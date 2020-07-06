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الصورة القاتلة.. امرأة تلقى حتفها سقوطا بموقع سياحي شهير
لقيت امرأة من ولاية أريزونا الأميركية حتفها، عقب سقوطها من ارتفاع 30 مترا، أثناء التقاطها لصور في منطقة "غراند كانيون" أو الوادي العظيم.
وتمكنت قوات الشرطة، الأحد، من انتشال جثة ماريا سالغادو لوبيز، البالغة من العمر 59 عاما، بعد سقوطها الجمعة من ارتفاع كبير في منطقة "الوادي العظيم".
ووفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد كانت ماريا تتنزه في الموقع، وتلتقط الصور، برفقة عائلتها، حين وقع حادث سقوطها.
ويرتبط "الوادي العظيم" بسلسلة من الحوادث المميتة، حيث شهد في العام 2018 وفاة 17 شخصا، في حين توفي أربعة أشخاص على الأقل في العام الماضي.
وبحسب المتحدثة باسم منتزه "غراند كانيون الوطني"، فانيسا سيغا سيرفانتس، فإن متوسط الوفيات التي تسجل في الموقع هو 12 سنويا، وترجع لأسباب متعددة كالسقوط أثناء التقاط الصور أو الغرق أو الحمى.
ويعد المنتزه واحدا من الوجهات السياحية الأكثر شعبية في الولايات المتحدة الأميركية، حيث اجتذب ما يقرب من 6.4 مليون زائر في عام 2018.
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