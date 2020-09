بالفيديو: الشرطة تطارد طفلا قاد سيارة بسرعة جنونية لمدة ثلاثة ساعات

نجا ثلاثة أطفال من موت محقق بعد أن قاد أحدهم سيارة زوج أمه لمدة ثلاثة ساعات بسرعة كبيرة جدا.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مقطعا مصورا يظهر فيه رجال شرطة روس يلاحقون سيارة في شوارع موسكو تسير بسرعة تجاوزت 200 كيلومتر في الساعة.

وبدأت المطاردة في وقت متأخر من الليل قبل أن تنتهي عند الساعة الخامسة والنصف فجرا باصطدام السيارة بأحد الحواجز.

وكانت المفاجأة أن الذي يقود السيارة هو طفل لم يتجاوز من العمر 13 ربيعا، وبرفقته طفلة عمرها 12، وصديقه الذي يماثله في السن.

