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المصنفة ايضاً في: منوعات, شؤون اسرائيلية, تقارير بالفيديو

“إسرائيل مش أعداءنا وناس حلوين”.. ناشطة سعودية تدعو بلادها للتطبيع مع تل أبيب، واستهداف إيران

آخر تحديث: منذ 9 من الدقائق
المصدر: عربي بوست
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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“إسرائيل مش أعداءنا وناس حلوين”.. ناشطة سعودية تدعو بلادها للتطبيع مع تل أبيب، واستهداف إيران
الناشطة السعودية سعاد الشمري/ منصات التواصل

أثارت الناشطة السعودية سعاد الشمري جدلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي، خاصةً تلك التي ينشط فيها الناشطون السعوديون، بسبب لقاء لها مع قناة إسرائيلية، دعت من خلاله إلى استهداف إيران ومنشآتها النووية.

 

سعاد الشمري أعادت نشر جزء من لقاء تلفزيوني لها مع قناة "كان" الإسرائيلية، الأربعاء 8 يوليو/تموز 2020، قالت فيه إنها تدعو السعودية وإسرائيل إلى التعاون الاقتصادي والثقافي والتجاري، بشكل عاجل وسريع.

 

 

وتابعت: "إسرائيل مش عدوّتنا، إيران عدوتنا".

 

أما بخصوص استهداف المنشآت الإيرانية، فقالت الشمري: "إذا كانت هذه التفجيرات خلفها ناس حلوين زيكم، فامضوا قدماً". قالتها وهي تضحك للمذيع الإسرائيلي، في إشارة إلى الجيش الإسرائيلي.

 

 

الإجراءات التي اتخذتها الرياض في الفترة الماضية، بالسماح لحاملي الجنسية الإسرائيلية من عرب ويهود بدخول المملكة، فتحت الباب أمام دعوات كثيرة ظهرت من جانب مواطنين سعوديين للدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل.

 

 

المصدر: عربي بوست

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