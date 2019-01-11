توقعات الأبراج ليوم January 11, 2019

برج الحمل

مهنياً: تكتشف معلومة مهمة عن أحد زملاء العمل، من الممكن استخدامها للإضرار به بالعديد من الطرق، لكن الأفضل ألا تفعل



عاطفياً: الخوف من المجهول هو ما يمنعك من التعمق في العلاقات التي تخوضها، عليك أن تتخلى عن مخاوفك إذا ما أردت أن تحظى بعلاقات قوية ودائمة



صحياً: يمكنك أن تحمي نفسك بسهولة من الأضرار الصحية إذا ما التزمت بقائمة صغيرة من التعليمات، الأمر ليس صعبًا على الإطلاق لكنه يحتاج منك إلى بعض الإصرار





برج الثور

مهنياً: يزودك هذا اليوم حماسة شديدة واندفاعًا وينهي حالة من الانقباض والتعب والتكاسل والتردد في اتخاذ القرارات الحاسمة



عاطفياً: التفاهم مع الشريك يشكّل ضمانا للحاضر والمستقبل ولبناء الثقة بينكما

وإبقاء المياه في مجاريها الطبيعية



صحياً: أنت ميّال إلى المشاريع الترفيهية التي تبعد عنك الهموم، فاختر أحدها وتشارك به مع المقربين





برج الجوزاء

مهنياً: توظف طاقتك في البدء بالعمل في مشروع جديد رغبت منذ زمن في الشروع به، إنه الوقت الأمثل، اعتنِ بكل شيء ضروري لإنجاح مشروعك



عاطفياً: تشعر بالسعادة لمصارحتك الحبيب بحقيقة مشاعرك، فيسعد هو بدوره وتسود العلاقة أجواء الحب الحقيقي



صحياً: استعن بخبرة أحد الأصدقاء ممن اتبع حمية غذائية ناجحة وطبقها على نفسك







برج السرطان

مهنياً: تغتنم فرصة على الصعيد المهني تنقلك نقلة نوعية نحو تحسين وضعك، وتبدأ بتنفيذ هدف تصرّ إصراراً كبيراً على الوصول إليه



عاطفياً: مفاجأة سارّة وغير عادية يعدها الحبيب تجعل أجواء الحب ترفرف على علاقتكما العاطفية وتجعلها في أحسن حال



صحياً: إيلاء الشأن المهني والعاطفي الاهتمام اللازم، يجب ألا ينسيك الاهتمام بالوضع الصحي أيضاً





برج الأسد

مهنياً: قد يتعثر عمل أو مشروع يدر عليك أموالاً، لا ترتبك لأن كل شيء سوف يسير إلى الأمام لتحسين ظروفك المادية



عاطفياً: تفكر بروية بينك وبين نفسك عن وسائل إنجاح علاقتك العاطفية مع الحبيب ووصولها إلى قمة الحب، وسيدلك قلبك وعقلك على ما يجب القيام به



صحياً: بعض الاضطرابات المعوية قد يكون ناتجاً من مأكولات تحتوي على مكونات تسبب الإزعاج





برج العذراء

مهنياً: يوفر لك هذا اليوم أجواء أكثر استقراراً، وتتمتع بالتفاؤل وتتميز عن سواك بحماستك وثقتك بنفسك



عاطفياً: تبدأ علاقة جديدة مع شعورك المسبق أنها عابرة وقد لا تؤدي إلى ارتباط جدي، لكن لا بأس من المحاولة



صحياً: الحماسة هي من أكثر الصفات التي تتمتع بها، لكن بعض الأمور تتطلب أحياناً معالجات هادئة





برج الميزان

مهنياً: تحتاج فقط إلى العزيمة والإصرار للنهوض والعودة مجدداً، فأنت تمتلك من الموهبة والذكاء ما يجعلك تصل إلى ما تريد، فقط ابتعد قليلًا عن كل ما يحبطك



عاطفياً: تحن إلى حب حقيقي قديم، ولكنك لا تستطيع الرجوع، فأنت بحاجة إلى معالجة الأمور والأخطاء السابقة، حتى تستطيع أن تصبح شخصاً مسؤولاً، ويقبل الشريك الرجوع إليك



صحياً: تتمتع بحالة صحية جيدة، فحافظ على الاستمرار في ممارسة الرياضة واتباع نظام صحي مفيد، وأنصحك بضرورة الامتناع عن التدخين





برج العقرب

مهنياً: حاول أن تضع حداً لأوضاع ماضية وقديمة، عليك أن تحدث تغييراً جذرياً لأسلوب معين أو لمسار وتجد أن الفرص مناسبة لذلك



عاطفياً: ترتبك إزاء متغيّرات أو مواقف تحصل فجأة مع الشريك هذا اليوم، فحاول أن تكون واعياً



صحياً: لا تتخذ القرار النهائي بشأن التوقف عن ممارسة الرياضة، فأنت الخاسر





برج القوس

مهنياً: يقترب مركور من ساتورن ويجعلك الأمر متشبثاً برأيك فتفتقر إلى الليونة في أثناء المفاوضات



عاطفياً: الواقعية هي أكثر الأسلحة قوة لمواجهة الشريك ومصارحته، وهي تساعدك على إعادة الأمور إلى مجاريها الطبيعية



صحياً: حاول أن تزرع في داخلك الجهد الضروري لممارسة الرياضة أو القيام بأي نشاط ينفعك صحياً





برج الجدي

مهنياً: ليس من المهمّ أن تمتلك هذه المهارات من أجل البدء في العمل، هناك العديد من الأعمال التي يمكنك القيام بها دون امتلاك أي مهارة أو خبرة



عاطفياً: المشاعر التي تشعر بها تجاه الطرف الآخر ليست مشاعر حب في الواقع، عليك أن تفرق بين أنواع المشاعر لأنها ليست كلها كما تظن



صحياً: لا تكن شديد القلق في كل الأمور المتعلقة بصحتك، هناك العديد من الأمور التي لا تستحق أي قلق على الإطلاق لكنك تصر على إعطائها قدرًا أكبر مما تحتمله من التفكير





برج الدلو

مهنياً: يكون هذا اليوم مثالياً لاسترجاع حق أو للحكم على بعض الأعمال أو على بعض الناس من دون أخطاء



عاطفياً: تبحث عن حبيب قديم فارقك، أو تحنّ إلى قصّة ماضية اعتقدت أنك تخطيتها، أو تنظم لقاء خاصاً وسرياً مع من يهتف له قلبك



صحياً: تتنفس الصعداء بعدما أظهرت الفحوص الطبية خلوّ جسمك من أي مرض





برج الحوت

مهنياً: تشكر اليوم على عمل كبير وجبار أديته في وقت قصير جداً، وتريد أن تبرهن للآخري أنك أهل لكل ما يطلب منك حتى لو كان تعجيزياً



عاطفياً: يستجد أمر عاطفي دقيق جداً يتطلب منك التروّي وعدم التسرع في اتخاذ القرار بالانفصال أو الرحيل



صحياً: وضعك الصحي الممتاز هو نتيجة الانتباه وممارسة الرياضة يومياً وبانتظام





