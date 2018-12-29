- ابنة ثاني أغنى رجل في العالم تزور القاهرة مع حبيبها المصري
- مرض جديد بسبب صور السيلفي.. وكيم كارداشيان أبرز ضحاياه
- حرب المستبدّين الجدد على النساء
- صمْت الحريري: أكثر من اعتكاف... أقل من اعتذار
- ترحيل الأزمة إلى العام الجديد وسط محاولات لترميم المبادرة الرئاسية
- حكومة 2019 تنتظر الرأس التي ستتكسّر؟
- أوقِفوا هذا التعسّف!
- بري للحريري: من يؤلّف الحكومة... أنت أم جبران؟
- هنيبعل القذافي باقٍ في سجنه... أين الإمام الصدر؟
- إسرائيل: روسيا تهددنا من لبنان
- الانسحاب الأميركي من سوريا وأبعاده
- عون: الجيش الأمل الأساسي للحفاظ على وحدتنا خلال الأزمات
- مصادر بعبدا: دخلنا مرحلة الكلام النهائي هناك أفكار متجددة ... لمعالجة المشكلة الحكومية
- تحضير الأرضية السياسية في لبنان لمعاودة تحريك عملية تأليف الحكومة
- توقعات الأبراج ليوم December 29, 2018
- لبنان: اتصالات لتبريد التوتر بين «حزب الله» و«التيار»
- الصراع على الزعامة السنيّة في لبنان (١)
- وفد لبناني كبير في مهرجان طنطورة الثقافي البخاري: لابراز دور المملكة الانساني والحضاري
- مصر.. حصيلة جديدة لقتلى انفجار الجيزة
- لبنان في 2018
- ماذا تَبقَّى للرئيس عبّاس مِن مُؤسَّساتٍ “غير شرعيّة” يُقْدِم على حَلِّها؟ وهل يَحِلُّ نَفسه؟ وهَل سيَكون مَجلِسه التَّشريعيّ الجَديد نُسخَةً “مُشَوَّهةً” عَن السَّابِق تُكَرِّس انْفِصال الضِّفّة عَن القِطاع؟ وهَل تَفرَّغت سُلطته للحَرب على “حماس” وقِطاع غزّة وليسَ الاحتِلال؟
- أي احباط يعيشه سنة لبنان!
- الجيش السوري يعلن دخول منبج والمعارضة تنفي
- صور فضائية لأهداف "إيرانية" في دمشق بعد الغارات الإسرائيلية
- حكومة مطلع 2019 أو ... حدثٌ كبير
- التأليف الى مطلع السنة... وتعيينات سعودية تعزِّز سلطة وليّ العهد
- هل انتهى «تفاهُم مار مخايل»؟
- عون يشتبك مع الشيعية السياسية.. ولا يخاصمها
- بين «الجنرال» و«السيد»: تفاهُم مُحاصر بـ«الألغام»
- الحكومة الى العام الجديد.. العُقدة الباسيلية أم العُقد
- من يتراجع أولاً: عون أم «حزب الله»؟
- تركيا نحو العالمية بتصنيع الأسلحة
- تنظيم الخلاف بين حزب الله والتيار هل يُنعِش المبادرة الرئاسية؟
- خلاف التيار وحزب الله: أثمان الخطاب الطائفي
- الموازنة تضيع في زواريب التأليف
- مناقصة الغاز: من هم المشاركون؟
- دبلوماسي بجنسيّتين: لبناني ونٌص أم نُص لبناني؟
- أول زواج مثلي فى مصر .. ميرال ونوران الجندى !!
- توقعات الأبراج ليوم December 28, 2018
- ابنة رفسنجاني: النظام الإيراني ينهار من الداخل
- «حزب الله» و«التيار الحرّ» من المُساكَنة إلى المُشاكَسة
- لبنان: صراع مكشوف بين «الحُر» و«حزب الله» على الثلث المعطّل
- «ترقب حذر» .. وأمل ولادة الحكومة اللبنانية «غائب»
- النائب إلياس حنكش: أشعر أن الرئيس عون رهينة بيد المعطلين
- خلط أوراق في المنطقة
- بعد فَتْح السِّفارة الإماراتيّة رَسميًّا في دِمشق.. هَل عادَ العَرب إلى سورية أم عادَت سورية إلى العَرب؟ وهَل هِي مُقَدِّمة لعَودة سُعوديّة بحرينيّة أيضًا واعتِراف بانتِصار الأسد وبَقائِه في السُّلطةِ لسَنواتٍ قادِمَةٍ؟ ولِماذا لا نَعتقِد أنّ إبعاد الجبير مِن مَنصِبِه جاءَ بمَحضِ الصُّدفَة؟
- التفاهم "صعب" بين باسيل وحزب الله.. فهل يعتذر الحريري؟
- موجة برد شديدة تعصف ببلاد الشام.. وتحذير من "الأسوأ"
- بابا فانجا: ترامب سيصاب بالصمم وبوتين سيتعرّض لمحاولة اغتيال
- بعد مقدّمة "OTV"... الرياشي و"النتيجة المحزنة"!
اخترنا لكم
-
صور فضائية لأهداف "إيرانية" في دمشق بعد ...الكاتب:
-
بابا فانجا: ترامب سيصاب بالصمم وبوتين سيتعرّض ...الكاتب:
-
من المنتصر في سوريا بعد تنفيذ الانسحاب ...الكاتب:
-
الضربة الإسرائيلية قرب دمشق.. سر "الطائرتين المشبوهتين" ...الكاتب:
-
هتلر فر من برلين إلى الأرجنتين ...الكاتب:
-
إسرائيل تستهدف مواقع للحرس الثوري وحزب الله ...الكاتب:
-
واشنطن بوست: فظائع صيدنايا.. حين يفرغ النظام ...الكاتب:
-
الاستراليون يتمتعون بشمس عيد الميلاد على شواطئ ...الكاتب:
-
ارتفاع عدد ضحايا التسونامي في إندونيسيا إلى ...الكاتب:
-
صحفي في "دير شبيغل" فبرك الأخبار على ...الكاتب:
-
صحيفة تركية تنشر لقطات جديدة لفريق اغتيال ...الكاتب:
-
فستان رانيا يوسف بات معياراً أخلاقيا للسينما ...الكاتب:
-
وول ستريت: القحطاني هدد لجين الهذلول بالاغتصاب ...الكاتب:
-
احتجاجات طلابية في هولندا ضدّ سياسات الحكومة ...الكاتب:
-
محتجو "السترات الصفراء" ينزلون إلى الشوارع للسبت ...الكاتب:
-
حركة "سترات صفراء" في إسرائيل احتجاجا على ...الكاتب:
-
يوميات نور عريضة في سطور... ما الرسالة ...الكاتب:
-
إعادة إحياء النازية ...الكاتب:
-
كيندال جينر تثير ضجة بعد ظهورها بفستان ...الكاتب:
-
عمالقة السلاح في العالم.. تصنيف جديد يغير ...الكاتب:
توقعات الأبراج ليوم December 29, 2018
برج الحمل
مهنياً: تعاني شعوراً بالإحباط والملل ربما بسبب الجمود المسيطر على أجوائك، لا تقلق، فهذا أمر طبيعي في هذه الفترة
عاطفياً: يبدأ الحظ المعاكس بالتراجع، وينصح لك الفلك عدم القيام بأي مغامرة جديدة إذا كنت تصبو إلى ذلك
صحياً: وفر طاقتك ونشاط للقيام بما يعود عليك بالفائدة صحياً ولا تهدرهما في ساعات العمل الإضافية
برج الثور
مهنياً: تنبّه جيداً لمصاريفك، وخصوصاً أن أي خسارة من شأنها أن تعقد الأمور مهنياً
عاطفياً: الجرأة في القرارات الحاسمة مطلوبة، لكنّ التسرّع مرفوض، ولا سيما أنّ مستقبلك العاطفي على المحك
صحياً: لا تتهور ولا تقرر المضي في ما أنت عليه صحياً، النتائج السلبية تظهر قريباً
برج الجوزاء
مهنياً: يبشرك أحد الزملاء بأخبار طيبة، وتكون الحيوية في أوجها والأجواء صاخبة
عاطفياً: عليك معاملة الشريك بالطريقة التي يستحقها، وخصوصاً إذا كنت مقتنعاً بخطواتك المستقبلية تجاهه
صحياً: توصيات الطبيب لا تزال مفروضة، سواء أكنت في عطلة أم في العمل
برج السرطان
مهنياً: تصطدم ببعض الجهات النافذة أو بشخص قادر أو ببعض المسؤولين في العمل على خلفية الأحقية في الدرجات
عاطفياً: حان الوقت للانفتاح على الشريك، فأنت تحظى بإعجابه وتلفت أنظاره وتعرف مكانتك في قلبه
صحياً: التقلبات التي تطرأ عليك قد تصيبك بخيبة أمل، وتبقيك في وضع صحي غير مطمئن بعض الشيء
برج الأسد
مهنياً: القمر المكتمل في برج السرطان يتزامن مع تنافر بين جوبيتير ونبتون ويحذر من بعض البلبلة على الصعيد المهني
عاطفياً: حافظ على صبرك وهدوئك، ولا تترك انفعالاتك تتخذ القرار عنك، تتأرجح بين الحماسة الشديدة والتردّد والشكوك
صحياً: حاول أن تملأ بعض أوقات فراغك بأنشطة رياضية مفيدة للصحة
برج العذراء
مهنياً: عوامل إيجابية كبيرة في عدد من المجالات، وهذا يكون في مصلحتك لتحسّن أوضاعك المهنية
عاطفياً: تقرّب بعضهم منك يثير ريبة الشريك، وقد تكون الغيرة هي أحد الأسباب الطبيعية لذلك
صحياً: واصل ما بدأت به منذ أسبوع لتخفيف وزنك، وسترى النتائج في القريب العاجل
برج الميزان
مهنياً: تشتد الضغوط وقد تواجه خصماً قوياً، لكنك لا تفشل في المفاوضات حتى لو كانت المناقشة شرسة
عاطفياً: يحاول بعضهم عرقلة تقدمك عاطفياً، لكنّه لن ينجح في مسعاه ولا سيما أنك تملك أساليب متعددة لإنجاح العلاقة
صحياً: الارتباك الحاصل في بعض مشاريع أحد أفراد الأسرة يثير الاضطراب لديك
برج العقرب
مهنياً: تشتد الضغوط وقد تواجه خصماً قوياً، ولكن لن تفشل المفاوضات بسبب مناقشة شرسة، حافظ على هدوئك ولا تبدأ مشروعاً
عاطفياً: المناقشات العاطفية تأخذ وقتاً طويلاً، لكنّ الأهم يبقى النتيجة المطلوبة التي تعود عليك وعلى الشريك بالفائدة
صحياً: قد تخضع لعملية جراحية بسيطة في القدمين، تخرج منها سليماً معافى
برج القوس
مهنياً: تواجه بعض الاحتكاكات والتضارب بين المصالح، وتتحمل محنة قاسية وتضطر إلى إعادة الحسابات
عاطفياً: الكذب لن يكون في مصلحتك في التعامل مع الشريك، وخصوصاً أن أسلوبك في هذا المجال لن يفيدك
صحياً: تكثر من السهر وشرب الكحول، ولكنك لا تدرك تأثيرات ذلك على المدى المنظور، حذار
برج الجدي
مهنياً: إنجازات متعدّدة تعطيك دفعاً إضافياً، وتساعدك على تخطّي العقبات التي واجهتك سابقاً في العمل
عاطفياً: بوادر حلول في الأفق لأزمة هدّدت العلاقة بالشريك، ومبادرة صغيرة منك تعيد تصويب الأمور
صحياً: لقاء مع أصدقاء جدد يفتح لك أبواباً جديدة من التعاون الرياضي المفيد للصحة
برج الدلو
مهنياً: كن جاهزاً لتتمكّن من مواكبة التطور الذي يحيط بك في العمل، وأي تردّد قد تكون له تداعيات على مستقبلك
عاطفياً: تتعرض لصدمة تحزنك كثيراً وتجعلك تفقد الثقة بالطرف الآخر، وينقلب وضعك العاطفي رأساً على عقب
صحياً: انتبه لنوعية أكلك وخفف من المقالي والنشويات، واعتمد الطعام الصحي المتوازن
برج الحوت
مهنياً: قد تقوم برحلة مهمة ومفيدة وتشعر بالتحرّر، بانتظارك تأخير أو خيبة، ولن تسمع جواباً حاسماً
عاطفياً: ثمة من يحاول تشويه صورتك، لكن مسعاه لن ينجح بسبب الوعي الذي يتمتع به الشريك
صحياً: أهم قرار يتعلق بصحتك تتخذه اليوم، والكل سيفرح وسيهنئك به
تابعونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 30
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- توقعات الأبراج ليوم December 29, 2018
- توقعات الأبراج ليوم December 28, 2018
- توقعات الأبراج ليوم December 27, 2018
- توقعات الأبراج ليوم December 26, 2018
- توقعات الأبراج ليوم December 25, 2018
- توقعات الأبراج ليوم December 24, 2018
- توقعات الأبراج ليوم December 23, 2018
- توقعات الأبراج ليوم December 22, 2018
- توقعات الأبراج ليوم December 21, 2018
- توقعات الأبراج ليوم December 20, 2018
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)