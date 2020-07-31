عارضة متحولة جنسياً في مجلة رياضية

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تعرض مجلة "سبورتس إيلوسترايتد" الأميركية، للمرة الأولى في تاريخها، وضمن عددها السنوي الشهير للمايوهات، صوراً لعارضة متحولة جنسياً هي البرازيلية فالنتينا سامبايو.

وقالت العارضة البالغة من العمر 23 عاماً، والتي كبرت في عائلة صيادين في شمال البرازيل، لقناة "إيه بي سي" الأميركية: "هذا الأمر يعني الكثير، ليس لي فحسب بل لكل مجتمع المثليين والمثليات وثنائيي الميول والمتحولين جنسياً".

ويقدم عدد "swimsuit issue" السنوي، صوراً لعارضات أزياء بلباس البحر ملتقطة في مواقع طبيعية خلابة. وهو يحمل أهمية كبيرة في الولايات المتحدة وخارجها، رغم تراجع تأثيره في السنوات الأخيرة على غرار سائر المنشورات في الصحافة الورقية.

وقد بيعت 785 ألف نسخة من هذا الإصدار في العدد الصادر لمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لانطلاقه العام 2014.

ورغم صغر سنها، تتمتع فالنتينا سامبايو بخبرة طويلة في مجال عرض الأزياء. وهي ظهرت خصوصاً في غلاف النسخة الفرنسية من مجلة "فوغ" في آذار/مارس 2017.

وفي آب/أغسطس 2019، تعاقدت سامبايو مع ماركة "فيكتوريا سيكريت" من أجل حملة إعلانية، ما جعلها أول عارضة متحولة جنسياً تمثل هذه العلامة التجارية الشهيرة للملابس الداخلية النسائية.