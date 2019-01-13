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توقعات الأبراج ليوم January 13, 2019
برج الحمل
مهنياً: ترتاح إلى وجود زملاء مخلصين حولك، فترتفع معنوياتك تدريجياً وتطمئن هواجسك بسبب وقوف أحد الزملاء إلى جانبك
عاطفياً: لا تدخل مع الشريك في نقاش عميق لا يؤدي إلى أي نتيجة طالما أن كل طرف متمسك بمواقفه ولا يتنازل عنها
صحياً: تشعر بالإرهاق اليوم بسبب كثرة الضغوط المحيطة بك، فتقرّر التخفيف من العمل الإضافي قدر المستطاع
برج الثور
مهنياً:: تنبّه جيدًا لمصاريفك، وخصوصًا أنّ أيّ خسارة من شأنها أن تعقد الأمور مهنيًا، وثابر في سبيل تحقيق أهدافك
عاطفيًا: الجرأة في القرارات الحاسمة مطلوبة، لكنّ التسرّع مرفوض، ولا سيما أنّ مستقبلك العاطفي على المحكّ
صحياً: لا تتهوّر ولا تقرّر المضي في ما أنت عليه صحيًا، النتائج السلبية تظهر قريبًا، تعامل مع صحتك كما تتعامل مع شؤونك المهنية التي تريدها أن تكون على أكمل وجه
برج الجوزاء
مهنياً: يعني هذا اليوم المميز نجاحاً مالياً غير متوقع، ما يذهل أرباب العمل والزملاء فيلتفون حولك داعمين
عاطفياً: تشعر بالسعادة اليوم بسبب الحب الكبير الذي تكنّه للحبيب، فلا تخش أن تصارحه بمشاعرك
صحياً: أنت صاحب أفكار خلاقة فلا توفر أي طريقة لترفّه عن نفسك وتبعد عنك مشاغل العمل
برج السرطان
مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن مسائل مالية تخص بعض الشراكات من رسوم وعائدات أو ما شابه، وتسعى لتغطية العجز في ميزان المدفوعات
عاطفياً: تعيش حباً قوياً وأحاسيس رائعة، وخوفاً من فقدان هذا الحب نتيجة ظروف محيطة بك، وتحاول أن تكون أكثر قدرة على إسعاد الشريك بحبك الدافئ
صحيا: الاعتماد على الخضراوات والفواكه يزوّد الجسم حيوية ونشاطاً بعد عناء العمل
برج الأسد
مهنياً: تكون هذا اليوم في قمة الراحة النفسية والإبداع المتميز وتبدأ السير بطريق جديد لتحقيق أحلامك المهنية، وربما تشغلك قضية توفق في إيجاد أفضل الحلول المناسبة لها
عاطفياً: تغرق في بحر الحب وتعيش حلاوته ومرارته من دون التفكير في بناء مستقبلك العاطفي
صحياً: إذا أحسست بإمساك متواصل في معدتك عليك مراجعة طبيبك المختص
برج العذراء
مهنياً: يحمل هذا اليوم حالة طارئة وتوتراً وإرباكاً سرعان ما يزولان، ويراودك الشعور بضرورة الانتباه إلى المخاطر
عاطفياً: تحتاج إلى وقت تجلس فيه مع الشريك، وقد يكون السفر الحلّ المناسب لترطيب الأجواء والتخفيف من حدة التشنج والإرباك في العلاقة
صحياً: أنت شره أمام المأكولات الشهية، حاول التخفيف منها للحفاظ على سلامة صحتك
برج الميزان
مهنياً: تتشجّع على اتخاذ مبادرة وإعادة النظر في بعض القرارات المصيرية، تتلقّى خبراً مفرحاً يكون بداية عمل أو مشروع جديد
عاطفياً: يفاجئك اليوم الحبيب بقرار الارتباط وتحزن لفراقه وانشغاله عنك بأمور تافهة، لكن إذا بينك وبين نفسك ترى أنك السبب في ذلك
صحياً: تقرّر من الآن فصاعداً الابتعاد عن الأمور التي لا شأن لك بها لتريح نفسك من المشاكل
برج العقرب
مهنياً: تشعر بالتغيير وتقدّم أفكاراً ناجحة وبنّاءة، أو تتحرر من قيود، فتذهب إلى مفاوضات ولقاءات وأسفا
عاطفياً: لا تفوّت الفرصة للاستفادة من كل دقيقة هدوء وراحة لتعيشها مع الشريك، هو يحتاج إلى عطفك وحنانك، فلا تخيّبه
صحياً: لمعالجة البدانة والوزن الزائد عليك بممارسة الرياضة والحمية الصحية والقرار الصلب وعدم التراجع
برج القوس
مهنياً: تكثر المسؤوليات الملقاة على عاتقك وتتداخل بعضها مع بعض، لذا أنصح لك عدم الاستسلام بل المواجهة
عاطفياً: لا تراهن على الحظ ولا على المصادفة لئلا تخسر شريكاً أو حبيباً، حاذر التحديات لئلا تعرّض نفسك للحوادث
صحياً: تبدو أكثر نشاطاً وحيوية، وتكون مرتاحاً نفسياً بعدما منحت نفسك قسطاً وافياً من الراحة
برج الجدي
مهنياً: فرصة جيدة لحدوث انتقال كنت تنتظره طويلاً في حياتك المهنية، لكن عليك التمسك بهذه الفرصة فوق الحصول عليها لأنها سهلة التفلت
عاطفياً: تبدو الأمور بينك وبين شريكك غامضة جدًا، لكن ما تزال هناك فرصة لإيجاد صيغة لعلاقة ما بينكما، فقط استمر في المحاولة وسوف تصل إلى ما تريد الوصول إليه قريبًا
صحياً: أنت غير معتاد الظروف الصحية السيئة، ثق أنك في المسار الصحيح للخروج منها، وأنك على وشك التخلص من واحد من أسوأ كوابيسك على الإطلاق
برج الدلو
مهنياً: عليك أن تكون أكثر حذراً في خياراتك المقبلة، وقد تكون هنالك مطبّات في عرض جديد يقدم إليك في غضون أيام
عاطفياً: تستاء من أمر يتعلق بالشريك، حافظ على سرية مشاعرك واقبل ما يحدث من دون اعتراض إذا استطعت
صحياً: لا تدع مشاغلك المهنية والعملية تنسيك الاهتمام بالشأن الرياضي وبوضعك الصحي
برج الحوت
مهنياً: جو إيجابي لطرح أفكار جديدة بغية تطوير العلاقة، استفد قدر الإمكان ولا تضيّع الفرصة
عاطفياً: يطلب الشريك مساعدتك في بعض الأمور، فلا تتردّد وكن إلى جانبه ليتمكّن من مقاومة الضغوط
صحياً: لا تتردد لحظة في ممارسة الرياضة والتمارين المفيدة لكل عضلات الجسم وأعضائه
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