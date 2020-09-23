منوعات

الأبراج هذا اليوم في التاريخ كاريكاتير طبق اليوم

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

اخترنا لكم

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | منوعات | فقد عائلته واحداً تلو الآخر في غضون أيام ثم توفي.. كورونا يودي بحياة أسرة مصرية كاملة بسبب حفل زفاف
المصنفة ايضاً في: منوعات

فقد عائلته واحداً تلو الآخر في غضون أيام ثم توفي.. كورونا يودي بحياة أسرة مصرية كاملة بسبب حفل زفاف

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: عربي بوست
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 191
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
فقد عائلته واحداً تلو الآخر في غضون أيام ثم توفي.. كورونا يودي بحياة أسرة مصرية كاملة بسبب حفل زفاف

حالة من الحزن انتابت أهالي محافظة دمياط شمال مصر وذلك بعد وفاة الشاب الصيدلي محمد الفنجري، الذي وافته المنية الثلاثاء 22 سبتمبر/أيلول 2020، جراء إصابته بكورونا بعد أن عاش مأساة فقدان أسرته واحداً تلو الآخر، حيث أصاب الفيروس أفراد أسرته وتسببت في وفاة والده ووالدته وشقيقه، بسبب حضور والدته حفل زفاف، وفقاً لما أفادت به وسائل إعلام مصرية.

 

مأساة كورونا: في 26 آب/أغسطس الماضي، أعلن الفنجري وفاة والدته بعد إصابتها بفيروس كورونا، مشيراً إلى أن العدوى انتقلت لها من إحدى السيدات أثناء حضورها حفل زفاف ابن شقيقها قبل أيام.

 

وبعدها بـ10 أيام، أعلن وفاة والده كذلك بفيروس كورونا، بعد انتقال العدوى إليه من زوجته المتوفاة، وبعدها بثلاثة أيام فقط، مات أخوه أيضا بسبب الفيروس، إذ كتب الشاب منشوراً على فيسبوك قال فيه: "أخويا في ذمة الله".

 

ليعلن الفنجري بعدها بأيام قليلة فقط إصابته هو الأخير بفيروس كورونا، كما طلب من أصدقائه الدعاء له، وخلال الساعات الماضية، كشفت وسائل الإعلام المصرية وفاته ليلحق بأمه وأبيه وأخيه، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

 

 

آخر رسالة من الفنجري: الشاب المصري كتب قبل وفاته بساعات قليلة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه يشعر باقتراب وفاته، وإنه يحتاج إلى دعوات المخلصين وأصدقائه، لأنه يشعر أنه يموت من قوة الألم.

 

فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسائل الفنجري، من على صفحته الشخصية، والتي كان منها "من بداية أزمة كورونا في شهر فبراير الحمد لله، لم أتنصل من مسؤوليتي أمام الناس ولم أبخل بعلم ولا بنصيحة، ولا بمساعدة مادية أو معنوية ولم أتأخرعن تأدية خدمة لأي مريض كورونا، ما اتنصلتش من مسؤوليتي تجاههم، كما فعل البعض، وهذا والله لم يكن إلا ابتغاء وجه الله".

 

 

أما عن آخر منشور للشاب الفنجري على فيسبوك فكتب فيه قائلاً: "ادعولي أنا بموت، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله" ثم توفي بعدها.

 

كورونا في مصر: ويأتي هذا في وقت سجلت فيه وزارة الصحة المصرية 113 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و19 حالة وفاة، مقارنة مع 126 حالة إصابة و17 وفاة في اليوم السابق.

 

المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد قال إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة وصل إلى 102254 حالة من بينها 91143 حالة تماثلت للشفاء، وإن إجمالي عدد الوفيات بلغ 5806.

 

فيما كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس/آذار إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس، شملت حظر التجول ليلاً، وحظر التجمعات العامة الكبيرة، وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما، لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو/حزيران.

المصدر: عربي بوست

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)