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الأبراج هذا اليوم في التاريخ كاريكاتير طبق اليوم

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توقعات الأبراج ليوم December 23, 2018

آخر تحديث: منذ 2 من الساعات و 8 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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توقعات الأبراج ليوم December 23, 2018

برج الحمل

مهنياً: تكون مفاعيل هذا اليوم إيجابية جداً ويساهم عامل طارئ في حل بعض العراقيل الصغيرة

عاطفياً: محاولات الشريك للسيطرة عليك متواصلة، لكنّك لن تكون مقتنعاً بما سيقدّمه من اقتراحات، فكن حذراً

صحياً: التقلبات الصحية التي أنت عرضة لها سببها إهمالك المتواصل وإرهاق نفسك أكثر من طاقتك



برج الثور

مهنياً: يعدك هذا اليوم بالأفضل فلن تتعرقل المساعي والمشاريع أو تتغير المواعيد والالتزامات، لكن كن حذراً من ردود الفعل العنيفة

عاطفياً: إذا كانت العلاقة تتطلب منك مجازفة أو تضعك أمام أخطار معيّنة عليك الحرص الشديد وتجنّب المتاعب

صحياً: تضع نصب عينيك ضرورة متابعة وضعك الصحي مع طبيبك المختص قبل تفاقم الأمور



برج الجوزاء

مهنياً: لا تستلم للضغوط فهي قد تكون قاسية، ولا تلجأ إلى أيّ وسيلة ملتوية لئلا تعاقب بشدّة

عاطفياً: هذا اليوم يهبك الحيوية ويزيد من جاذبيتك، إذ تسمح لك الظروف بالتمتع بلحظات سعيدة مع الحبيب، فلا تضيّع عليك فرصة التقارب

صحياً: أمراض القلب هي الخطر المحدق بك، فإذا عرفت كيف تريح نفسك أبعدت عنك هذا الشبح



برج السرطان

مهنياً: مستقبل جيد وواعد يلوح في الأفق، لكن هنالك خطوات مهمة لم تكتمل بعد

عاطفياً: يفرض عليك الوضع تحفّظاً شديداً في حياتك العاطفية، كما يطلب منك إحاطة نفسك بالأمان والشريك

صحياً: الضحك والمرح هما من أهم وسائل العيش لحياة أطول وأكثر إستقراراً



برج الأسد

مهنياً: يبدو أنك تشعر بحالة من عدم الاستقرار، ومع ذلك تجد هدفك يتحقق، مع أن التقدم الذي تحرزه قد يكون بطيئاً، لكن هذا لن يؤثر فيك

عاطفياً: تولّد الثقة المتبادلة في حياتك الشخصية مشاريع مشتركة مع الحبيب أو الزوج ونشاطات تترك ذكريات، وتسوّي كل ما كان يعيق انسجامك مع الآخر

صحياً: أنت أكثر من يعبأ بصحته، لذا حاول أن تجعل الآخرين يتمثلون بك



برج العذراء

مهنياً: تتخلص اليوم من مواجهة واحتكاكات بسيطة وغير مؤذية مع الزملاء، وتتمكن من استعادة السيطرة

عاطفياً: الملاحظات التي أبديتها للشريك تعطي نتائج ملموسة، وفي فترة لن تكون طويلة

صحياً: إياك والانغماس في الشراهة التي تتسبب بالسمنة، فيصعب عليك التخلص منها سريعاً



برج الميزان

مهنياً: تدهش الزملاء بقدرتك على التعامل مع الظروف الصعبة، فيكون ذلك عبرة لهم في كيفية التصرف في وضع مماثل

عاطفياً: تضحيات بالجملة يقدمها الشريك، فيما تظهر عندك بعض الأنانية التي قد تهدّد علاقتكما، لكنك تستدرك الامر سريعاً

صحياً: لا تهمل كل ما يعود على الصحة بالنفع، ولا سيما المشي في الصباح



برج العقرب

مهنياً: ما قد تقدم عليه في الأيام القليلة المقبلة تكون ثماره قد أينعت وتجني حصاداً كبيراً

عاطفياً: مهما ساءت الأحوال يظل الشريك إلى جانبك، وستثبت لك الأيام المقبلة حقيقة مشاعره تجاهك

صحياً: من المستحسن توفير جهدك للقيام بالعمل المطلوب منك، وعدم التفريط فيه لأعمال سطحية



برج القوس

مهنياً: تبدو سعيداً بمجرى الأمور التي بدأت تتحسن منذ أن أوضحت وجهك نظرك في سير العمل ووضعت الخطط التي تسهل التعاطي مع الزملاء

عاطفياً: إفتح قلبك للشريك، وصارحه بكل ما ينتابك من مشاعر وشكوك، فهو سيتفهم كل كلمة

صحياً: لا تدع الوزن الزائد يتغلب عليك، إن مضاعفاته مزعجة على المدى المنظور



برج الجدي

مهنياً: تزداد مسؤولياتك هذا اليوم لكن النتائج تكون في مصلحتك وتحقّق لك أرباحاً طائلة

عاطفياً: تجنّب المشاكل العاطفية التي وقعت فيها سابقاً وتعلّم منها خشية الوقوع فيها مجدداً

صحياً: القلق والتوتر بسبب المشاكل العائلية يزولان قريباً، وتستعيد هدوءك وعافيتك ونشاطك



برج الدلو

مهنياً: يمنحك هذا اليوم ثقة بنفسك والقوة لإنهاء أعمالك كلها بامتياز ما يثير إعجاب الرؤساء والزملاء معاً، وتنال ترقية

عاطفياً: شهر عسل متواصل مع الشريك، مرده التفاهم بينكما على كل النقاط المطروحة للمعالجة

صحياً: تأخذ العبرة من الماضي الصحي الأليم، وتنطلق في مشروع رياضي يبقيك في حالة صحية ممتازة



برج الحوت

مهنياً: تتحسن العلاقة بالمقربين من الزملاء، ويبدو الاتصال سهلاً مع من كنت تخشاهم في الماضي لأنك لم تتعرف إليهم كما يجب

عاطفياً: تعيش يوماً مريحاً نفسياً وجيداً لتقريب وجهات النظر اذا كنت مختلفاً مع الحبيب، وقد تسعد بلقاء الأحبّة7

صحياً: لا تقل سأبدأ غداً بممارسة الرياضة، بل ابدأ منذ اليوم، خير البر عاجله



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