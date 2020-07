بالفيديو: أب يعرض حياة طفله للخطر بسبب صورة

أثار أب غضبا عارما على المواقع الاجتماعية بعد تصويره وهو يعرض حياة ابنه للخطر في طريق جبلي شهير بالصين.

ووفق ما ذكر موقع "دايلي ستار"، فإن سياحا التقطوا فيديو للأب وهو يدلي ابنه البالغ من العمر 5 سنوات على حافة طريق جبلي، يعرف باسم "هونغ جينغ"، في منطقة فانغسان في العاصمة بكين.

Hongjing Road, Fangshan, Beijing.Parents hang their children on the cliff to take pictures? Stupid!???????? pic.twitter.com/wqyULczdFw