توقعات الأبراج ليوم December 22, 2018

برج الحمل

مهنياً: القمر المكتمل في برج السرطان يشير إلى قرار مهم يجب أن تتخذه، إو إلى خيار تصبح أكثر قدرة على اتخاذه



عاطفياً: المساواة في كل شيء بينك وبين الشريك تكون لمصلحتكما، وهذا ما يعزّز الثقة والتفاهم العميق بينكما



صحياً: لا تؤخر البدء بممارسة الرياضة الصباحية إلى الغد، فخير البرّ عاجله





برج الثور

مهنياً: القمر المكتمل في برج السرطان يتم في الوقت الذي تكون فيه الشمس في برج الجدي، ما يعني احتفالات ومناسبات وانتصارات



عاطفياً: تحقق بعض الرغبات والأمنيات، ويؤدي المحيط دوراً كبيراً في حماية العلاقة الناشئة



صحياً: تبذل قصارى جهدك لتبرهن للجميع أنك قادر على حماية نفسك من الأمراض





برج الجوزاء

مهنياً: القمر المكتمل في برج السرطان يتحدث عن بعض المصاريف والأموال الضرورية التي قد تفرض نفسها



عاطفياً: يسامحك الحبيب على تصرّفك الطائش ولا سيّما إذا كان يدرك تمامًا طيبة قلبك ونياتك الحسنة



صحياً: إعمد إلى الابتعاد قليلاً عن محيطك المعتاد المهني والعائلي وقم بممارسة نشاطات بدنية متوسطة القوة





برج السرطان

مهنياً: القمر المكتمل في برج السرطان يجمع حولك الناس، ويتوسط الأصدقاء لمصالحة معينة أو لعقد لقاء مع أحدهم



عاطفياً: ما تقدم عليه اليوم يحفّزك جداً ويجعل نجمك ساطعاً في نظر الحبيب، فيتحدث عنك أمام الناس مفاخراً بك



صحياً: حاول ألا تفقد السيطرة على الأمور، وهذا يفيدك في المحافظة على وضعك الصحي





برج الأسد

مهنياً: لن تتأخر في استعمال كل ما قدّر لك من جاذبية بهدف التأثير في من تريد، وفي حال تصرفت بحسب مشاعرك فلن تتمكن من السيطرة على المواقف



عاطفياً: تبدو أكثر إيجابية في حياتك العاطفية، ما يولد ارتياحاً لدى الشريك والقضاء معه أجمل الأوقات



صحياً: تعيش في محيط يولي الاهتمام بالصحة عناية كبيرة، فلا يمكنك أن تكون بعيداً عن هذا الجو





برج العذراء

مهنياً: القمر المكتمل في برج الجوزاء مربك قليلاً، وقد يعرضك لخيارات شتى دقيقة ولخلافات أيضاً



عاطفياً: يحتاج الحبيب إلى تمضية بعض الوقت معك، إنه يوم مناسب للقيام برحلة معه منطقة جبلية أو في أحد المنتجعات السياحية



صحياً: تلتقي شخصاً مهماً يساعدك على تخطي المشاكل الصحية التي تعانيها





برج الميزان

مهنياً: القمر المكتمل في برج السرطان يوحي ببعض الإشكالات، وتتخلص من الأمور التي تسبّب لك قلقاً متزايداً، من الأفضل أن تجد الحلول سريعاً لهذه المسألة



عاطفياً: انتقادات الشريك تزعجك وتدفعك إلى البحث عن الوقت المناسب لمفاتحته بالأمر، قبل الوصول إلى طريق مسدود



صحياً: لا تحاول التهرّب من القيام بالتمارين المطلوب منك تنفيذها، فهي ضرورية لصحتك





برج العقرب

مهنياً: القمر المكتمل في برج السرطان يتحدث عن بعض الأوقات الجيدة برفقة الزملاء، وتمر بمحطّات مهمة تساعدك على خلق فرص عمل أكبر من السابق



عاطفياً: عليك أن تصارح الشريك بكل الحقائق، لأنّ رد الفعل سيكون لمصلحتك مهما تعدّدت الآراء



صحياً: لا تتكاسل ولا تتقاعس عن القيام بما يخفف من إرهاق أعصابك ويريحك





برج القوس

مهنياً: القمر المكتمل في برج السرطان يتحدث عن مواضيع مالية ونفقات تفرض عليك، وقد ترفض الارتهان لأحدهم وترى أنك من يدير الدفة



عاطفياً: أنت تعرف أكثر من غيرك أنّ الشريك لا يخطو خطوة دقيقة من دون استشارتك، عامله بالمثل



صحياً: تكثر الأنشطة الرياضية وتحتاج إلى بعض الهدوء لأنك بحاجة إلى الراحة الجسدية والفكرية





برج الجدي

مهنياً: القمر المكتمل اليوم في برج السرطان يتحدث عن علاقة مع طرف جديد واتفاق ربما أو فرصة تتاح لك لكي تعبر إلى مكان آخر



عاطفياً: برودة التعامل مع الشريك ترخي بظلالها على العلاقة بينكما، فحاول أن تعمل بسرعة على تغيير طريقة التعامل قبل تفاقم الأمور



صحياً: نظم حياتك، وخصّص للعمل وقتاً، وللرياضة وقتاً، وأنت الرابح في نهاية المطاف





برج الدلو

مهنياً: القمر المكتمل يشعرك بحرية مطلقة، ويفسح أمامك مجالات جديدة وخيارات متنوعة فتتحر من بعض القيود



عاطفياً: حان الوقت لمصارحة الحبيب بحقيقة مشاعرك فهو يستحق ذلك وينتظر منك هذا الامر منذ مدة



صحياً: خصّص بعض الوقت للقيام بالتمارين الرياضية اللازمة، فأنت بغاية الشوق إلى سماع أن صحتك ممتازة





برج الحوت

مهنياً: القمر المكتمل في برج الجوزاء يحيرك ويجعلك غير قادر على معرفة الحقيقة بشأن قضية مستجدة



عاطفياً: كن مرناً في علاقتك بالشريك فأنت لا تطيق فراقه أو الابتعاد عنه، وكذلك هو



صحياً: بعض الانزعاج في أطراف القدمين سببه كثرة الوقوف، فحاول التخفيف من ذلك





