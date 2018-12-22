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توقعات الأبراج ليوم December 22, 2018

آخر تحديث: منذ 2 من الساعات و 48 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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توقعات الأبراج ليوم December 22, 2018

برج الحمل

مهنياً: القمر المكتمل في برج السرطان يشير إلى قرار مهم يجب أن تتخذه، إو إلى خيار تصبح أكثر قدرة على اتخاذه

عاطفياً: المساواة في كل شيء بينك وبين الشريك تكون لمصلحتكما، وهذا ما يعزّز الثقة والتفاهم العميق بينكما

صحياً: لا تؤخر البدء بممارسة الرياضة الصباحية إلى الغد، فخير البرّ عاجله



برج الثور

مهنياً: القمر المكتمل في برج السرطان يتم في الوقت الذي تكون فيه الشمس في برج الجدي، ما يعني احتفالات ومناسبات وانتصارات

عاطفياً: تحقق بعض الرغبات والأمنيات، ويؤدي المحيط دوراً كبيراً في حماية العلاقة الناشئة

صحياً: تبذل قصارى جهدك لتبرهن للجميع أنك قادر على حماية نفسك من الأمراض



برج الجوزاء

مهنياً: القمر المكتمل في برج السرطان يتحدث عن بعض المصاريف والأموال الضرورية التي قد تفرض نفسها

عاطفياً: يسامحك الحبيب على تصرّفك الطائش ولا سيّما إذا كان يدرك تمامًا طيبة قلبك ونياتك الحسنة

صحياً: إعمد إلى الابتعاد قليلاً عن محيطك المعتاد المهني والعائلي وقم بممارسة نشاطات بدنية متوسطة القوة



برج السرطان

مهنياً: القمر المكتمل في برج السرطان يجمع حولك الناس، ويتوسط الأصدقاء لمصالحة معينة أو لعقد لقاء مع أحدهم

عاطفياً: ما تقدم عليه اليوم يحفّزك جداً ويجعل نجمك ساطعاً في نظر الحبيب، فيتحدث عنك أمام الناس مفاخراً بك

صحياً: حاول ألا تفقد السيطرة على الأمور، وهذا يفيدك في المحافظة على وضعك الصحي



برج الأسد

مهنياً: لن تتأخر في استعمال كل ما قدّر لك من جاذبية بهدف التأثير في من تريد، وفي حال تصرفت بحسب مشاعرك فلن تتمكن من السيطرة على المواقف

عاطفياً: تبدو أكثر إيجابية في حياتك العاطفية، ما يولد ارتياحاً لدى الشريك والقضاء معه أجمل الأوقات

صحياً: تعيش في محيط يولي الاهتمام بالصحة عناية كبيرة، فلا يمكنك أن تكون بعيداً عن هذا الجو



برج العذراء

مهنياً: القمر المكتمل في برج الجوزاء مربك قليلاً، وقد يعرضك لخيارات شتى دقيقة ولخلافات أيضاً

عاطفياً: يحتاج الحبيب إلى تمضية بعض الوقت معك، إنه يوم مناسب للقيام برحلة معه منطقة جبلية أو في أحد المنتجعات السياحية

صحياً: تلتقي شخصاً مهماً يساعدك على تخطي المشاكل الصحية التي تعانيها



برج الميزان

مهنياً: القمر المكتمل في برج السرطان يوحي ببعض الإشكالات، وتتخلص من الأمور التي تسبّب لك قلقاً متزايداً، من الأفضل أن تجد الحلول سريعاً لهذه المسألة

عاطفياً: انتقادات الشريك تزعجك وتدفعك إلى البحث عن الوقت المناسب لمفاتحته بالأمر، قبل الوصول إلى طريق مسدود

صحياً: لا تحاول التهرّب من القيام بالتمارين المطلوب منك تنفيذها، فهي ضرورية لصحتك



برج العقرب

مهنياً: القمر المكتمل في برج السرطان يتحدث عن بعض الأوقات الجيدة برفقة الزملاء، وتمر بمحطّات مهمة تساعدك على خلق فرص عمل أكبر من السابق

عاطفياً: عليك أن تصارح الشريك بكل الحقائق، لأنّ رد الفعل سيكون لمصلحتك مهما تعدّدت الآراء

صحياً: لا تتكاسل ولا تتقاعس عن القيام بما يخفف من إرهاق أعصابك ويريحك



برج القوس

مهنياً: القمر المكتمل في برج السرطان يتحدث عن مواضيع مالية ونفقات تفرض عليك، وقد ترفض الارتهان لأحدهم وترى أنك من يدير الدفة

عاطفياً: أنت تعرف أكثر من غيرك أنّ الشريك لا يخطو خطوة دقيقة من دون استشارتك، عامله بالمثل

صحياً: تكثر الأنشطة الرياضية وتحتاج إلى بعض الهدوء لأنك بحاجة إلى الراحة الجسدية والفكرية



برج الجدي

مهنياً: القمر المكتمل اليوم في برج السرطان يتحدث عن علاقة مع طرف جديد واتفاق ربما أو فرصة تتاح لك لكي تعبر إلى مكان آخر

عاطفياً: برودة التعامل مع الشريك ترخي بظلالها على العلاقة بينكما، فحاول أن تعمل بسرعة على تغيير طريقة التعامل قبل تفاقم الأمور

صحياً: نظم حياتك، وخصّص للعمل وقتاً، وللرياضة وقتاً، وأنت الرابح في نهاية المطاف



برج الدلو

مهنياً: القمر المكتمل يشعرك بحرية مطلقة، ويفسح أمامك مجالات جديدة وخيارات متنوعة فتتحر من بعض القيود

عاطفياً: حان الوقت لمصارحة الحبيب بحقيقة مشاعرك فهو يستحق ذلك وينتظر منك هذا الامر منذ مدة

صحياً: خصّص بعض الوقت للقيام بالتمارين الرياضية اللازمة، فأنت بغاية الشوق إلى سماع أن صحتك ممتازة



برج الحوت

مهنياً: القمر المكتمل في برج الجوزاء يحيرك ويجعلك غير قادر على معرفة الحقيقة بشأن قضية مستجدة

عاطفياً: كن مرناً في علاقتك بالشريك فأنت لا تطيق فراقه أو الابتعاد عنه، وكذلك هو

صحياً: بعض الانزعاج في أطراف القدمين سببه كثرة الوقوف، فحاول التخفيف من ذلك



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