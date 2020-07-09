“إسرائيل مش أعداءنا وناس حلوين”.. ناشطة سعودية تدعو بلادها للتطبيع مع تل أبيب، واستهداف إيران

الناشطة السعودية سعاد الشمري/ منصات التواصل

أثارت الناشطة السعودية سعاد الشمري جدلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي، خاصةً تلك التي ينشط فيها الناشطون السعوديون، بسبب لقاء لها مع قناة إسرائيلية، دعت من خلاله إلى استهداف إيران ومنشآتها النووية.

سعاد الشمري أعادت نشر جزء من لقاء تلفزيوني لها مع قناة "كان" الإسرائيلية، الأربعاء 8 يوليو/تموز 2020، قالت فيه إنها تدعو السعودية وإسرائيل إلى التعاون الاقتصادي والثقافي والتجاري، بشكل عاجل وسريع.

الناشطة السعودية ???????? سعاد الشمري في مقابلة خاصة مع قناة "كان" الإسرائيلية: "أتمنى أن يبدأ التعاون الاقتصادي والثقافي والتجاري مع اسرائيل فورا. إسرائيل ليست عدوتنا، ايران مثلا عدوتنا"@kaisos1987@kann_news@SouadALshammary pic.twitter.com/Qc87cWnVGR — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 8, 2020

وتابعت: "إسرائيل مش عدوّتنا، إيران عدوتنا".

أما بخصوص استهداف المنشآت الإيرانية، فقالت الشمري: "إذا كانت هذه التفجيرات خلفها ناس حلوين زيكم، فامضوا قدماً". قالتها وهي تضحك للمذيع الإسرائيلي، في إشارة إلى الجيش الإسرائيلي.

#شاهدوا الناشطة السعودية البارزة@SouadALshammary في مقابلة خاصة مع قناة "كان" العبرية:

"أتمنى أن يبدأ التعاون بين #اسرائيل و #السعودية فورا". وأضافت الشمري في حديثها مع مراسلنا @kaisos1987: إسرائيل ليست عدوا للسعودية حيث لقبت إسرائيل ب"ناس حلوين" على تدمير المنشآت الإيرانية. pic.twitter.com/3fGXqaO3HT — جاي معيان Guy Maayan (@guy_telaviv) July 7, 2020

الإجراءات التي اتخذتها الرياض في الفترة الماضية، بالسماح لحاملي الجنسية الإسرائيلية من عرب ويهود بدخول المملكة، فتحت الباب أمام دعوات كثيرة ظهرت من جانب مواطنين سعوديين للدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل.

التعيسة #سعاد_الشمرى فهمت كل شىء و وصلت إلى الحقيقة التى هرمنا و نحن نحاول تفهيمها لمن لا يصدقون بأن كيان بنى صهبون هو نتاج عمل مشترك بين البريطانيين و خونة #المؤامرة_العربية_الكبرى ضد الخلافة العثمانية، و حسبنا الله و نعم الوكيل. سعاد تتحدث لقناة صهبونية و القناة تحتفى بها. pic.twitter.com/upuGNh4hjE — الورد???? (@alik7peskov) July 7, 2020