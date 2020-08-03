- بالفيديو: الهند.. أجبروها على حمل زوجها والطواف به في البلدة عقابا على خيانتها له
- التوتر يعود للحدود السورية.. الجيش الإسرائيلي يعلن “إحباط “عمل عسكري ويحمل دمشق المسؤولية
- حكومة دياب..."تأكل أبناءها"!
- إستقالة حتي تفتح باب التغيير الحكومي: الأسباب والخلافات
- استقالة حتّي: محاولة جديدة لإسقاط الحكومة؟
- الجيش مأزوم مالياً.. هل يخسر الدعم الأميركي أيضاً؟
- أربعة أسباب لاستقالة حتّي
- الجوع وتطبيقات المقايضة: استغلال الجائعين و"سرقتهم"
- هل تطيح استقالة ناصيف حتّي بالحكومة؟
- نأي "الجامعة العربية" عن أزمة لبنان... و"نعي" المبادرات
- غجر: نعمل على خطة عاجلة للكهرباء... تُرضي الصندوق
- مقتل لؤي الساطم في وادي خالد: الأهالي يطالبون بالحقيقة الكاملة
- كورونا: الفوضى الشاملة
- غليان اجتماعي وسياسي: عناوين الحرب من دون حرب
- أزمة الكهرباء: الى انحسار من يتحمّل فواتير تموز؟
- السوق السوداء للمازوت جنوباً : «كف يد» القاضي علي إبراهيم!
- «مدنيّون» ينتظرون انقلاباً عسكرياً ليتسلّموا السلطة
- أستراليا: ملبورن تمضي أول ليلة في ظل حظر التجوال وغرامات المخالفين قد تصل الى 10000 دولار
- ردود الفعل تتوالى على تجاهل عون «الحياد».. والراعي: دعوة لحماية كياننا
- الميزة التي لم تفارق الملك محمد السادس
- توقعات الأبراج ليوم August 3, 2020
- سِت خطوات استراتيجيّة تتّخذها الصين بشَكلٍ مُتسارعٍ للإطاحة بالدولار وإنهاء هيمنته.. فهل تنجح؟ ولماذا ننصح الأثرياء العرب بعدم ربط عُملاتهم واحتِياطاتهم بالعُملة الأمريكيّة؟ وما دور الكورونا في تقويض النّظام الماليّ الحاليّ وتسريع البديل؟
- بالفيديو: تعذيب “فتى عارٍ” يطيح بمسؤول عراقي كبير.. رئيس الوزراء تدخل بعد غضب شعبي واسع
- أستراليا: فيكتوريا تستعد للمرحلة الرابعة من القيود المشددة وتعلن حظر التجول وقيود أخرى
- أستراليا.. "خط الدفاع الرابع": بريجكليان تنصح سكان نيو ساوث ويلز بارتداء الكمامات
- أستراليا: نيو ساوث ويلز تصارع لاحتواء الفيروس وسط سبع إصابات كورونا مجهولة المصدر
- إرجاع القضية الفلسطينية إلى السياسة!
- عون بعد دياب يتّهم ولا يُسمّي... فمَن يحرّض مَن وعلى مَن؟
- هل يصون ناصيف حتّي تاريخه الديبلوماسي ويستقيل؟
- سِت خطوات استراتيجيّة تتّخذها الصين بشَكلٍ مُتسارعٍ للإطاحة بالدولار وإنهاء هيمنته.. فهل تنجح؟ ولماذا ننصح الأثرياء العرب بعدم ربط عُملاتهم واحتِياطاتهم بالعُملة الأمريكيّة؟ وما دور الكورونا في تقويض النّظام الماليّ الحاليّ وتسريع البديل؟
- النزاع حول إقامة «سد بسري» على أشده والبنك الدولي يمنح الحكومة مهلة إضافية للحوار بين كل الأطراف
- المواقف في عيد الجيش غيّبت ما عداها.. إلا «كورونا»
- منظمة الصحة العالمية تتوقع وباء "طويلا جدا"
- منظمة الصحة العالمية تتوقع وباء "طويلا جدا"
- توقعات الأبراج ليوم August 2, 2020
- لهذا اطلقت يد اسرائيل في سوريا... فهل يتنبه اللبنانيون لخطورة المرحلة؟
- أستراليا: "وجبة بيغ ماك ليست سببا لمغادرة المنزل": فيكتوريا تسجل ٣٩٧ إصابة جديدة و٣ وفيات
- ترامب يقول إنه سيمنع تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة
- كورونا يسابق الأحداث... لا حرب ومواجهة في التربية
- علامة شطب على لبنان!
- إنهم لا يشبهوننا!
- الاستنفار الكبير على الحدود: أيشعل نتانياهو المأزوم الحرب؟
- دفن الصيغة اللبنانية وبيع أصول الدولة: فيديرالية المافيات
- بكركي: الراعي لم يوافق ابراهيم على "الإجماع" حول "الحياد"
- استشاريون أجانب يتفاوضون نيابة عن اللبنانيين في باريس
- السحسوح الأكبر
- توقعات الأبراج ليوم August 1, 2020
- الفصام الباسيلي مستمر: "تطهير" التيار تنظيمياً وطرد الناشطين
- أستراليا ستجبر "غوغل" و"فيسبوك" على الدفع مقابل نشر المحتوى الإخباري
- عارضة متحولة جنسياً في مجلة رياضية
اخترنا لكم
-
حافظ الأسد… صنع دورا ولم يصنع مستقبلا ...الكاتب:
-
حسان دياب.. بطل في مسلسل مكسيكي ...الكاتب:
-
واشنطن: ما تأخّر تنفيذه من القرار 1559 ...الكاتب:
-
مشروع موازنة 2020: لا تأملوا خيراً.. ضرائب ...الكاتب:
-
هل يمكن أن يصل الإشعاع من انفجار ...الكاتب:
-
ريهانا تتألق في عشاءٍ رومانسي مع حبيبها ...الكاتب:
-
واشنطن تتقاطع مع «حزب الله» ولكن... ...الكاتب:
-
هَيَا … آخر الهاربات من قصور الخليج ...الكاتب:
-
سقوط "جدار برلين" السعودي بوقف الولاية على ...الكاتب:
-
مفاجآت جورجينا رزق: كانت زوجة "علي" الثانية.. ...الكاتب:
-
فورين بوليسي: الأسد لم ينتصر أبدا… نجا ...الكاتب:
-
حكاية الدولة الاسلامية من الداخل ...الكاتب:
-
البِيض يرتكبون معظم جرائم القتل المتطرف لكنهم ...الكاتب:
-
ملكة بريطانيا بين نارين.. محمد بن راشد ...الكاتب:
-
بالفيديو.. نفق بين إسرائيل ولبنان يصل عمقه ...الكاتب:
-
لماذا يمنع الأسد عودة اللاجئين إلى بلادهم؟ ...الكاتب:
-
كايلي جينر تخطف الأنظار بفستان مثير... وبثمنٍ ...الكاتب:
-
إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها ...الكاتب:
-
هل ستبدأ عملية إعمار سوريا في ظل ...الكاتب:
-
فرنسا تحاكم رفعت الأسد… من يعيد ثروته ...الكاتب:
بالفيديو: الهند.. أجبروها على حمل زوجها والطواف به في البلدة عقابا على خيانتها له
تنوعت وتعددت أساليب العقاب في الهند لمرتكبي الخيانات الزوجية والتحرش والاغتصاب، ولعل آخرها واقعة غريبة، حيث أقدمت أسرة هندية على معاقبة سيدة خانت زوجها بحمله والطواف به في القرية.
وقد اتفقت عائلة السيدة الخائنة مع سكان القرية على إجبارها على حمل زوجها على كتفها والتجول به لفترات طويلة، جزاء على ما اقترفته في حق زوجها.
وقام سكان القرية بضرب السيدة بالعصا، ثم أجبروها على حمل زوجها والسير به مرة أخرى.
ويأتي هذا عقب اتهام الزوج زوجته بخيانته، وإقامة علاقات خارج الزواج مع زميلها بالعمل، ما اضطر العائلة وسكان القرية لتوقيع هذا العقاب على الزوجة.
تابعونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- بالفيديو: الهند.. أجبروها على حمل زوجها والطواف به في البلدة عقابا على خيانتها له
- توقعات الأبراج ليوم August 3, 2020
- توقعات الأبراج ليوم August 2, 2020
- توقعات الأبراج ليوم August 1, 2020
- عارضة متحولة جنسياً في مجلة رياضية
- توقعات الأبراج ليوم July 31, 2020
- هواوي تتفوق على سامسونغ في مبيعات الهواتف الذكية
- الفنانة قمر فى أحدث إطلالاتها على "انستغرام".. إثارة جسدها وجاذبيتها الجنسية لا تقاوم!
- توقعات الأبراج ليوم July 30, 2020
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)