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توقعات الأبراج ليوم December 23, 2018
برج الحمل
مهنياً: تكون مفاعيل هذا اليوم إيجابية جداً ويساهم عامل طارئ في حل بعض العراقيل الصغيرة
عاطفياً: محاولات الشريك للسيطرة عليك متواصلة، لكنّك لن تكون مقتنعاً بما سيقدّمه من اقتراحات، فكن حذراً
صحياً: التقلبات الصحية التي أنت عرضة لها سببها إهمالك المتواصل وإرهاق نفسك أكثر من طاقتك
برج الثور
مهنياً: يعدك هذا اليوم بالأفضل فلن تتعرقل المساعي والمشاريع أو تتغير المواعيد والالتزامات، لكن كن حذراً من ردود الفعل العنيفة
عاطفياً: إذا كانت العلاقة تتطلب منك مجازفة أو تضعك أمام أخطار معيّنة عليك الحرص الشديد وتجنّب المتاعب
صحياً: تضع نصب عينيك ضرورة متابعة وضعك الصحي مع طبيبك المختص قبل تفاقم الأمور
برج الجوزاء
مهنياً: لا تستلم للضغوط فهي قد تكون قاسية، ولا تلجأ إلى أيّ وسيلة ملتوية لئلا تعاقب بشدّة
عاطفياً: هذا اليوم يهبك الحيوية ويزيد من جاذبيتك، إذ تسمح لك الظروف بالتمتع بلحظات سعيدة مع الحبيب، فلا تضيّع عليك فرصة التقارب
صحياً: أمراض القلب هي الخطر المحدق بك، فإذا عرفت كيف تريح نفسك أبعدت عنك هذا الشبح
برج السرطان
مهنياً: مستقبل جيد وواعد يلوح في الأفق، لكن هنالك خطوات مهمة لم تكتمل بعد
عاطفياً: يفرض عليك الوضع تحفّظاً شديداً في حياتك العاطفية، كما يطلب منك إحاطة نفسك بالأمان والشريك
صحياً: الضحك والمرح هما من أهم وسائل العيش لحياة أطول وأكثر إستقراراً
برج الأسد
مهنياً: يبدو أنك تشعر بحالة من عدم الاستقرار، ومع ذلك تجد هدفك يتحقق، مع أن التقدم الذي تحرزه قد يكون بطيئاً، لكن هذا لن يؤثر فيك
عاطفياً: تولّد الثقة المتبادلة في حياتك الشخصية مشاريع مشتركة مع الحبيب أو الزوج ونشاطات تترك ذكريات، وتسوّي كل ما كان يعيق انسجامك مع الآخر
صحياً: أنت أكثر من يعبأ بصحته، لذا حاول أن تجعل الآخرين يتمثلون بك
برج العذراء
مهنياً: تتخلص اليوم من مواجهة واحتكاكات بسيطة وغير مؤذية مع الزملاء، وتتمكن من استعادة السيطرة
عاطفياً: الملاحظات التي أبديتها للشريك تعطي نتائج ملموسة، وفي فترة لن تكون طويلة
صحياً: إياك والانغماس في الشراهة التي تتسبب بالسمنة، فيصعب عليك التخلص منها سريعاً
برج الميزان
مهنياً: تدهش الزملاء بقدرتك على التعامل مع الظروف الصعبة، فيكون ذلك عبرة لهم في كيفية التصرف في وضع مماثل
عاطفياً: تضحيات بالجملة يقدمها الشريك، فيما تظهر عندك بعض الأنانية التي قد تهدّد علاقتكما، لكنك تستدرك الامر سريعاً
صحياً: لا تهمل كل ما يعود على الصحة بالنفع، ولا سيما المشي في الصباح
برج العقرب
مهنياً: ما قد تقدم عليه في الأيام القليلة المقبلة تكون ثماره قد أينعت وتجني حصاداً كبيراً
عاطفياً: مهما ساءت الأحوال يظل الشريك إلى جانبك، وستثبت لك الأيام المقبلة حقيقة مشاعره تجاهك
صحياً: من المستحسن توفير جهدك للقيام بالعمل المطلوب منك، وعدم التفريط فيه لأعمال سطحية
برج القوس
مهنياً: تبدو سعيداً بمجرى الأمور التي بدأت تتحسن منذ أن أوضحت وجهك نظرك في سير العمل ووضعت الخطط التي تسهل التعاطي مع الزملاء
عاطفياً: إفتح قلبك للشريك، وصارحه بكل ما ينتابك من مشاعر وشكوك، فهو سيتفهم كل كلمة
صحياً: لا تدع الوزن الزائد يتغلب عليك، إن مضاعفاته مزعجة على المدى المنظور
برج الجدي
مهنياً: تزداد مسؤولياتك هذا اليوم لكن النتائج تكون في مصلحتك وتحقّق لك أرباحاً طائلة
عاطفياً: تجنّب المشاكل العاطفية التي وقعت فيها سابقاً وتعلّم منها خشية الوقوع فيها مجدداً
صحياً: القلق والتوتر بسبب المشاكل العائلية يزولان قريباً، وتستعيد هدوءك وعافيتك ونشاطك
برج الدلو
مهنياً: يمنحك هذا اليوم ثقة بنفسك والقوة لإنهاء أعمالك كلها بامتياز ما يثير إعجاب الرؤساء والزملاء معاً، وتنال ترقية
عاطفياً: شهر عسل متواصل مع الشريك، مرده التفاهم بينكما على كل النقاط المطروحة للمعالجة
صحياً: تأخذ العبرة من الماضي الصحي الأليم، وتنطلق في مشروع رياضي يبقيك في حالة صحية ممتازة
برج الحوت
مهنياً: تتحسن العلاقة بالمقربين من الزملاء، ويبدو الاتصال سهلاً مع من كنت تخشاهم في الماضي لأنك لم تتعرف إليهم كما يجب
عاطفياً: تعيش يوماً مريحاً نفسياً وجيداً لتقريب وجهات النظر اذا كنت مختلفاً مع الحبيب، وقد تسعد بلقاء الأحبّة7
صحياً: لا تقل سأبدأ غداً بممارسة الرياضة، بل ابدأ منذ اليوم، خير البر عاجله
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