
- «حراك الثورة» يسقط المهادنة من بعبدا إلى ساحة النجمة
- أتستغبينا يا ظريف؟
- الصفعة التي صرعت حكومة دياب أمام المجتمع الدولي
- إصلاحات "سيدر": التنفيذ أهمّ من التشريع!
- مفاجأة عكر: الحكومة تتبنى قانون «قيصر»؟
- الانقلاب على العفو العام: نقضٌ جديد للشراكة الوطنية يستهدف "الإسلاميين"
- ذكرى التحرير: لماذا استغرب نصر الله "غياب الاحتفالات"؟
- الشيخ ياسر عودة: الشيعة يعيشون في الماضي بدل المستقبل
- خطوة أولى نحو تشجيع الصناعة: مصرف لبنان يفرج عن 100 مليون من أصل 3 مليار $
- "حزب الله" ورياض سلامة "وتطبيع" العلاقة ثالثهما
- "الرابطة المارونية" تتحرّك... منعاً لتشرذم المسيحيين!
اخترنا لكم
-
حسان دياب.. بطل في مسلسل مكسيكي ...الكاتب:
-
واشنطن: ما تأخّر تنفيذه من القرار 1559 ...الكاتب:
-
مشروع موازنة 2020: لا تأملوا خيراً.. ضرائب ...الكاتب:
-
هل يمكن أن يصل الإشعاع من انفجار ...الكاتب:
-
ريهانا تتألق في عشاءٍ رومانسي مع حبيبها ...الكاتب:
-
واشنطن تتقاطع مع «حزب الله» ولكن... ...الكاتب:
-
هَيَا … آخر الهاربات من قصور الخليج ...الكاتب:
-
سقوط "جدار برلين" السعودي بوقف الولاية على ...الكاتب:
-
سيناريو الغزو العراقي للكويت... الحلول الدبلوماسية تقتل ...الكاتب:
-
مفاجآت جورجينا رزق: كانت زوجة "علي" الثانية.. ...الكاتب:
-
فورين بوليسي: الأسد لم ينتصر أبدا… نجا ...الكاتب:
-
حكاية الدولة الاسلامية من الداخل ...الكاتب:
-
البِيض يرتكبون معظم جرائم القتل المتطرف لكنهم ...الكاتب:
-
ملكة بريطانيا بين نارين.. محمد بن راشد ...الكاتب:
-
بالفيديو.. نفق بين إسرائيل ولبنان يصل عمقه ...الكاتب:
-
لماذا يمنع الأسد عودة اللاجئين إلى بلادهم؟ ...الكاتب:
-
كايلي جينر تخطف الأنظار بفستان مثير... وبثمنٍ ...الكاتب:
-
إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها ...الكاتب:
-
هل ستبدأ عملية إعمار سوريا في ظل ...الكاتب:
-
فرنسا تحاكم رفعت الأسد… من يعيد ثروته ...الكاتب:
"اعتقال عنصري" جديد لأميركي .. وفيديو يكشف "مفاجأة"
حاول 3 من أفراد الشرطة الأميركية القبض على رجل من أصول أفريقية، وذلك أثناء فض الاحتجاجات، التي وقعت على إثر مقتل جورج فلويد خنقا على يد شرطي في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.
وطلب رجال الشرطة الأميركية من الرجل النهوض والذهاب معهم لكنه رفض، ما دفع العناصر لتقيده بالقوة.
وعندما أخذوا بطاقة هويته اكتشفوا أن الرجل يعمل في مكتب التحقيقات الفيدرالية "إف. بي.آي"، فقاموا بفك قيوده.
وبدأ عميل "إف بي آي" في توبيخهم، كما أخذ بطاقات رجال الشرطة وطلب منهم الانتظار في مركز الشرطة، حتى يأتي لمقابلة المسؤول عنهم.
وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، كما قام الممثل الأميركي، روبرت دي نيرو، بنشره على حسابه الخاص في تويتر.
Police brutality gone wrong this time. These two racist cops arrested a black man not knowing he's an undercover FBI AGENT he confiscated their badges. #USAonFire pic.twitter.com/bHlhgYoPFl— Robert De Niro ᵖᵃʳᵒᵈʸ (@RobertDeNiroUS) June 1, 2020
تابعونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- "اعتقال عنصري" جديد لأميركي .. وفيديو يكشف "مفاجأة"
- تحالف التيار الحر وحزب الله على وشك الانفجار
- توقعات الأبراج ليوم June 2, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم June 1, 2020
- توقعات الأبراج ليوم June 1, 2020
- زينة تنتصر في معركتها.. محكمة مصرية تُلزم أحمد عز بدفع 50 ألف دولار مصروفات دراسية لتوأمه منها
- بيلا حديد في قميص شفاف من دون حمّالة صدر تٌظهر حلماتها!
- 8 تغييرات ستواجهك في المطارات بعد كورونا
- توقعات الأبراج ليوم May 31, 2020
- فيديو جديد يُظهر معاناة أكبر للأمريكي فلويد.. أكثر من ضابط شاركوا بتعذيبه حتى الوفاة
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)