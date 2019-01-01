توقعات الأبراج ليوم January 1, 2019

برج الحمل

مهنياً: سارع إلى تلطيف الأجواء في اليوم الأول، واحذر التراجع في العلاقات المهنية، وكن حريصًا على كل كلمة أو موقف تتخذه



عاطفياً: تحاول كل ما في وسعك وتختار الكلمات المناسبة في حوارك مع الشريك، السبب هو زلات لسانك المتكررة



صحياً: تعتقد أن كل ما تقوم به على الصعيد الرياضي غير مفيد، لكنك سرعان ما تغير رأيك





برج الثور

مهنياً: تكتشف اليوم خيوط مؤامرة تحاك ضدك في العمل، عثورك على هذه الخيوط يمكنك من حماية نفسك بشكل أكبر



عاطفياً: الحب بالنسبة إليك يمثل شيئًا غامضًا جدًا ومن الصعب التعامل معه، إذا ظللت تفكر بهذه الطريقة فمن المستبعد جدًا أن تدخل في علاقة عاطفية جدية قريبًا



صحياً: لا تدع مغريات الطعام تفسد عليك الحمية التي بدأتها، أنت بحاجة إلى الاستمرار فيها حتى الوصول إلى الوزن المثالي





برج الجوزاء

مهنياً: تكون جدياً في معالجتك الأمور، وينتابك نوع من التشنج، ما يدفعك إلى الحذر من الجدال ومخالفة القوانين



عاطفياً: أنت على موعد مع سلسلة أحداث إيجابية، وتكون محاطاً بأجواء رومانسية تخفف من همومك العملية وتنقلك إلى عالم من الأحلام الوردية



صحياً: الحفاظ على رشاقتك مهم جداّ، لكن لا تحاول القيام بحمية مزاجية قاسية قد تكون نتائجها سلبية جداً





برج السرطان

مهنياً: تعالج أمراً مهنياً طارئاً في بداية الشهر ربما يحدد نجاحك المهني في المستقبل ثم تدخل في فترة من الأعمال المهمة والمنسجمة مع طموحك



عاطفياً: تواجه بعض الصعوبات والتحديات في علاقتك مع الحبيب، ولكن فهمك الصحيح لقوانين الحياة وصبرك واستعدادك للتضحية تحطم كل العقبات



صحياً: أكثر من شرب المياه بعد ممارسة الرياضة وحتى خلال ساعات النهار، ولا سيما إذا كنت تعاني مشاكل في المسالك البولية





برج الأسد

مهنياً: تهتم بأعمال كثيرة على الرغم من أنك تقبل على عام جديد، إلا أن اتصالاتك تبدو صاخبة، لكن حذار بعض التوتر



عاطفياً: تتاح لك فرص رومانسية حاول ألا تتجاهلها، وتعرف علاقتك الغرامية مناخاً سعيداً وجيداً هذا اليوم



صحياً: تخوض مغامرة تعكّر وضعك الصحي بعض الشيء، لكنك سرعان ما تستعيد عافيتك ونشاطك





برج العذراء

مهنياً: كن متأنياً ولا تصدق كل ما تسمع أو تقرأ، فقد يكون مصدر أخبارك مخطئاً أومغرضاً، وكن متروياً كي لا تعرّض نجاحك للخطر



عاطفياً: تعيش مشاعر عميقة وأجواء رومانسية ساحرة ويلعب الحبيب دوراً هاماً في نجاح علاقتكما العاطفية



صحياً: كن قوي العزيمة والشكيمة ولا تضعف أمام المغريات التي قد تؤذي صحتك





برج الميزان

مهنياً: اندفاعك وعدم سيطرتك على انفعالاتك يوقعانك في الأخطاء في عملك، لذا حاول أن تتجنب المشاحنات بين زملائك لأن ذلك يعرضك للانتقادات من قبل مديرك



عاطفياً: شخصيتك قوية لكن بالرغم من ذلك تكون ضعيفاً مع شريك حياتك، لأنك لا تحب أن تراه حزينًا، وتترك له اتخاذ القرارات



صحياً: لا تحب أن تصاب بالإعياء فتحاول دائمًا أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجنب الإصابة بالمرض، وتحرص على زيارة الطبيب وتلتزم جيدًا بتناول الأدوية فى مواعيدها





برج العقرب

مهنياً: لا تتهوّر في اتخاذ قرار أو توقيع عقد لئلا تصاب بخيبة أمل، قد تحبط محاولاتك أو تؤجّل معاملاتك



عاطفياً: تغضب بسبب وضع تفقد السيطرة عليه، فلا ترم نفسك في متاهات مجهولة النتيجة لا تعرف كيف تخرج منها



صحياً: لا تتهرب من المشاركة في أي نشاط رياضي تحت ذريعة أنك مشغول أو متعب أو لديك ارتباط ما





برج القوس

مهنياً: لا تكن متسرعاً في القرارات المصيرية، ومن الأفضل التروي في مسائل دقيقة وشائكة قد تنعكس سلباً عليك



عاطفياً: إياك أن تستسلم أمام ضغوط الشريك، فهو يحاول دفعك إلى الخضوع له وتنفيذ مطالبه بغية وضعك أمام الأمر الواقع لفرض سيطرته عليك



صحياً: استسلم كلياً للرياضة بدل الاستسلام للخمول، فالأولى منافعها كبيرة، والثاني العكس تماما





برج الجدي

مهنياً: يدخل مركور إلى برج الجدي، ما قد يعقد لك بعض المفاوضات ويجعلك أكثر تشبثاً بموقفك وبأفكارك



عاطفياً: يخف الوهج السابق كما الاحتمالات والتسهيلات، ويتركز الاهتمام على قضايا طارئة قد تسبب لك الأرق



صحياً: خفف من كثرة المطالعة ومشاهدة التلفزيون أو الجلوس أمام الكمبيوتر ساعات طويلة





برج الدلو

مهنياً: تخطّط لسفر وتبدو في أحلى حالاتك، وتتواصل مع الزملاء بشكل رائع، وتسدي نصائح وتبادر إلى مغامرة واعدة تخيّم على أجوائك



عاطفياً: تكون الأنظار مشدودة اليك اينما حللت، تتمتع بالثقة والهدوء والنضج، وترغب في اتخاذ قرار أو حسم مسألة عاطفية



صحياً: تحاول القيام بجهد كبير بغية التخلص من السمنة المفرطة متبعاً إرشادات الطبيب بحرفيتها





برج الحوت

مهنياً: توقّع عقداً أو تفسخ عقداً كل شيء محتمل، فكّر جيداً وشغّل عقلك، وإياك إثارة الأحقاد الدفينة والعناد الفارغ



عاطفياً: الفكرة التي تكوّنت عند الشريك، قد تدفعه إلى القيام بخطوات غير مدروسة، فسارع إلى توضيح الأمور



صحياً: لا تتردد في الالتحاق بأحد الأندية للبدء بالتمارين الخاصة للتخلص من الوزن الزائد





