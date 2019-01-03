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توقعات الأبراج ليوم January 3, 2019
برج الحمل
مهنياً: أنت بحاجة إلى وظيفة جديدة بشدة، لذا احرص على أداء واجباتك فيها بصورة كاملة ومثالية حتى تضمن الاحتفاظ بها وعدم التخلي عنك
عاطفياً: الحب الذي لا يكتمل يجب أن يعرفك شيئًا عن نفسك وعما تريده حقًا، التجربة التي لا تعلمك هذا الشيء تعد تجربة ناقصة
صحياً: تأثير من حولك فيك على الصعيد الصحي ليس جيدًا، عليك أن تبتعد عن الممارسات وأيضًا عن الأشخاص الذين يسببون لك ضررًا
برج الثور
مهنياً: تتمتّع بطاقة كبيرة على المثابرة والمتابعة من دون كلل أو ملل، ولن تتردّد في التوجه الى عملك باكراً إذا وجدت أنّ الامر يتطلّب ذلك
عاطفياً: تشتد حدة النقاش بينك وبين الشريك لتجد مخرجاً من الأوضاع العاطفية السيئة التي تعيشها معه
صحياً: معدتك الحساسة توجب عليك الانتباه إلى نوعية الطعام والتخفيف من تلك التي تسبب لك مشكلات صحية
برج الجوزاء
مهنياً: لاداعي للتسرع، واحسب كلامك وتصرفاتك بميزان صحيح، منعاً لسوء فهم في مقاصدك أو إحراج تقع فيه، فأنت اليوم مندفع ومتوتر بجدالاتك
عاطفياً: المجال العاطفي يشغل كل تفكيرك هذا اليوم وتحاول أن تبذل كل جهد لإنجاح العلاقة الجديدة الناشئة على أمل الوصول إلى خاتمة سعيدة
صحياً: قد تنشغل بالسؤال عن صحة أحد المقربين منك، كن عقلانياً ولا تستسلم لانفعالاتك، المسألة أهون مما تتخيل
برج السرطان
مهنياً: أمامك سفر يحقق لك مكاسب مادية ومعنوية ويزيد من خبرتك وتعود وأنت في نشاط متجدد، وقد تكون أمام أمر يتيح لك الربح المادي والمعنوي
عاطفياً: تبحث عن الحب الحقيقي وتعيش الضياع العاطفي وتمارس حريتك من دون قيود، فجأة يدخل قلبك حب جارف وقوي يزيد من حبك للحياة والإبداع
صحياً: تشعر بنوع من القلق يحرمك النوم ويبقيك في حال من التوتر نتيجة الضغوط التي تواجهك
برج الأسد
مهنياً: عليك عدم الاستسلام أمام واقع مهني سلبي يفرض، انهض وقاومه مستعملا ذكاءك وقدراتك الذاتية
عاطفياً: تحاول أن تعيش الكثير من المغامرات العاطفية كي تستمتع بالحياة من دون أن تفكر في المستقبل وضرورة التركيز والاهتمام بنجاح واستقرار حياتك العاطفية
صحياً: الإهمال المتعمّد للصحة ينعكس سلباً ويتسبب بمضاعفات خطرة أحياناً
برج العذراء
مهنياً: تشعر بالقوة وبالثقة بالنفس وتكون في غاية النشاط لبناء مستقبل جيد، وتتاح لك فرصة جيدة لتصبح أكثر فاعلية في مجال عملك، استغلّها لرفع روحك المعنوية
عاطفياً: تعم الأفراح وتستمر عدة أيام وتشعر بسعادة عارمة وتعيش حدثاً انتظرته طويلا يحسّن علاقتك بالشريك ويقوى روابطك معه وتعيش سعادة لا تقدر بثمن
صحياً: لا تكلّف نفسك العمل أكثر من طاقتك على التحمّل، فالجسم يحتاج إلى الراحة
برج الميزان
مهنياً: كريم وتحب مساعدة زملائك وتحاول أن تحل المشاكل بينهم، كما أنك تتحكم في أعصابك جيدًا فطبيعتك الهادئة تجنبك المشاكل طوال الوقت
عاطفياً: رومانسيتك وعاطفتك تجعلان شريك حياتك يشعر بالراحة والأمان معك، فحاول أن تظهر له حبك دائمًا، وقم باختيار أماكن جديدة للتنزه معًا فيها
صحياً: من الممكن أن تتعرّض لمشكلات صحية في الفترة المقبلة، فحاول أن تلتزم بممارسة الرياضة حتى تحافظ على طاقتك وتتجنب الكسل والخمول
برج العقرب
مهنياً: حاذر لأنك تميل إلى المشاكسة والمواجهة وطرح التحديات في كل المجالات حتى مع الزملاء والعاملين معك
عاطفياً: الأوضاع العاطفية تبقى جيدة لا بل ممتازة، لقاء عذب جدّاً مع شخص ينال إعجابك ويخطف تفكيرك ويشتت أفكارك
صحياً: تبدو صاحب إرادة صلبة وتصميم على التخلص من الوزن الزائد، وتكون محط إعجاب الجميع
برج القوس
مهنياً: تدور أحاديث سريّة بين الزملاء ابتداءً من اليوم بغية مساعدتك للتخلص من الورطة التي أنت فيها
عاطفياً: يميل الجو إلى التردّد والتحفّظ وتختلط عليك الأمور الشخصية كما العائلية وتحتار في شأنك العاطفي
صحياً: انتبه لصحتك وسلامتك ولا تهمل أي عارض أو طارئ صحي ينتابك
برج الجدي
مهنياً: لا تبدو الظروف مواتية للبدء في مشروعك الكبير قريبًا، هناك الكثير من الأمور التي تحتاج منك إلى التفكير بشأنها أولاً قبل البدء في هذا الأمر
عاطفياً: تحقيق أي إنجاز في هذه العلاقة العاطفية سيكون كعجزة بحق، عليك الجلوس مع نفسك وتقرير ما تريد فعله في هذه العلاقة
صحياً: لا تخاطر بفقدان السيطرة على نفسك في هذا التوقيت الحساس، فقدان السيطرة يعني أنك ستخسر الكثير على الصعيد الصحي
برج الدلو
مهنياً: تجد أحياناً أنّ الآخرين يعتمدون عليك كثيراً، لذا، يستحسن أن تكون على مستوى طموحاتهم وخصوصاً أنك تملك الإمكانات
عاطفياً: تواصل مع الشريك لأنّ نجمك سيلمع وسيسطع وسيساهم في تلطيف الأجواء التي كانت محتدمة أخيراً وكادت تدمر كل ما بينته
صحياً: أكثر من شرب المياه بعد ممارسة الرياضة لتعويض النقص وإلا أصيب جسمك بالنشاف
برج الحوت
مهنياً: تقلق أو تستاء بسبب عطل أو غيره أو ربما بشان مسألة مهمة، ابتعد عن الأجواء المتشنجة والسلبية ويناسبك العمل الإفرادي
عاطفياً: تتاح للشريط فرصة إيجابية، ساعده كما ساعدك في الماضي وبهذا تبادله المعروف وتشعره بأنك مهتم بكل ما يعرض عليه
صحياً: المشي ساعة صباحاً وساعة مساء مفيد جداً ويعمل على التخلص من الوزن الزائد
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