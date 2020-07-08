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سياح أوكرانيون يشيدون بالسياحة الآمنة في تركيا
يقضون عطلتهم في منتجعات ولاية موغلا غربي تركيا
بفضل التدابير التي أتخذتها السلطات التركية ضد وباء كورونا بهدف السياحة الآمنة ، يقضى سياح أوكرانيا، أوقات ممتعة وآمنة على شواطئ ومنتجعات ولاية موغلا غربي تركيا.
وقالت السائحة الأوكرانية "ماريا باتروخينا"، للأناضول، إن قضاء عطلتنا الصيفية في تركيا، كان اختياراً صائباً جداً، وذلك لما لمسناه من حرص السلطات التركية على اتخاذ التدابير الوقائية لقضاء السياح عطلة آمنة.
وأضافت لقد تم استقبالنا بحفاوة في المطار، وأنهينا الفحوصات بخصوص فيروس كورونا دون أي حالات تذكر.
وأردفت أن الجميع يلتزم بالتدابير الوقائية بدءا من المطار، ووسائل النقل، وجميع الموظفين في الفندق.
وأكدت بالقول "نشعر بالأمان هنا، تركيا تأتي في مقدمة أفضل البلدان لقضاء العطل في العالم".
وأشارت إلى أنها أوصت أصدقائها وأقرباءها بالمجيء إلى تركيا وقضاء عطلتهم فيها، بعد أن شاهدت الالتزام التام بالتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا، ومستوى النظافة في الفنادق.
وأضافت بالقول "بإمكان أي شخص قضاء عطلته في أي مكان في العالم، إلا إنني أنصح بشدة زيارة تركيا، لما تتمتع به من جمال الطبيعة، والشواطئ الرملية، والآثار التاريخية".
من جانبها قالت السائحة "كاترينا تريتياك" رأيت اتخاذ تدابير واحتياطات جيدة جداً في الفندق الذي أقيم فيه. نواصل عطلتنا بأمان، تركيا بلد مثالي للبالغين، وللأطفال".
وأردفت "تركيا بلد رائع، كل من يزورها يعجب بها كثيراً، أعتقد أن تركيا ليست بحاجة للترويج عن نفسها".
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