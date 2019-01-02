توقعات الأبراج ليوم January 2, 2019

برج الحمل

مهنياً: تشعر بالكثير من الغيرة من زملائك في العمل بعد أن ترى إنجازاتهم مقابل إنجازاتك، عليك أن تدرك أن مسؤولية ذلك تعود لك وحدك



عاطفياً: حاول أن تفكر كثيرًا قبل أن تقرر أن الطرف الآخر ملائم لك فعلاً، لقد جربت الكثير من العلاقات وليس من الجيد أن تعيد تكرر الأمر مجددًا



صحياً: تقدم حالتك الصحية يكون مرهونًا باجتياز بعض التحديات التي وضعها لك الطبيب، عليك أن تبذل مجهودًا مضاعفًا من أجل الخروج من هذا المأزق سريعًا





برج الثور

مهنياً: تكتشف أنك كنت تفعل أمرًا ما بصورة خاطئة منذ مدة طويلة، وأضعت على نفسك الكثير بعدم انتباهك إلى كيفية فعل الأمور



عاطفياً: لا يزال أمامك متسع من الوقت للتعامل مع الأزمة التي نشأت بينك وبين الشريك قبل أن تتحول إلى مشكلة كبيرة لا يمكن السيطرة عليها



صحياً: تجنّب الحلويات الصناعية لأنها ليست آمنة كما تتخيل، أمامك الكثير من البدائل الطبيعية بدلاً من هذه المواد المصنعة المسببة للضرر





برج الجوزاء

مهنياً: تجنب العناد وكن حريصاً على استقرار علاقاتك المهنية مع محيطك، وتشعر بقلق مالي تستعد لمواجهته بطاقات كبيرة



عاطفياً: حين تزداد الغيرة وتتجاوز الحدود تصبح مؤذية وتؤدي إلى عواقب كبيرة في العلاقة مع الشريك، ما يستدعي الحذر الشديد



صحياً: لا تتخذ القرار النهائي بشأن التوقف عن ممارسة الرياضة، فأنت الخاسر





برج السرطان

مهنياً: ترفض أن تعيش وضعاً مهنياً يتناقض مع تفكيرك وتميل في سلوكك المهني إلى الواقعية وتبتعد عن الأحلام البعيدة عن التحقيق



عاطفياً: تكتشف مدى حب وتضحية الشريك من أجلك وهذا يجعلك تعمل المستحيل من أجل إسعاده وربما تجد أمامك بعض الأمور المتعلقة بالمستقبل تحتاج إلى حل سريع



صحياً: قم بالتمارين الصباحية المفيدة والمليّنة لعضلات العنق والكتفين قبل التوجه إلى العمل





برج الأسد

مهنياً: تظهر مشكلة مادية قديمة كانت مستعصية على الحل، وربما تكون مصلحتك بوضع حد نهائي لها حتى لو قدمت بعض التنازلات



عاطفياً: بعض الصعوبات والتحديات تواجه علاقتك مع الحبيب، لا تضعف لأن الحب الحقيقي يحتاج إلى القوة والصبر وتحطيم كل العقبات



صحياً: التوتر ضاغط وقد يسبب لك فشلاً او خسارة، لا تنفعل ولا تسبب لنفسك الأزمات





برج العذراء

مهنياً: تبدأ بخطوات مدروسة ومحسوبة بدقة لتحسين وضعك المهني، استمر بتوجهاتك لأن ذلك يؤدي إلى نجاح لم تكن تتوقعه



عاطفياً: تزداد علاقتك العاطفية بالحبيب وضوحا وشفافية، وتتأكد أن حبه وإخلاصه غير عادي فتبحث عن شيء مميز تقدمه له لتجعله سعيداً



صحياً: تجنّب قدر الإمكان حالات التوتر التي قد تنعكس سلباً على وضعك الصحي





برج الميزان

مهنياً: تستخدم أسلوب الخداع في عملك فتحب أن يشعر من حولك بالتوتر وعدم الأمان أحيانًا لتتقدم عليهم، لأن أسلوبك المخادع يجعل الجميع ينفر من حولك



عاطفياً: أحيانًا تضطر للكذب على شريك حياتك لتتجنب الوقوع في مشاكل معه، لكن هذه الحيلة لن تدوم طويلًا فدائمًا ما ينكشف أمرك



صحياً: تتعرض كثيرًا لآلام الرأس بسبب تفكيرك بكل من حولك وبحثك الدائم عن الحيل الجديدة التي يمكنها مساعدتك في القيام بها في الفترة المقبلة للوصول إلى ما تريده





برج العقرب

مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم قضايا مالية بحاجة إلى المعالجة فتشعر بالقدرة على ضبط الأوضاع أكثر من السابق وتحسين الشروط



عاطفياً: تستعد لسفر أو تسافر وتعيش فترة من الحب والأحلام واللقاءات الرومانسية والانسجام الكبير الذي كنت تحلم به دائماً



صحياً: لا تهمل صحتك، فهي كنز كبير لا يقدر بثمن من أجل مستقبل صحي





برج القوس

مهنياً: يلقي هذا اليوم الضوء عليك فتكون متوتراً قليلاً، لكنك تبدأ مسيرة عمل تستمرّ مدة طويلة



عاطفياً: تفهمك لوضع الشريك هذا اليوم يترك انطباعاً جيداً لديه وحساً بالمسؤولية تجاهك في حال مواجهتك أمراً ما



صحياً: تقاوم جميع المغريات التي تكون نتيجتها أكثر من سيئة، وتدافع عن صحتك بشراسة





برج الجدي

مهنياً: يدخل مركور إلى برج الجدي، ما قد يعقد لك بعض المفاوضات ويجعلك أكثر تشبثاً بموقفك وبأفكارك



عاطفياً: يخف الوهج السابق كما الاحتمالات والتسهيلات، ويتركز الاهتمام على قضايا طارئة قد تسبب لك الأرق



صحياً: خفف من كثرة المطالعة ومشاهدة التلفزيون أو الجلوس أمام الكمبيوتر ساعات طويلة





برج الدلو

مهنياً: تخطّط لسفر وتبدو في أحلى حالاتك، وتتواصل مع الزملاء بشكل رائع، وتسدي نصائح وتبادر إلى مغامرة واعدة تخيّم على أجوائك



عاطفياً: تكون الأنظار مشدودة اليك اينما حللت، تتمتع بالثقة والهدوء والنضج، وترغب في اتخاذ قرار أو حسم مسألة عاطفية



صحياً: تحاول القيام بجهد كبير بغية التخلص من السمنة المفرطة متبعاً إرشادات الطبيب بحرفيتها





برج الحوت

مهنياً: توقّع عقداً أو تفسخ عقداً كل شيء محتمل، فكّر جيداً وشغّل عقلك، وإياك إثارة الأحقاد الدفينة والعناد الفارغ



عاطفياً: الفكرة التي تكوّنت عند الشريك، قد تدفعه إلى القيام بخطوات غير مدروسة، فسارع إلى توضيح الأمور



صحياً: لا تتردد في الالتحاق بأحد الأندية للبدء بالتمارين الخاصة للتخلص من الوزن الزائد





