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بالفيديو: أب يعرض حياة طفله للخطر بسبب صورة

آخر تحديث: منذ 14 من الدقائق
المصدر: سكاي نيوز
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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بالفيديو: أب يعرض حياة طفله للخطر بسبب صورة

أثار أب غضبا عارما على المواقع الاجتماعية بعد تصويره وهو يعرض حياة ابنه للخطر في طريق جبلي شهير بالصين.

 

ووفق ما ذكر موقع "دايلي ستار"، فإن سياحا التقطوا فيديو للأب وهو يدلي ابنه البالغ من العمر 5 سنوات على حافة طريق جبلي، يعرف باسم "هونغ جينغ"، في منطقة فانغسان في العاصمة بكين.

 

 

ويظهر الفيديو الأب في وضعية القرفصاء وهو يمسك بالطفل الصغير من يديه، فيما كانت قدماه على جدار الجبل، مما يجعله في وضع خطير. وكان أحد الأشخاص بالقرب منهما يحاول التقاط صور تذكارية للابن.

 

ويمكن سماع أحد الأشخاص في الفيديو يقول "الطفل يتدلى هناك.. إنه ممسك فقط بيد أبيه".

 

وانتشر المقطع على نطاق واسع في الصفحات الاجتماعية، حيث شاهده أكثر من 13 مليون شخص خلال 24 ساعة فقط.

 

وواجه الأب آلاف التعليقات على خدمة "ويبو" الصينية الشبيهة بتويتر، حيث عبر المستخدمون عن غضبهم وأبدوا انتقادهم لتصرف الرجل.

 

وقال معلقون إن الأب يستهتر بحياة طفله الصغير، مشيرين إلى أنه يضع ابنه بين الحياة والموت مقابل صورة تذكارية.

 

ولم يتضح بعد ما إذا كانت السلطات المحلية ستفرض غرامة على الوالد.

 

ويعد "هونغ جينغ" طريقا شهيرا جرى افتتاحه في وجه السياح عام 2009، ويبلغ طوله نحو 19 كيلومترا، ويوصف بـ"طريق الشيطان".

 

ويحظى السياح بصور مثيرة من أعلى نقطة في الجبل، الذي يرتفع على سطح الأرض بنحو 904 أمتار.

المصدر: سكاي نيوز

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