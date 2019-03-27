بدون تعليق

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آخر تحديث: منذ 1 من الساعاتالكاتب:
المصدر: صحيفة الشرق الاوسط اللندنية - أمجد رسمي
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سيدني - استراليا
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