18 قتيلا وانهيار منازل ومصانع بانفجار هائل في الصين

لقي 18 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب أكثر من 200 آخرين، في انفجار شاحنة محملة بالنفط على طريق سريع في الصين، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية محلية.

وتسبب انفجار الشاحنة الصهريج بانهيار منازل ومصانع مجاورة، وفقما ذكرت الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي.

Explosion of oil tank truck at the entrance of Daxi Expressway in #Wenling pic.twitter.com/nHKyZ8pmya