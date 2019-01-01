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توقعات الأبراج ليوم January 1, 2019
برج الحمل
مهنياً: سارع إلى تلطيف الأجواء في اليوم الأول، واحذر التراجع في العلاقات المهنية، وكن حريصًا على كل كلمة أو موقف تتخذه
عاطفياً: تحاول كل ما في وسعك وتختار الكلمات المناسبة في حوارك مع الشريك، السبب هو زلات لسانك المتكررة
صحياً: تعتقد أن كل ما تقوم به على الصعيد الرياضي غير مفيد، لكنك سرعان ما تغير رأيك
برج الثور
مهنياً: تكتشف اليوم خيوط مؤامرة تحاك ضدك في العمل، عثورك على هذه الخيوط يمكنك من حماية نفسك بشكل أكبر
عاطفياً: الحب بالنسبة إليك يمثل شيئًا غامضًا جدًا ومن الصعب التعامل معه، إذا ظللت تفكر بهذه الطريقة فمن المستبعد جدًا أن تدخل في علاقة عاطفية جدية قريبًا
صحياً: لا تدع مغريات الطعام تفسد عليك الحمية التي بدأتها، أنت بحاجة إلى الاستمرار فيها حتى الوصول إلى الوزن المثالي
برج الجوزاء
مهنياً: تكون جدياً في معالجتك الأمور، وينتابك نوع من التشنج، ما يدفعك إلى الحذر من الجدال ومخالفة القوانين
عاطفياً: أنت على موعد مع سلسلة أحداث إيجابية، وتكون محاطاً بأجواء رومانسية تخفف من همومك العملية وتنقلك إلى عالم من الأحلام الوردية
صحياً: الحفاظ على رشاقتك مهم جداّ، لكن لا تحاول القيام بحمية مزاجية قاسية قد تكون نتائجها سلبية جداً
برج السرطان
مهنياً: تعالج أمراً مهنياً طارئاً في بداية الشهر ربما يحدد نجاحك المهني في المستقبل ثم تدخل في فترة من الأعمال المهمة والمنسجمة مع طموحك
عاطفياً: تواجه بعض الصعوبات والتحديات في علاقتك مع الحبيب، ولكن فهمك الصحيح لقوانين الحياة وصبرك واستعدادك للتضحية تحطم كل العقبات
صحياً: أكثر من شرب المياه بعد ممارسة الرياضة وحتى خلال ساعات النهار، ولا سيما إذا كنت تعاني مشاكل في المسالك البولية
برج الأسد
مهنياً: تهتم بأعمال كثيرة على الرغم من أنك تقبل على عام جديد، إلا أن اتصالاتك تبدو صاخبة، لكن حذار بعض التوتر
عاطفياً: تتاح لك فرص رومانسية حاول ألا تتجاهلها، وتعرف علاقتك الغرامية مناخاً سعيداً وجيداً هذا اليوم
صحياً: تخوض مغامرة تعكّر وضعك الصحي بعض الشيء، لكنك سرعان ما تستعيد عافيتك ونشاطك
برج العذراء
مهنياً: كن متأنياً ولا تصدق كل ما تسمع أو تقرأ، فقد يكون مصدر أخبارك مخطئاً أومغرضاً، وكن متروياً كي لا تعرّض نجاحك للخطر
عاطفياً: تعيش مشاعر عميقة وأجواء رومانسية ساحرة ويلعب الحبيب دوراً هاماً في نجاح علاقتكما العاطفية
صحياً: كن قوي العزيمة والشكيمة ولا تضعف أمام المغريات التي قد تؤذي صحتك
برج الميزان
مهنياً: اندفاعك وعدم سيطرتك على انفعالاتك يوقعانك في الأخطاء في عملك، لذا حاول أن تتجنب المشاحنات بين زملائك لأن ذلك يعرضك للانتقادات من قبل مديرك
عاطفياً: شخصيتك قوية لكن بالرغم من ذلك تكون ضعيفاً مع شريك حياتك، لأنك لا تحب أن تراه حزينًا، وتترك له اتخاذ القرارات
صحياً: لا تحب أن تصاب بالإعياء فتحاول دائمًا أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجنب الإصابة بالمرض، وتحرص على زيارة الطبيب وتلتزم جيدًا بتناول الأدوية فى مواعيدها
برج العقرب
مهنياً: لا تتهوّر في اتخاذ قرار أو توقيع عقد لئلا تصاب بخيبة أمل، قد تحبط محاولاتك أو تؤجّل معاملاتك
عاطفياً: تغضب بسبب وضع تفقد السيطرة عليه، فلا ترم نفسك في متاهات مجهولة النتيجة لا تعرف كيف تخرج منها
صحياً: لا تتهرب من المشاركة في أي نشاط رياضي تحت ذريعة أنك مشغول أو متعب أو لديك ارتباط ما
برج القوس
مهنياً: لا تكن متسرعاً في القرارات المصيرية، ومن الأفضل التروي في مسائل دقيقة وشائكة قد تنعكس سلباً عليك
عاطفياً: إياك أن تستسلم أمام ضغوط الشريك، فهو يحاول دفعك إلى الخضوع له وتنفيذ مطالبه بغية وضعك أمام الأمر الواقع لفرض سيطرته عليك
صحياً: استسلم كلياً للرياضة بدل الاستسلام للخمول، فالأولى منافعها كبيرة، والثاني العكس تماما
برج الجدي
مهنياً: يدخل مركور إلى برج الجدي، ما قد يعقد لك بعض المفاوضات ويجعلك أكثر تشبثاً بموقفك وبأفكارك
عاطفياً: يخف الوهج السابق كما الاحتمالات والتسهيلات، ويتركز الاهتمام على قضايا طارئة قد تسبب لك الأرق
صحياً: خفف من كثرة المطالعة ومشاهدة التلفزيون أو الجلوس أمام الكمبيوتر ساعات طويلة
برج الدلو
مهنياً: تخطّط لسفر وتبدو في أحلى حالاتك، وتتواصل مع الزملاء بشكل رائع، وتسدي نصائح وتبادر إلى مغامرة واعدة تخيّم على أجوائك
عاطفياً: تكون الأنظار مشدودة اليك اينما حللت، تتمتع بالثقة والهدوء والنضج، وترغب في اتخاذ قرار أو حسم مسألة عاطفية
صحياً: تحاول القيام بجهد كبير بغية التخلص من السمنة المفرطة متبعاً إرشادات الطبيب بحرفيتها
برج الحوت
مهنياً: توقّع عقداً أو تفسخ عقداً كل شيء محتمل، فكّر جيداً وشغّل عقلك، وإياك إثارة الأحقاد الدفينة والعناد الفارغ
عاطفياً: الفكرة التي تكوّنت عند الشريك، قد تدفعه إلى القيام بخطوات غير مدروسة، فسارع إلى توضيح الأمور
صحياً: لا تتردد في الالتحاق بأحد الأندية للبدء بالتمارين الخاصة للتخلص من الوزن الزائد
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