بالفيديو.. امرأة غاضبة تهاجم الشرطي الذي اعتقل فلويد ببقالة

بعد أيام من خروجه بكفالة من السجن، تعرض أحد عناصر الشرطة الأربعة المتهمين بقتل جورج فلويد، لمسائلة ومواجهة من إحدى النساء، خلال تسوقه في متجر غذائي.

وانتشر فيديو لامرأة وهي تواجه جيه أليكساندر كيونغ، خلال شرائه للمواد الغذائية، في مدينة مينيابوليس، بعد خروجه من السجن بكفالة بلغت 750 ألف دولار.

وواجهت المرأة الغاضبة كيونغ وسألته عن اسمه، وهو ما أكده المتهمن قبل أن يطلب منها تركه بحال سبيله وأن تتركه يتسوق حاجياته.

وقالت المرأة في الفيديو: "أنت خرجت من السجن واليوم تتسوق براحة في محل "كاب فودز"، وكأنك لم تفعل أي شيء".

look who my sister caught at Cub Foods in Plymouth. J. Alexander Keung, one of the officers who lynched #GeorgeFloyd in cold blood. pic.twitter.com/PVX4pFijab