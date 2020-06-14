منوعات

الأبراج هذا اليوم في التاريخ كاريكاتير طبق اليوم

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

اخترنا لكم

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | منوعات | 18 قتيلا وانهيار منازل ومصانع بانفجار هائل في الصين
المصنفة ايضاً في: منوعات, تقارير بالفيديو

18 قتيلا وانهيار منازل ومصانع بانفجار هائل في الصين

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: سكاي نيوز
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 94
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
18 قتيلا وانهيار منازل ومصانع بانفجار هائل في الصين

لقي 18 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب أكثر من 200 آخرين، في انفجار شاحنة محملة بالنفط على طريق سريع في الصين، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية محلية.

 

وتسبب انفجار الشاحنة الصهريج بانهيار منازل ومصانع مجاورة، وفقما ذكرت الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

 

 

وبدأ الحادث المأساوي باصطدام شاحنة النفط بسيارات أخرى واشتعال النيران فيها، وبعد ثوان وقع الانفجار وتصاعدت سحب دخان أسود في الجو، فيما أتت ألسنة النار على العديد من السيارات.

 

وأظهرت تسجيلات للحادث الذي وقع قرب مدينة وينلينغ في مقاطعة جيجيانغ شرقي البلاد، السبت، كرة نار ضخمة تتصاعد في الهواء، فيما علا صراخ الناس.

 

وفي أحد المقاطع المصورة، شوهدت قطعة حطام كبيرة تتطاير في الجو قبل أن تتحطم على مبان مجاورة، فيما يظهر في فيديو آخر بقايا الصهريج وعدد من إطارات الشاحنة ترتطم بمبنى أصبح ركاما.

 

وكان المسعفون حتى مساء السبت يحاولون إنقاذ العالقين، وأغلقت العديد من الطرق السريعة، بحسب بيانات للشرطة المحلية.

 

وحوادث الطرق الدامية شائعة في الصين، حيث قوانين المرور غالبا ما يتم تجاهلها أو عدم تطبيقها، وتقول السلطات إن 58 ألف شخص لقوا حتفهم في حوادث طرق في أنحاء البلاد في 2015 فقط.

 

وتسببت مخالفات المرور بنحو 90 بالمئة من الحوادث، التي أدت إلى وفيات وإصابات ذلك العام.

 

وفي السنة الماضية قتل 36 شخصا على الأقل وجرح 36 آخرون في شرق الصين، في حادث اصطدام حافلة ركاب بشاحنة.

المصدر: سكاي نيوز

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)